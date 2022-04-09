Kamufle: Red Bull 64 Bars'daki Şarkım Son 10 Yılımın Özeti

Red Bull 64 Bars 'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri boy göstermeye devam ediyor. Sokakta tanıştığı rap kültüründen oldukça üretken bir kariyer çıkaran Kamufle , Da Poet 'in prodüktörlüğünde Red Bull 64 Bars'da yer aldı. İkiliyle iş birliklerini, gelecek projelerini ve çok daha fazlasını konuştuk.

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Da Poet ile 10 yıldır birlikte çalışıyorsunuz. Bu dostluk 64 Bars projesindeki uyumunuzu nasıl etkiledi?

Kamufle: Şarkı zaten potansiyeli iyice gösteriyor. Neredeyse 13-14 yıllık bir arkadaşlığımız var. Kariyerimin dönüm noktası olan iki albüm Da Poet sayesinde, onun prodüktörlüğünde ortaya çıktı. Müzik bir kenara zaten çok iyi arkadaşız. Sosyalleşiyoruz ve özel hayatımızda vakit geçiriyoruz. Aramızdaki ilişki tamamen arkadaşlığa ve dostluğa dayalı. Malzeme de ortada zaten.

Da Poet: Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var, karşındakini bildiğin için aşinalık da var. Aşinalıktan kaynaklı olarak arkadaşının bir sonraki hamlesini biliyorsun. O yüzden bir uyum gelişiyor. Daha rahat oluyorsun. Dolayısıyla keyifli bir iş oluyor, su gibi akıyor.

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Experimental Hiphop’a yatkınsın. 64 Bars'ta da Da Poet ile hangi unsurları ön planda tutmaya çalıştınız?

Kamufle: Experimental’den ziyade Lo-Fi sound’ları dinlemeyi daha çok seviyorum. Tabii ki yeni sound’lara, Trap’e, drillere de ayak uydurmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama kalbimiz Lo-Fi’da. 90 bpm, 85 bpm ile daha haşır neşiriz ve kalbimiz o ritimde atıyor. O işin uzmanı da zaten Da Poet. O yüzden birbirimizi tamamlıyoruz. Da Poet, o sound’u en iyi yapabileceğim üç-beş insandan bir tanesi. İşin hikâye anlatmak kısmında daha serbest ve akıcı flow’lar bu sound’larda daha iyi oluyor. Üzerinde daha çok hareket etme alanım oluyor. O yüzden bu ritimleri daha çok benimsiyorum.

Kariyerimin dönüm noktası olan iki albüm Da Poet sayesinde, onun prodüktörlüğünde ortaya çıktı. Kamufle

Rap müzikte yaratıcı olmak belki de en önemli kurallardan biri. Bu noktada Red Bull 64 Bars gibi yaratıcılığın başrol olduğu bir deneyimin parçası olmak size neler hissettirdi?

Da Poet: Yaratıcı olmak gerekiyor tabii ama bir yandan da bir background’unuz var, bir sound yelpazeniz var. Bununla paralel olarak karşındakinin de yaratıcı olmasını sağlayabilecek bir şekilde alan bırakarak ve aynı zamanda ilham da vererek bir şeyler yapmaya çalıştım. Burada yaratıcılık alanını özellikle söz yazanlara bırakmaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi 64 Bars diyoruz ve bunu doldurması kolay değil. Prodüktör olarak buradaki amacım belirli bir mod sağlayıp o kocaman alanı onların zihnine bırakmak oldu. Projenin başından sonun kadar bunu yapmaya çalıştım.

Bugün çok heyecanlı bir proje için buradasın. Red Bull 64 Bars için sıfırdan bir şarkı üretmek üzere stüdyoya girdin. Bu projeyle ilgili neler düşünüyorsun?

Da Poet: 64 satır söz yazmak çok zor bir şey. En son 21-22 yaşımdayken, 2009 civarında amatöre geçiş dönemlerinde kayıt alırken 64 bardan da fazla işler deniyorduk.

Kamufle: Bu şarkı 3 buçuk dakika civarı oluyor. Mesela eskiden 8-10 dakikalık freestyle’lar oluyordu. Yani 8-10 dakika boyunca bu kadar statik bir durum olmayabiliyordu ama bu tarz yaptığımız işler vardı. Mikrofona geçip, kayda basıp 8-10 dakika kayıt aldığımız çok oluyordu ama bu şekilde bir proje üzerinden kanalize olup belirli bir sistem, altyapı, aranje, mix, sound ve prodüksiyonla birlikte yapmak çok etkili oluyor tabii. Normalde bizim bu yaptığımız olay üç-dört kişiyle yapılıyor. Şimdi Bunu halka arz etmiş olduk. Diğer taraftan 64 bar üzerine kemik bir sound yaratmak, hikâye anlatmak ve mesaj vermek çok zor. Tecrübe de gerekiyor. Aranje yaptığında belirli bir trafik olur ama bunda tamamen bir hiphop stili ve saf sokak stili vardır. Gençliğime döndüm diyebilirim.

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4 verse içeren nakaratsız ve tekrarı olmayan 64 barı yazarken dikkat ettiğin unsurlar ve kaleminde öne çıkardığın içerikler neler oldu?

Kamufle: Öncelikle belirli dörtlüklerde ya da belirli 16 barlarda insanlara mesaj verme kaygım vardı. Daha doğrusu yirmi, on sekiz yaş bandındaki insanlara küçük mesajlar vermek, kendi hayat tecrübemden bahsetmek istedim. Bir de çok double rhyme’lar yapmadan, daha yalın bir şekilde insanlara o hikâyeyi anlatmak istedim. Yoksa 64 barın üzerine birçok stil yapabilirsin ama konu bütünlüğünü korumak zordur. Tabii ki yapılır fakat ben daha yalın daha sade olmasını tercih ettim. Cümlelerin, hece ölçülerinin tek tek anlaşılacağı bir stil yaptım. Su gibi aktı gitti açıkçası.

Red Bull 64 Bars'daki şarkım son 10-12 yılın özeti diyebilirim. Kamufle

Seninle çekilen Red Bull 64 Bars bölümünü nasıl buldun? Konsept hoşuna gitti mi?

Kamufle: Az önce de bahsettiğim gibi, burada sırtımı dayadığım Da Poet gibi bir duvar var. O yüzden o hedef gösterirse, ben de vururum. Tıpkı önceki albümlerimde, şarkılarımda yaptığım gibi. Ya da Da Poet’in önceki projelerinde yaptığım gibi. Ve “Bu altyapı olmadı, bana alternatif yolla” falan da demem. Da Poet bana ne yollarsa onu okurum. Benim için iyi bir deneyim o yüzden. Kendimi iyi hissettirdi. Son dönemde rap müzik sektörü biraz daha farklılaştı. Farklı sound’lar daha popüler oldu. Anlatım şekli de değişti. Ama biz bu işin daha kült olan, temeli sağlam olan bir tarafında olduğumuz için insanlara güzel hikâyeler anlatmaya çalıştık. Umarım başarmışızdır.

Red Bull 64 Bars'taki şarkın senin için ne ifade ediyor, hangi yönleriyle öne çıkıyor?

Kamufle: Şarkının konsepti için son 10-12 yılın özeti diyebilirim. Çünkü o zamandan bu zamana 64 bar söz yazacağım için şöyle bir özet geçeyim dedim ve gözlemlediğim neler var, neyi hikâyeleştirmek istiyorum hayatta diye sordum kendime. İstediğim gibi de oldu. İçime sinen sound’u ve stili yarattığımı düşünüyorum.

Projenin sonunda baktığında kafandakileri tam anlamıyla aktarabildiğini düşünüyor musun?

Kamufle: Yüzde yüz aktardım. Yani anlatmak istediğim, odaklandığım şeyi kaleme döktüğüme eminim.

Günümüz sound’unda şarkıların ve sözlerin kısalmasıyla birlikte 64 Bars, MC’lerin bir nevi kendisini test ettiği bir süreç diyebilir miyiz?

Kamufle: Aslında bunun günümüz sound’uyla ya da eski sound’larla bir alakası yok. Tamamen potansiyeli olan, kalemine güvenen her insan için burası er meydanı. Biraz yürek ister, yüreği olan gelsin yapsın.

Prodüktör olarak buradaki amacım belirli bir mod sağlayıp o kocaman alanı onların zihnine bırakmak oldu. Da Poet

64 Bars tarzında bir proje için bir rapçinin hangi detaylara dikkat etmesi, neleri ön planda tutması lazım?

Kamufle: 64 Bars gibi bir projede MC’lerin şunları ön planda tutması lazım: Deneyim ve hissiyat.

64 Bars International adı altında yabancı prodüktörlerle bir seri daha yapılsaydı bu projede hangi yabancı prodüktörle çalışmak isterdin?

Kamufle: Birden fazla isim söyleyebiliyorsam eğer DJ Premier, Madlip ve yine Da Poet…

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Nakaratsız 64 bar yazılan bir şarkıya prodüktör gözüyle bakarsak, prodüksiyon kısmında tekrara düşmemek adına ön planda tuttuğun müzikal öğeler neler oldu?

Da Poet: Birincisi alan bırakmak… Alan bırakmalıyım çünkü onların hikâyesine, onların tekniğine ve onların imza yeteneklerine ihtiyacı var projenin. İkinci olarak da bol bol beat switch’ler yaptık. Bu zaten benim yıllardan beri yaptığım bir şey. Belki 2011’de Hiphop şarkısıyla beraber Türkiye’de bunu ilk yapanlardan biriyimdir. Bunları kullandık çünkü günümüzde dikkat gittikçe düşüyor. Ama biz yetenekli insanlar olduğumuz için bu yeteneği beat switch’lere, müzikal rotalara ve inişlere-çıkışlara ayırdık. Dinleyiciyi burada tutmaya çalıştık.

Sence hem bir MC hem de bir prodüktör için böyle bir projenin zorlukları nedir?

Da Poet: Bunu örnekle anlatabilirim. Gitar çalan bir insan olduğunuzu ve hiç efekt ya da bir şekilde ekstra pedallar kullanmadan 64 bar sadece gitar çaldığınızı düşünün. Bu çok zor olur. Virtüözlük ve tecrübe ister. Enstrümana hâkim olmanız gerekir. Aynı şekilde burada da öyle ve burada işin içinde bir de söz yazımı, hikâye anlatımı var. Keza prodüktörlükte de öyle. Her MC’nin bir stili var ve her biri farklı bir karakter. Ona göre o dünyayı oluşturmak, onun önüne geçmemek ama ondan da hiç ayrılmamak. Anahtarlar bunlar.

Bir prodüktör olarak çalıştığın isimlerle uyum sorunu yaşadığında bu süreci nasıl ilerletiyorsun/aşıyorsun?

Da Poet: Böyle bir durum olursa “O zaman senin beklentin nedir?” diye soruyorum. Ondan dinlemek ve örnekler duymak istiyorum. Buna göre kendimi uyarlamaya çalışıyorum. Ama daha fazla esneyemediğimde, çalışmıyorum.

Bu projede prodüktör olarak ne gibi zorluklarla karşılaştın?

Da Poet: Çok büyük bir zorlukla karşılaşmadım ama dediğim gibi burada her MC’nin farklı bir karakter olduğunu bilerek buraya geldim. Bu sadece bu projedeki MC’ler için geçerli değil. Dışarı çıktığımızda da her MC farklı bir karakter. Bunu, güzel bir şey olarak söylüyorum, zaten her biri farklı karakter olduğu için özeller. Bu yüzden en azından alışık olmadığım bir zorlukla karşılaşmadım. Bir şekilde ortak noktayı bulacağız ve o ince ipin üzerinde birlikte yürüyeceğiz diye girdim ve o şekilde de yürüyoruz.

19T albüm fikri nasıl doğdu?

Kamufle: Öncelikle yeni bir albüm yapacağım diye düşünerek doğdu. Ben Türk-İş bloklarında oturuyorum ve 19T, yaşadığım muhitin otobüs hattı. Bunu çok eskiden beri yapmak istiyordum. Doğru zamanın da 2018, 2019, 2020 tarihleri arasında olduğuna emin oldum. Daha albüm şarkılarını yapmadan zaten ismini belirlemiştim. Öncesinde Hayale Daldım albümünü de yine Da Poet’le beraber yapmıştık. Bu albümde de tekrar beraber çalıştık ve tarihin tozlu sayfalarına yeni bir albüm bıraktık.

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Lara Di Lara, Barış Demirel, Toygar Işıklı, Liraz gibi isimlerle hiphop’ın duvarlarını kırıp deneysel tuğlalar ördünüz. Bu isimlerle bir araya gelmenden, ortaya çıkan çalışmalardan ve deneysel hiphop’ın neresinde yer aldığından bahseder misin?

Kamufle: Bu isimlerden ziyade önceden de 2009, 2010, 2011 gibi daha farklı isimlerle de çalışma fırsatım oldu. Zaten 2004, 2005 yıllarından beri rap müziğin içinde olduğum için kendi rüştünü ispatlamış, benim jenerasyonumda ya da benden önceki jenerasyonda birçok isimle çalışma fırsatım oldu. Şarkılar yaptık, konserlere çıktık. Ben biraz daha yelpazemi geliştirmek istedim. Tanıştığım, tecrübelerini gördüğüm insanlarla dirsek temasına geçtik. Bundan sonra yeni çıkaracağım single’larda da farklı isimler var. Bulunduğun çemberin içinden çıkmak insana biraz daha deneyim katıyor. Karşılıklı olarak ufkunu genişletiyorsun. Hepimiz müzik yapıyoruz ve o çember çok büyük. Hepimiz birbirimizle alışveriş yapıyoruz ve farklı işler de ortaya çıkıyor.

Beat yapınca ilk Da Poet’e atarım, önce onun bir fikrini alırım. Kamufle

Farklı müzik türleriyle olan etkileşiminin bu projede bir artısını gördün mü?

Kamufle: Ben de beat-meker’ım ve altyapılar yapıyorum. Bizde bir sample alma kültürü vardır. O kültürde de hep farklı tarzlar dinlersin. Türk Sanat Müziği, 50’lerden 60’lardan, Uzak Doğu’dan, Sovyetler Birliği’nden… Onlar da tabii ki senin müziğine sirayet ediyor. Vokalini değiştiriyorsun, bir hikâye alıyorsun ve o hikâye senin müziğine etki ediyor.

Son zamanlarda daha çok enstrümantel çalışmalar hazırlıyorsun. Bu geçişten ve son dönemlerdeki çalışmalarından bahseder misin?

Kamufle: Rap yapmaktan ziyade evde beat yapmak bana ayrıca büyük bir terapi oluyor. Öyle prodüktörlük yapmak ya da insanlara beat vermek gibi bir durum değil bu. Hatta beat’i yapınca ilk Da Poet’e atarım, önce onun bir fikrini alırım. Nasıl aranje etmem gerekiyorsa o fikir verir ya da kendisi aranje eder. Ama beat yapmak benim için büyük bir keyif. O yüzden biriktirdiğim enstürümental alt yapılarım var. Beş yıl, altı yıl arayla topladıklarımı, kulağıma hoş gelen işlerimi böyle Soundcloud’a ya da diğer sosyal platformlara koyuyorum. Dinleniyor, arka fon müziği olabiliyor ya da daha genç rap’çilere karşılıksız veriyorum okusunlar diye. Onların, benim altyapılarımın üzerinde dans ettiklerini duymak ayrıca hoşuma gidiyor. O yüzden beat yapmayı severim.

Kendi orkestranı kurdun ve artık bazı şarkıların müziklerini canlı çaldırıyorsun. Beat yok, sample yok. Canlı orkestraya geçiş sürecin nasıl oldu, bu deneyimden bahseder misin?

Kamufle: İlk olarak 2016 yılında Moral grubuyla birlikte Hayale Daldım albümünün akustik session’larını yapmıştık. Onun adı da Kamufle Moral Band oldu. İlk olarak öyle akustik şekilde başladım. Şimdi aradan 7-8 yıl geçti ve daha da tecrübe sahibi olarak, canlı enstrümanlarla rap konseri verme durumlarını tecrübe ederek, yeni insanlar tanıya tanıya ve enstrüman çalan insanların rap müziğe olan merakını göre göre ilgileriyle birlikte onlarla session'lar yaparak, altı-yedi enstrümanlı bir canlı grubumuz var.

Benim ilk duyduğum hiphop temalı live band’lerden birini de Poetika albümünde Da Poet yapmıştı. Ceza’dan ve Mode XL’den de duymuştum. Bu üç isimden sonra da ilk yapan ben oldum. Hâlâ da devam ettiriyorum. Live band’le daha funk, soul alt yapılarla konser vermek bir MC’yi jazz festivallerine de götürüyor, rock festivallerine de götürüyor. Kendini daha farklı dinleyicilere sunuyorsun. İnsanların kafasındaki kalıplaşmış rap müzik temasını yıkıyorsun. O yüzden ben de kendimce, böyle ufak bir misyon ediniyorum.

Rap yapmaktan ziyade evde beat yapmak bana ayrıca büyük bir terapi oluyor. Kamufle

Lara Di Lara ile 10 şarkılık yeni bir albüm hazırlığı içerisindesin. Albüm şu anda ne durumda ve dinleyicileri neler bekliyor?

Kamufle: Aslında ne kadar şarkı olacağı daha belli değil. Sadece Lara Di Lara ile Denge EP’den sonra bunun devamını getirelim diye tekrar denemeler yapmaya başladık. Şu an elimizde 6-7 tane demo var. Halet-i ruhiyesi daha tam olarak belli değil ama yapıyoruz.

Sokak sokak dolaşarak senin dışında Türkiye’de ses bankası oluşturan bir beatmaker’a rastlamadım. Ses bankası oluşturma işlemini anlatıp elde ettiğin sıra dışı örneklerden bahseder misin?

Kamufle: Aslında yapanlar var ama bizimkisi proje bazlı oldu. Ben aslında biraz daha evcimen biriyim. Sesleri biraz daha dijital dünyada oluşturuyorum ve buluyorum. Ama proje bazlı olarak evet dışarı da çıktık, doğaya da gittik. Ağaç sesi yaprak sesi, kemik sesi ya da oradan geçen traktör seslerini de bir şekilde kaptık. Onları işledik. Ama bunlar genelde proje bazlı şeylerdi. Ben daha evcimen, daha kutunun içinde olan bir şeyim.

Bu proje için ses bankasından faydalandın mı? Hangi prodüksiyonda hangi doğal sesleri kullandın?

Kamufle: Doğal sesleri kullanmadım. Bu projede aslında oldschool hip-hop öğelerine atıfta bulundum. Daha çok sample bazlı sesler yaratmaya çalıştım. Tabii ki kendi anladığım şekilde yapmaya çalıştım her şeyi. Bir o kadar, başkalarının da bulabileceği şeyleri kullandım. Yani başkaları da bu sesleri bulabilir. Ama bu bir yorum meselesidir. O sesi hangi bpm’de hangi tonda nasıl şekilde sunacağın ile ilgilidir. O ses orada bir yerde var. Sen de bulabilirsin ben de bulabilirim. Sen nasıl uyguladın? Ben nasıl uyguladım? Benim sample yapma yaklaşımım bu. Bütün seslerle ilgili böyle düşünüyorum.

64 Bars International adı altında yabancı MC’lerle bir seri daha yapılsaydı bu projede hangi yabancı MC’lerle çalışmak isterdin?

Kamufle: Methodman ve Busta Rhymes ile çalışmayı çok isterdim. Bunlar klasik anlamda çok başka MC’ler ve alıp müzeye konulabilecek kadar iyiler. Çok ikonikler. İşin alternatif tarafında ise Slug’la LP ile ve Killer Mike’la çalışmak isterdim. Ya da West Coast tarafında Ice Cube ile çalışmak isterdim. Aslında saymakla bitmez… Baktığınızda bu adamların 90’ların başında yaptığı işler, bugün bizim yaptığımız ve dinlediğimiz müziğe ilham oldu, olmaya da devam ediyor.