Critical: "Red Bull 64 Bars benim için kendime bir meydan okuma oldu"

Da Poet : Her günün, her dönemin bir ruhu var. Zamanın ruhu var ve bu ruha göre her şey değişiyor. Bugünün gerçekleri yarın doğru olmayabiliyor. Dolayısıyla bugün de kendine has bir durum söz konusu. Yeni, genç insanlar tamamen yeni bir yolda yeni bir düşünceyle müzik yapıyorlar. İnsanlar işin hakkını veriyorsa eğer, herkesin özgür ve mutlu olmasından yanayım aynı şekilde. Karşılığı olan bir müzik her zaman yolunu bulacaktır. Ve zaten o müzik aynı frekanstaki insanları buluşturan bir güçtür her zaman. Bu gücün önünde de kimse duramaz.