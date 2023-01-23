Kayra: Red Bull 64 Bars Umduğumdan Çok Daha Güzel Bir Deneyim Oldu

Red Bull 64 Bars'da 1. sezon sona erdi. Birbirinden farkı ve yetenekli 16 sanatçıyı ağırlayan bu sıra dışı rap projesinin sezon finalinde ise konuğumuz Kayra oldu.

Uzun yıllardır rap müzikle haşır neşir olan ve kendi kitlesini yaratmayı başaran Kayra'ya stüdyoda eşlik eden isim ise Pango 'ydu . Kamera arkası videosunu girişten izleyebilir özel röportajı ise hemen aşağıdan okuyabilirsin.

Kayra, önceki Red Bull 64 bars videolarını izlediğinde projeyle ilgili ilk izlenimlerin neler oldu?

Kayra: Red Bull 64 Bars’ta benim en dikkatimi çeken konu, farklı insanları bir araya getirmesi. Yani projenin bir kısmında ummadığımız ikililer vardı. Hiç ne yapacağını kestiremediğimiz iki ismin bir araya gelip düşünmediğimiz, çok uzaklarda seyreden fikirlerle bir şarkı çıkarması fikri benim çok hoşuma gitti. Hem prodüktör bir şey kattı, hem MC ona yakınlaştı.

Kayra © Red Bull

Pango, sen bu proje için artık deneyimli bir prodüktörsün. Kayra’nın prodüktörlüğünü üstlendiğin bu süreci kendi gözünden anlatır mısın?

Pango: Hip-hop’ta ekol olarak gördüğüm biriyle bu çalışmayı yapmak benim için önemliydi. Bunu karşılıklı güvenle yapabilmek de ayrıca rahatlatıcıydı. Janra olarak birbirimize yaklaştık ve çıkan sonuç da bence genel beklentinin yukarısındaki.

Kayra: Bence birçok kişiye göre bizim bir araya gelip şarkı yapmamız bile renkli bir olay. Bambaşka jenerasyonlardan iki kişi ortak bir nokta buldu. Güzel bir frekans yakaladık.

64 Bar boyunca bir şeyleri sürekli dinleyicinin gözünde anlamlı ve dinlenebilir kılmak kolay değil. O açıdan güzel bir deneyim. Kayra

Kayra, örnek deneyimlerin ışığında MC’lerin nakaratsız üç verse ile yer aldığı projede “Ben olsaydım nasıl bir performans sergilerdim” diye düşündün mü hiç?

Kayra: Tabii ki düşündüm. Ben çok nakarat seven biri değilim rap yaparken. Nakaratı bazen de külfet gibi gören biriyim. Nakarat okumanın rap’te çok evrildiğini çok daha teknik çok daha melodik durumlar içerisinde olduğunu gördüğümden mütevellit bana her geçen gün nakarat biraz daha zül geliyor. Ama bu çok zor bir şey. Bir şarkının dinamiğini 64 bar boyunca aynı yerde tutabilmek değil, sürece katmanlamak ve anlatımı şekillendirmek gerekiyor. 64 Bar boyunca bir şeyleri sürekli dinleyicinin gözünde anlamlı ve dinlenebilir kılmak kolay değil. O açıdan güzel bir deneyim.

Kayra gibi uzun verse’lere alışmış ve onun gibi hikaye anlatımına önem veren biriyle çalışmak senin için nasıldı?

Pango: Benim için iç rahatlatıcıydı. Çünkü hani benim yaptığım işi zorlayıcı bir durum yoktu. Hatta işimi kolaylaştıran bir sürü unsur vardı. Onun kendi tarzını şarkı içinde yenileyerek devam etmesi, aynı şeyi benim de yapmanın yolunu açtı.

Peki Kayra, bugün stüdyoda aklındakilerin ne kadarını projeye yansıtabildin?

Kayra: Umduğumdan çok daha güzel bir deneyim oldu. Hiç yüz yüze görmediğin biriyle şarkı yapıyorsun. Daha önce sadece birkaç kez telefonla konuşmuşsun. Pango, çok uyumlu ve çok pozitif biri. Günümüz insanında zor bulunan ama aslında olması gereken özelliklerin hepsine sahip. Teknik anlamdaki başarısının yanı sıra insani kalibresinin de üst düzey olması beni çok rahatlattı. Bazen kafandakileri bire bir yapamayabilirsin. Her zaman kafandakini tam olarak yapabilmek de iyi bir şey değildir. Bazen doğal akışta çok yalpalamadan planladığın hattın dışına çıkmak da güzeldir. Ben bugün biraz planladığım hatların da dışına çıktım, o da güzeldi.

Kayra ve Pango © Red Bull Pango, çok uyumlu ve çok pozitif biri. Günümüz insanında zor bulunan ama aslında olması gereken özelliklerin hepsine sahip. Kayra

Pango, müzikal olarak Kayra’nın beklentileri ne yöndeydi ve sen bu beklentilere nasıl cevap verdiğini düşünüyorsun?

Pango: Oradaki yaklaşım beni çok rahatlattı. İlk akla gelenin dışında bir şey yapma fikriyle yola çıktık ve bu yaklaşım bizim işimizi kolaylaştırdı. Baktığında yeni şeyler denemeye çok açık bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden epey keyif alarak yeni bir şey denedik.

Kayra, şarkıların ve sözlerin kısalıp tekrarların artmasıyla 64 Bars MC’lerin kendini test ettiği bir süreç diyebilir miyiz?

64 Bars kesinlikle bir MC’nin tüm MC’lik özelliklerini test edebileceği yerlerin en başında geliyor. Çünkü MC’liğin bir sürü segmentini bir arada sunmanın gerektiği bir yer.

Kayra ve Pango Red Bull 64 Bars stütyosunda © Red Bull

Pango ile stüdyoda enerjiniz ve uyumunuz nasıldı?

Kayra: İlk telefon konuşmasından itibaren her şey çok iyiydi. Bana iki tane beat yollamıştı. İlki daha tipik benlikti. Ben bundan daha uzak bir şey tercih ettim. O sağolsun her şeyi düşünerek ayarlamıştı. Biz bugün onun üstüne daha çok gittik ve dediğim gibi asıl istediğim şey şuydu: Farklı jenerasyonlardan iki insan, arasında ciddi yaş farkı olan iki insan ama hip-hop’ın özü bizi birleştiren nokta oldu. Bu, bugün unutulmaya başlayan bir şey ve bunları konuşmak şimdi demode bile kalabiliyor. Ama biz bugün bunu yaşadık ve hissettik. O açıdan çok mutluyum.

Stüdyoda sizi neşelendiren ve Red Bull deneyimiyle kaydın önüne geçen keyifli anlar oldu mu?

Kayra: Kaydın önüne geçen, bizi buraya getiren servisteki abinin açtığı şarkılar olmuş olabilir bence…