Kamufle: Red Bull 64 Bars'daki Şarkım Son 10 Yılımın Özeti

'in prodüktörlüğünde Red Bull 64 Bars'da yer aldı. İkiliyle iş birliklerini, gelecek projelerini ve çok daha fazlasını konuştuk.

Öncelikle belirli dörtlüklerde ya da belirli 16 barlarda insanlara mesaj verme kaygım vardı. Daha doğrusu yirmi, on sekiz yaş bandındaki insanlara küçük mesajlar vermek, kendi hayat tecrübemden bahsetmek istedim. Bir de çok double rhyme’lar yapmadan, daha yalın bir şekilde insanlara o hikâyeyi anlatmak istedim. Yoksa 64 barın üzerine birçok stil yapabilirsin ama konu bütünlüğünü korumak zordur. Tabii ki yapılır fakat ben daha yalın daha sade olmasını tercih ettim. Cümlelerin, hece ölçülerinin tek tek anlaşılacağı bir stil yaptım. Su gibi aktı gitti açıkçası.

Aslında bunun günümüz sound’uyla ya da eski sound’larla bir alakası yok. Tamamen potansiyeli olan, kalemine güvenen her insan için burası er meydanı. Biraz yürek ister, yüreği olan gelsin yapsın.

Bunu örnekle anlatabilirim. Gitar çalan bir insan olduğunuzu ve hiç efekt ya da bir şekilde ekstra pedallar kullanmadan 64 bar sadece gitar çaldığınızı düşünün. Bu çok zor olur. Virtüözlük ve tecrübe ister. Enstrümana hâkim olmanız gerekir. Aynı şekilde burada da öyle ve burada işin içinde bir de söz yazımı, hikâye anlatımı var. Keza prodüktörlükte de öyle. Her MC’nin bir stili var ve her biri farklı bir karakter. Ona göre o dünyayı oluşturmak, onun önüne geçmemek ama ondan da hiç ayrılmamak. Anahtarlar bunlar.

