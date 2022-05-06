Critical: "Red Bull 64 Bars benim için kendime bir meydan okuma oldu"

2009'dan beri profesyonel olarak rap müzikle ilgilenen Critical Türkçe rap sahnesinin en sevilen isimlerinden biri. Son olarak Red Bull 64 Bars'ın sekizinci bölümüne katılan ve Da Poet ile birlikte tüm yeteneklerini sergileyen Critical ile hem kariyerini hem de Red Bull 64 Bars projesinin ayrıntılarını konuştuk.

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Da Poet gibi eski ve usta bir isimle çalışmak müziğini nasıl etkiledi, sana ne kattı?

Critical : Da Poet gibi usta bir isimle çalışmak benim için heyecan vericiydi… Çünkü Da Poet çocukluğumdan beri bildiğim, çoğu zaman takipte olduğum bir sanatçıydı. O yüzden burada onunla çalışmaktan çok büyük heyecan duydum… Daha önce bir şarkıda birlikte de çalışmıştık. O zaman da her şey gayet yolunda gitmişti… Da Poet ile çalıştığıma çok sevindim.

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Beat’i duyduğunda ortaya çıkaracağın performans için aklından geçen ilk düşünce ne oldu?

Critical : Zaten benim gibi bir beat’ti… Da Poet beat’i yaparken sanki beni cetvelle ölçmüş gibiydi o yüzden ben de hiç zorlanmadım. Üzerine söyleyeceklerimi hızlı bir şekilde yazdım.

Stüdyoya kapandığında bir prodüktör bir rapçinin ortaya çıkaracağı çalışmayı ne kadar etkiliyor?

Critical : Bence çok fazla etkiliyor. Çünkü sen bir şey yapmaya çalışıyorken, karşında senin yapmaya çalıştığın işi anlayan bir kişi olduğu zaman ve aynı hedef için o an beraber çalıştığınızda çok daha kolay oluyor. O yüzden bana kıyak hissettirdi...

Da Poet : Benim için de bir MC’yi mümkün olduğunca tanımak gerekiyor. Ya da tanımasan ve yüz yüze görüşmesen bile ki biz ilk defa yüz yüze görüştük bugün bir şekilde onun ruhunu biraz tanımak gerekiyor. O insanın ruh halini yakalayabilmek için bazen bir şarkı dinlemek, belki otuz saniye bir şey duymak bile yeterli. O yüzden beatmaker olarak benim amacım, o tuvali sağlamak. Ben tuvali verdikten sonra resmi yapmak MC’ye kalıyor. Bu da işin heyecanlı kısmı zaten.

Da Poet beat’i yaparken sanki beni cetvelle ölçmüş gibiydi o yüzden ben de hiç zorlanmadım. Critical

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64 Bars yeni nesil için bir nevi piyasaya ispat, kendine meydan okuma diyebilir miyiz?

Critical : Red Bull 64 Bars için kesinlikle kendine meydan okuma diyebiliriz… Son zamanlarda yaptığım müziklerde, ilerlediğim durumda da yaptığım şey 64 Bar gibi uzun bir yolu gitmediğim, böyle rap yapmadığım bir dönemdi o yüzden benim için kesinlikle kendime meydan okuma oldu.

4 verse içeren nakaratsız ve tekrarı olmayan 64 barı yazarken dikkat ettiğin unsurlar ve kaleminde öne çıkardığın içerikler neler oldu?

Critical : Öncelikle 64 bar olduğu için ve uzun olduğu için bir şeyler hayal etmek yerine kendi gündelik hayatımda, arkadaşlarımla konuştuklarımı veya yaşadıklarımı şarkıya yansıttım.

Red Bull 64 Bars tarzında bir proje için bir rap’çinin hangi detaylara dikkat etmesi, neleri ön planda tutması lazım?

Critical : Bence anlatım şeklinde bir şarkı olması gerekiyor. Çünkü nakarat ve çok fazla iniş çıkış yok. O yüzden bir hikâye anlatmayı seçersen çok daha iyi oluyor…

Burada rap’çinin kendisi olması gerekiyor. Çünkü 64 bar en ufak bir hatayı çok kolay ortaya çıkarabilecek bir uzunluk. Da Poet

Da Poet : Aslında genelde dünyasında ne varsa o ortaya çıkıyor. Mesela Critical’in tarzı biraz daha gangsta, daha sokağın içinde kendi gang’iyle olan muhabbetiyle ilgili… Sert bir şarkı ve sert bir tarzı da var. Burada rap’çinin kendisi olması gerekiyor. 64 bar en ufak bir hatayı çok kolay ortaya çıkarabilecek bir uzunluk. O yüzden MC kendisi olduğu zaman şarkı da zaten akıp gidiyor…

Red Bull 64 Bars’ın hazırlık sürecinde seni en keyiflendiren an ya da anlar nelerdi?

Critical : Benim için en keyiflendiren an kayıt süreciydi… Yazmak da keyifli oluyor ama kayıt süreci kadar değil…

Da Poet : Ben projenin diğer safhalarında da olduğum için, kişilere göre düşünmem gerekti. Critical’de de onunla paralel bir şey bulabildiğimi görebilmek projenin en keyifli yanıydı.

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Projenin sonunda baktığında kafandakileri tam anlamıyla aktarabildiğini düşünüyor musun?

Critical : Evet, tam olarak aktarabildiğimi düşünüyorum. Belki çok daha iyi bir şekilde de aktarılabilirdi ama o anki ruh halimi, şarkıyı dinledikten sonraki ruh halimi düşünüyorum… Bu beni tatmin etti.

Esenler’de yaşıyorsun. Bazı semtlerin sanatçıların kariyerlerine, şarkı sözlerine etkisi yadsınamaz. Sende de böyle bir durum söz konusu diyebilir miyiz?

Critical : Mecburen diyebiliriz… Aksi bir durum olması mümkün değil zaten. İnsanın yaşadığı yerden dışarıya bir şeyler yansıtması çok normal…

İlk kayıtlarını 2009’da aldın ancak hala bir albümün yok. Neden bir albüm duyamadık?

Critical : Bu, benim de kendi kendime sorduğum sorulardan bir tanesi… Sanırım yeterince yoğunlaşamadım. Bir de albüm, bir sanatçının hadi ben şimdi albüm yapıyorum diyerek yapabileceği bir şey değil de bunun için bir an varmış ve tam olarak hazır olmak gerekiyormuş gibi… Tam olarak böyle düşünüyorum.

İnsanın yaşadığı yerden dışarıya bir şeyler yansıtması çok normal. Critical

Rap camiasında yeni neslin yaşattığı dönüşümü değerlendirebilir misiniz?

Critical : İşler öyle bir noktaya geldi ki müzik konusunda artık hiçbir şeyi tuhaf bulmuyorum. Bence bir alıcısı varsa, insanlar eğlenebiliyorsa hepsi özgür ve iyi… İşin kuralına göre zaten artık çok büyük detaylar önemli değil. Herkes özgür olmalı. Kim ne istiyorsa onu yapsın.

Da Poet : Her günün, her dönemin bir ruhu var. Zamanın ruhu var ve bu ruha göre her şey değişiyor. Bugünün gerçekleri yarın doğru olmayabiliyor. Dolayısıyla bugün de kendine has bir durum söz konusu. Yeni, genç insanlar tamamen yeni bir yolda yeni bir düşünceyle müzik yapıyorlar. İnsanlar işin hakkını veriyorsa eğer, herkesin özgür ve mutlu olmasından yanayım aynı şekilde. Karşılığı olan bir müzik her zaman yolunu bulacaktır. Ve zaten o müzik aynı frekanstaki insanları buluşturan bir güçtür her zaman. Bu gücün önünde de kimse duramaz.