Hayki: "Bu projede hem akıcı hem de vurucu olmalısın, çünkü bu saf rap"

90'ların ortasından itibaren rap müzikle ilgilenmeye başlayan ve zamanla adını geniş kitlelere duyuran Hayki , Türkçe rap sahnesinin en özgün müzisyenlerinden biri. Son olarak Red Bull 64 Bars'ın yedinci bölümüne katılan ve Da Poet prodüktörlüğünde tüm yeteneklerini doğaçlama sergileyen Hayki ile hem kariyerini hem de Red Bull 64 Bars projesinin ayrıntılarını konuştuk.

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Bugün Red Bull 64 Bars için sıfırdan bir şarkı üretmek üzere heyecanla stüdyoya girdin. Bu projeyle ilgili neler düşünüyorsun?

Hayki: Böyle bir teklif geldiğinde çok heyecanlıydım. Çünkü bu gerçekten iddialı bir projeydi ve hemen bu kadar uzun rap’i ne kadar sürede yazacağımı düşündüm. Projedeki isimler de iddialıydı ve bu isimler arasında yer alıp böyle bir projede yer aldığım için mutluyum. Diğer taraftan, Poet ile çalışmak benim için çok değerli ve her zaman öyle olacak...

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Da Poet ile çok eskiye dayanan bir maziniz var. Bu dostluk 64 Bars'ta birlikte çalışmanızı nasıl etkiledi?

Hayki: Ben Poet’in adını duyar duymaz yazmaya başladım çünkü beat’lerini ezbere biliyorum ve yeni yaptığı işleri takip ediyorum. Tüm bunlar aslında benim için süreci hızlandırdı. Hem daha dolu hissettim ve daha çok enerji yüklendim hem de hissederek yaptım.

Da Poet: Benim için de öyle çünkü yanındaki insanı tanıdığın için hamlelerin daha kolay oluyor. Aslında şöyle bir kolaylıktan söz ediyorum: Eskiden yaptığın şeyleri yapıp konfor alanında kalabilirsin fakat yeni bir şey yapıp tanıdığın bir figürle birleştirmek daha kolay oluyor. Biz de "Eskiden bunu yaptık hadi yine yapalım" diye değil de biraz daha güncel, yeni bir iş ortaya çıkarmaya çalıştık.

Stüdyoya kapandığında bir prodüktör bir rapçinin ortaya çıkaracağı çalışmayı ne kadar etkiliyor? Bugün Da Poet bu konuda sence nasıldı?

Hayki: Bence eğer isterse işin temelini etkileyebilir. Yani senin flow’una, yazacağın sözlere ve şarkının içeriğine kadar her şeyi tasarlayabilir ve kontrol edebilir. Eğer rap’çinin de böyle bir yeteneği varsa, birlikte çalışıyorlarsa ortaya çok güçlü işler çıkabilir.

Da Poet: Sen aslında bir yola çıkıyorsun ve arabanın çalışma temposunu sen belirliyorsun. O yolculuk öyle ilerliyor. Bir şekilde bu arabanın içerisini ve yolculuk tecrübesini de belirliyor aslında. Ama mümkün olduğunca da alan bırakmak istiyorum çünkü orada doldurulması gereken bir 64 Bar var. Kolay bir şey değil. Bu, MC’ye alan verilerek yapılabilecek bir şey. Ben de tabii ki mümkün olduğunca kendi yeteneğimi göstermek istiyorum ama hiçbir zaman da öne çıkmak istemiyorum. Bu bir denge işi. O dengeyi sağlayabiliyorsanız zaten güzel bir uyum oluyor. Benim de her zaman amacım bu.

Ben de tabii ki mümkün olduğunca kendi yeteneğimi göstermek istiyorum ama hiçbir zaman da öne çıkmak istemiyorum. Da Poet

Da Poet, sana şunu sormak istiyorum; bu projede prodüktör olarak ne gibi zorluklarla karşılaştın.

Da Poet: Birincisi uzunluk tabii ki… Normalde de parçaların uzunluğu süre olarak bu kadar olabiliyor ama 64 barın durmadan akma durumu pek tercih edilebilir bir şey değil. Normalde güncel dinleyici için ortaya bir iş çıkarırken bunu tercih etmiyoruz. Ama bu zaten sıra dışı bir proje. Her MC’nin yapabileceği bir şey değil ve dolayısıyla her beatmaker’a göre de değil.

Ben burada bolca beatswitch’ler yaptım ve alan bırakmaya çalıştım. Bunların hiçbiri benim için çok zor şeyler değildi. Sadece illa bir zorluk arayacaksam şunu söyleyebilirim: Günlük dinleyiciye her zamanki şarkı üretme rutinimizin dışında bir mod ile baş başa kaldık. Fakat zaten projenin olayı da buydu.

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Beat’i duyduğunda ortaya çıkaracağın performans için aklından geçen ilk düşünce ne oldu?

Hayki: Akmak… Ben, bu bpm’ler benim bpm’im ve bu vuruşlar benim vuruşum, ben bunların arasında çok iyi gezerim diye düşündüm. Aktım gittim, güzeldi…

4 verse içeren nakaratsız ve tekrarı olmayan 64 barı yazarken dikkat ettiğin unsurlar ve kaleminde öne çıkardığın içerikler neler oldu?

Hayki: Birincisi, dürüst olmam gerektiğini düşünüyordum. Hızlı ve dürüst olmalıydım. Dürüst olurken aynı zamanda da kendim olmalıydım. Hem de teknik anlamda neler yapabileceğimi göstermeliydim.

Günümüz sound’unda şarkıların ve sözlerin kısalmasıyla birlikte 64 Bars MC’lerin bir nevi kendisini test ettiği bir süreç diyebilir miyiz?

Hayki: Bence bütün potansiyeli ortaya çıkardığın ve gücünü yokladığın bir süreç bu. Hem güçlü olmalısın hem akıcı olmalısın hem vurucu olmalısın. Sonuçta bu, saf rap ve gerçekten zor.

Seri yazabilen, kelime dağarcığı geniş birisin. Ancak nakaratsız, tekrarsız 64 Bars’ın da zorlukları vardır. Seni bu projede en zorlayan nokta ne oldu?

Hayki: Başlamak çok zor oldu… Kısa bir panik süreci yaşadım sonra yıllardır bu işi yapıyorum zaten diye düşünerek başladım. Terapi gibiydi…

Hem güçlü olmalısın hem akıcı olmalısın hem vurucu olmalısın. Sonuçta bu, saf rap ve gerçekten zor. Hayki

64 Bars tarzında bir proje için bir rapçinin hangi detaylara dikkat etmesi, neleri ön planda tutması lazım?

Da Poet: Bu, sizin var olan durumunuzla hem teknik hem söz yazarlığı hem de MC yetenekleriyle ilgili bir şey. Başlarken plan yapabilirsiniz ama o plan 64 barın sonunda çok farklı bir yere gelebilir. Fakat temel sağlamsa bir şekilde çıkış yolunu bulursunuz. Çok fazla zorlamayla olabilecek bir şey değil. Bir MC bunu yapacaksa, Freestyle yeteneğinin olması ve biraz da doğaçlama düşünebilmesi lazım. Çünkü 64 barı kurgusal olarak yazarsınız, bu bir şey değil ama biraz kendi özünüze dönerek yeteneklerinizle yapabileceğiniz bir iş.

Hayki: Ben daha önce 90 bar yazdım… O yüzden sorun değildi benim için (Gülüyor.) Poet ile Ozan’ın da söylediği gibi bu bir yolculuk ve o yüzden kendini rahat bırakman gerekiyor. Hızlı düşünebilmen lâzım. Bazen yolu sen planlamıyorsun. Kafiyeler seni bir yere götürüyor. Ben bazen kendimi salıyorum ve o beni bir yere götürüyor.

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64 Bars’ın hazırlık sürecinde seni en keyiflendiren an ya da anlar nelerdi?

Hayki: Benin için Poet ile çalışmak ve böyle bir projede bulunmak kesinlikle çok keyifliydi. Çünkü projenin içinde gerçekten çok değerli insanlar var. Normalde sürekli, çatır çatır rap yazıp okuyamayabiliyoruz. Ben yapıyorum ve albümde de var ama genelde yapmayabiliyoruz. Bu proje benim bu anlamda kendimi yoklamamı sağladı ve iyi hissettim.

64 Bars International adı altında yabancı prodüktörlerle bir seri daha yapılsaydı bu projede hangi yabancı prodüktörle çalışmak isterdin?

Hayki: Dr. Dre ve poet diyebilirim…

Bu single'ın dışında ufukta hangi projeler var?

Hayki: Albüm var… Albüm yaptım o geliyor. Ceza ile düet yaptık o da gelecek.

Müziğin keşif alanında kalmak için neler yapıyorsun, devamlı heyecanını yüksek tutmayı nasıl başarıyorsun?

Hayki: Yine sanatla… Sergilere gitmeye çalışıyorum, kitap okuyorum. Sokağa çıkıyorum. Bakıyorum, izliyorum, analiz ediyorum. Yaşıyorum. Zaten üretmediğim zaman problem oluyor ve öfkeleniyorum. Yaratıcı ruh dışarı çıkmak istiyor ama sen onu beslemeyince problem yaşıyorsun.

Hayki'nin bu fotoğrafı Samsung Galaxy S22 Ultra ile çekildi © Red Bull

Hayki sen yeni bir stüdyo kurdun. Bu stüdyoyla birlikte belirlediğin hedefler neler?

Hayki: Yeni single’lar ve yeni albümler… Kendi solo çalışmamdan sonra toplama bir albüm var, onun için uğraşacağız. Canlı performanslar yapıyorum ve yapacağım. Müzik devam edecek…

Bir Hayki dinleyicisi olsaydın, Hayki ismi ile özdeşleştirdiğin, direkt akla gelen projeler ve anlar hangileri olurdu?

Hayki: Çok fazla albüm kaydettim mesela… Bu albümlerden "Selam Dünyalı" ve "Poetika"yı Da Poet ile birlikte kaydetmiştik. O stüdyo anları çok kıymetliydi benim için. Benim için güzel zamanlar ve değerli anlardı.

Sence hem bir MC hem de prodüktör için böyle bir projenin zorlukları nelerdir?

Da Poet: Zorluk demeyeyim de gereklilik olarak tanımlayayım. Her yolun inişi çıkışı olur ve zorlukları var. Yeni şeyler öğrenip kendinizi güncellemeniz gerekiyor. Ama tüm bunları yaparken de imzanızı korumanız gerekiyor. Bakarsanız bu bir zorluk mudur, evet ama aynı zamanda da gerekliliktir. Bu tip şeyler müzik yapmak isteyen, müziğe devam etmek isteyen herkes için geçerli. Güncel kalmak ama çok da kopmamak…