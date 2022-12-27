EVA: Red Bull 64 Bars'da Ne Hissettiysem, Ne Yaşadıysam Onu Anlattım

Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden EVA , Red Bull 64 Bars'ın 15. bölümünde mikrofon başına geçti. Etkileyici bir performansa imza atan EVA ve şarkının prodüktörü Efe Can 'a birkaç sorumuz vardı. Videoyu hemen girişten izleyebilir röportajı ise hemen aşağıdan okuyabilirsin.

Senden önceki Red Bull 64 Bars projelerini izledin mi? Projeyle ilgili genel düşüncelerin neler oldu?

Eva: Bütün programı baştan sona izledim. Çünkü Türkiye’de yeni bir proje ve ben de çok merak ediyordum. Çok beğendiğim MC’ler oldu tabii ki… Her şey oldschool ve ben de oldschool ile büyüdüm sonuçta. Bu yüzden beni ilk izlediğimde çok heyecanlandırmıştı zaten ve “Ben de olmalıyım” diye düşünmüştüm.

Peki kendi projen için stüdyoya girmeden önce nasıl bir deneyim tasarladın?

Eva: Aslında kafamda bir şey tasarlamadım. Altyapıyı dinledim ve kafamda ne varsa akıttım. Şu ana kadar 7-8 parça yayınladım ama bu tam olarak hissiyatımı bütünüyle aktarabildiğim bir parça oldu.

Efe Can ile ilk kez bir araya geliyorsunuz. Projedeki uyumunuzdan bahseder misin?

Eva: İlk defa bir araya geldik. Altyapıyı ilk dinlediğimde çok heyecanlandım çünkü benim çok sevdiğim bir sound zaten. Çok iyi bir uyum sağladık zaten.

Efe Can: Eva’nın aklında bir sound vardı. Onun da istekleri doğrultusunda güzel bir iş çıkardık, iyi bir uyum yakaladık.

EVA © Red Bull

Efe Can sen daha önce bu projede yer alan bir prodüktörsün. Eva’ya stüdyoda projenin gidişatı konusunda yardımcı olduğun şeyler oldu mu?

Efe Can: Eva kendi kendine yürüttü zaten projeyi. Çok da fazla karışmama gerek kalmadı.

Eva’nın diğer MC’lere göre daha sert ve vurgulu bir tarzı var. Prodüktör olarak bu proje için nasıl bir hazırlık yaptın?

Efe Can: Biraz daha hip-hop elementlerini barındıran bir beat yaptım. Ekstra olarak melodik olarak kemanlarla bunu zenginleştirdik, ikimizin de fikriyle. Bazen kemanı manipüle edip farklı bir ezgi yarattım. O şekilde devam ettik.

Eva, Efe Can’ın beat’ini duyduğunda ortaya çıkaracağın performansla ilgili ilk ne oldu?

Eva: Aslında bir şey planlamadım. Kendimi akışa bıraktım. Ritimler zaten benim ne anlatmam gerektiğini anlatıyordu. O melodi olarak yazmıştı, ben de önce yazdım sonra okudum.

Eva, Stüdyoda söz yazarken dikkat ettiğin unsurlar, tema seçimleri ve kaleminde öne çıkardığın içerikler neler oldu?

Eva: Biraz daha aslında bizim neslin dolu olmasıyla, coğrafyamızla ve yaşadığımız süreçle alakalı olsun istedim. Bunun üzerinden gittim ve çok ekstra bir şey düşünmedim. Aslında tamamen kendi hissiyatımla alakalı bir durum. Ne hissettiysem, ne yaşadıysam. Yazdığım hiçbir kelam, başka birinin düşüncesi değil. Tamamen benim düşüncem, benim hissiyatım. Ama eminim, böyle düşünen bir sürü insan var.

EVA ve Efe Can © Red Bull

Farklı MC’lerle çalışırken sen mi onlara ayak uyduruyorsun, yoksa onların mı sana ayak uydurmasını istiyorsun? Eva bugün sana ne kadar eşlik edebildi?

Efe Can: Bu aslında projeden projeye göre değişiyor. Bu projede Eva’nın istekleri vardı. Onun isteklerini yaptım ve kendi dokunuşlarım da oldu tabii ki.

Bu tarz uzun nakaratsız bir kayıtta seni dinlemedik. 64 Bars senin için nasıl bir deneyim oldu?

Eva: Nakarat olmadan, autotune olmadan tamamen oldschool bir iş… Aslında biraz da hissiyat olarak hikâye anlatma hissiyatı var. Aslında yabancı değildi ama ilk kez bunu deneyimledim. Bir nakaratta aslında böyle insanların ezberlemesi gereken bir şey gibi düşünüyorsun. Fakat bunda hiç öyle bir kaygın yok. Bu projeye başladığında hiçbir kaygın yoktu açıkçası. Hiçbir sıkıntım yoktu. Daha rahat oldum açıkçası. Evet 64 bar yazmak gerçekten zor. Çünkü flow’u kesinlikle dinamikte tutmak gerekiyor. Ama bu benim için ilk deneyim ve çok iyi hissediyorum.

Projeye baktığında içinden geçenleri tam olarak yansıtabildiğini düşünüyor musun?

Eva: Kesinlikle yansıtabildiğimi düşünüyorum. Bu benim hissiyat olarak bütün içimde tuttuklarımı anlatabildiğimi düşündüğüm bir proje oldu. Single parçalarımda bile “Tam olarak düşündüğünü anlatabiliyor musun?” diye soruyordum kendime ama burada gerçekten biraz da uzun olduğu için ve kaygı gütmediğim için tam olarak hissiyatımı yazabildiğim bir proje oldu benim için.

Stüdyoda sizi neşelendiren Red Bull deneyimiyle kaydın önüne geçen keyifli anlar oldu mu?

Eva: Ben enerjiye çok inanan bir insanım. Belki benim şansımdır bilmiyorum ama ekibin enerjisi inanılmazdı. Herkes çok keyifliydi, dinamikti ve kibardı açıkçası. Ben de çok önem veriyorum böyle şeylere, yüzde ellisi benimse yüzde ellisi de ekibin. O yüzden çok mutluyum.

Efe Can: Kesinlikle her şey enerji. Enerji de çok iyiydi ve bu da bizi fazlasıyla yükseltti.