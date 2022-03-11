Khontkar: Yenilikçi Tavrım Beni Diğerlerinden Ayırıyor

Red Bull 64 Bars 'da ilk konuğumuz geçtiğimiz ay Khontkar olmuştu . Hem şarkılarıyla hem de prodüktör kimliği ile yeteneklerini gösteren Khontkar ile 64 satırdan oluşan Born Ready adlı şarkısını yarattığı stüdyoda buluştuk. Onla Red Bull 64 Bars projesi ile ilgili neler düşündüğünü, rap kariyerinin nasıl başladığını ve daha birçok şeyi konuştuk. Şarkının prodüktörlüğünü yapan GOKO! ile de hem Red Bull 64 Bars deneyimini hem de rap dünyasında prodüktör olmanın ona neler ifade ettiğini masaya yatırdık. Hemen yukarıdan videoyu izleyebilir aşağıdan da röportajları okuyabilirsin.

Rap müzik ile ilk temasın nasıl oldu? Seni bu müziğe, kültüre çeken şey ne olmuştu?

Rap müzik ile ilk temasım 95-96 yılları olabilir. Ailem aracılığıyla tanıştım. Babam zaten elektro buggy vs yapıyormuş 80'lerde oradan da bir aşinalık var. İzmir, Gürçeşme'de yaşadığımız için de rap müziğin sokakla buluştuğu noktaya çok yakındım, o yüzden tanışmam rahat oldu diyebilirim.

4 dakika Red Bull 64 Bars: Khontkar Yaratıcılığın yetenekle buluştuğu Red Bull 64 Bars'da ilk konuk Born Ready şarkısıyla rap dünyasının önemli isimlerinden Khontkar.

Son albümün PLA4: THE VISION'da 35 şarkı ile dinleyicilerin karşısına çıktın. Şarkı sayısına bakınca 4 albüme yetecek kadar eser üretmişsin. Neden ayrı albümler yerine tüm şarkıları tek albümde toplamayı seçtin?

Bu aslında kültürün bir parçası. PLA serisi de benim için kültürel bir yaklaşım zaten. Neden ayırmadın dedikleri noktada cevabım şu olur, ben zaten 20'nin altında bir şarkı ile albüm çıkmasını pek anlayamıyorum. Bir rap albümünde çok şarkı olması kültürün de bir parçası. Az şarkı ile albüm çıkaran isimlerin yaptıkları bana kandırmaca gibi geliyor. Yaratıcılık ya da üretim konusunda bir sorunları olabilir diye düşünüyorum.

Benim yenilikçi bir tavrım var. Onunla öne çıktığımı düşünüyorum. Khontkar

Türkçe Rap bugün belki de Türkiye'nin en popüler müzik türü. Kimsenin rap müzik dinlemediği günlerden bugüne olan bu yolculukta kendi kariyerini nereye koyuyosun? Bu gelişimde senin nasıl bir rolün olmuştur sence?

Benim bir lafım var: "Mütevazı olunacak zaman değil." Ama şu an mütevazı olmak istiyorum. Benim yenilikçi bir tavrım var. Onunla öne çıktığımı düşünüyorum. Yaptığım birçok şeyi bir kültürel hareket olarak yapıyorum. Yenilikçi tavrımla bu kültürel hareketi birleştirdiğimde benden sonrakilere aktardığım şey de netleşiyor. Yenilikçi tavrım beni biraz ayırıyor diyebilirim kısacası.

Bugün çok heyecanlı bir proje için burdasın. Red Bull 64Bars için sıfırdan bir şarkı üretmek üzere stüdyoya girdin. Bu projeyle ilgili neler düşünüyorsun?

Proje güzel ve keyifli. GOKO! zaten birlikte üretmeyi sevdiğim bir arkadaşım. Kendisi de baya hırslı bu konularda Red Bull çatısı altında onunla böyle bir projede yer almak ayrıca tat verdi.

Seninle çekilen bu bölümü nasıl buldun? Konsept hoşuna gitti mi?

Güzeldi. Bir süredir ayakta, stüdyo ortamında şarkı söylemiyodum. Bugün onu tekrar yaptım. Keyifliydi.

GOKO! ve Khontkar © Red Bull

Red Bull ailesi olarak seni daha önce Serbest Atış'ta da ağırlamıştık. Bu tip yaratıcılığın ön plana çıktığı işlerde yer almak nasıl hissettiriyor?

İyi hissettiriyor. Bir yandan da aktarılması gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. Biz büyürken bu tip projeleri bu deneyimleri pek yaşayamamıştık. Bu işin mutfağında neler olduğunu genç arkadaşlara gösteren bu tip projelerin değerli olduğunu düşünüyorum.

İlk dinlediğin, daha doğrusu hayranlık duyarak dinlediğin MC'ler kimlerdi?

Herkesi seviyorum aslında ama favori grubum Mobb Deep.

Bu işin mutfağında neler olduğunu genç arkadaşlara gösteren bu tip projelerin değerli olduğunu düşünüyorum. Khontkar

Müzisyen kimliğin dışında prodüktör olarak da birçok işe imza atıyorsun. İkisini kıyasladığında hangisini yapmak seni daha çok tatmin ediyor?

Zaman zaman değişiyor bu durum aslında. Dönem dönem ruhumu besleyen şeylere yöneliyorum. Mesela o an prodüktörlük beni daha çok besliyorsa ona yöneliyorum. Benim rap'çi yönümü son üç yılda gördü aslında insanlar. Ondan öncesinde prodüktördüm. Ama bu üç yılın ardından şimdi yeniden prodüktörlüğe yöneldim. Hepsi bir dengede gidiyor ve ayrı ayrı keyif veriyor.

Bugüne kadar yaptığın hangi şarkının tam olarak Khontkar'ı yansıttığını düşünüyorsun?

Bunun kesin bir cevabı yok. Ama bu tip sorularda aklıma gelen ilk şarkım "Asla" ouyor. Yeni albümüm FLA4'te de favorim "NE DİYOSUN" şarkım.

Birlikte çalışmaktan, üretmekten en çok keyif aldığın isimler kimler?

Red Keys.

Son olarak, neler dinliyorsun bu ara, radarında kimler var?

Biz ekip olarak her hafta çıkan neredeyse tüm albümleri dinlemeye çalışıyoruz. O yüzden radarımda tek bir isim var diyemem herkes radarımda aslında.

Red Bull 64 Bars'da Khontkar dışında, Ceza, Motive ve Baneva'nın da şarkılarının prodüktörlüğünü yapan GOKO! ise şunları söyledi

GOKO! © Red Bull

Red Bull 64 Bars’ta prodüktörsün. Projeye nasıl dahil olduğunun hikayesini senden dinleyebilir miyiz?

Menajerim Ulaş Demiröz bana böyle bir projenin Türkiye’de yapılacağından bahsetti ve bu fırsatı değerlendirmek isteyip istemediğimi sordu, ben de tüm detayları öğrendikten sonra projenin kesinlikle bir parçası olmak istedim. Onun bu projeye dahil olmamda katkısı çok büyük.

Rap dünyasında prodüktörlük nasıl işliyor? Yaratım süreci, şarkı sözü, doğru notaları bulmak derken sanatçı ile nasıl çalışıyorsun?

Bu süreç çok değişkenlik gösteriyor. Genellikle prodüktör olarak sanatçıyla aynı odada olup o enerjiyi paylaşmak en doğalı oluyor ve çok daha fazla fikir ve vizyon alışverişi olduğu için daha farklı ve güzel sonuçlar doğabiliyor. Bazen de uzak olduğum için elimdeki altaypıları onlara paslayıp onları kendilerini en rahat hissettikleri ortamlarda kaydedip sonrasında üzerine konuşuyoruz. Bir prodüktörün sanatçı ve projedeki diğer yaratıcı bireylerle kimyası çok önemli bence. Kafaların rahat olduğu bir çalışma ortamı yarattıktan sonra beraber vizyonu oluşturma aşamasından bitişe kadar olan kısım çok daha sorunsuz geçiyor.

Red Bull 64 Bars ile ilgili tüm detayları öğrendikten sonra projenin kesinlikle bir parçası olmak istedim. GOKO!

Khontkar, Motive, Ceza ve Baneva. 4 sanatçı ile 4 ayrı şarkının prodüktörlüğünü yaptın. Bu şarkılar arasında hem müzikalite hem de tarz açısından neler öne çıkıyor, biraz anlatır mısın?

Öncelikle 4 parçada da modern rap müzikle kendi müzikal birikimimi birleştirmeye çalıştım. Genel olarak yüksek tempolu işler hedefledim. Tarz açısından mesela Baneva drill bir beatle okurken Khontkar ve Motive modern Trap beatler, Ceza da Afro-swing, Trap ve Dancehall füzyonu olan agresif bir beat seçti. Gitar ve distortion’lı soundlar da çoğu zaman benim beatlerim içerisinde olan soniklet. Ceza, Khontkar ve Motive’nin beatlerinde o tarz soundlar tercih ederken, Baneva’da daha ritmik ve dans edilebilecek melodiler koymak istedim. 4 sanatçının da farklı tarzda flow ve okuyuş tarzları olduğu için onların dinlerken kendileri olabilecekleri ama ayni zamanda müzikal anlamda da benim sürekli kullandığım sonikler ve sound’umun olması bu projenin orjinalitesini artırdı.

Kayıt zamanı © Red Bull

Prodüktörlüğünü yapmak istediğin, "onunla çalışmak isterdim" dediğin biri var mı?

Spesifik biri yok şu an için. Türkiye’de çoğu sevdiğim sanatçıyla şu an çalışıyorum zaten, yakında yurtdışındaki işlerime daha fazla yoğunlaşmak istiyorum. Aynı zamanda keşfedilmeyen yeni yeteneklerin elinden tutup daha fazla yerli, yabancı yeni sanatçılarla beraber bir sound üretmek istiyorum ve uluslararası piyasayla Türk müzik piyasasındaki bazı sanatçıları bir araya getirip güzel projelere imza atmayı amaçlıyorum.

Red Bull 64 Bars tamamen yaratıcılığa odaklanan, biraz da deneysel bir proje. Bu açıdan, diğer çalışmalarından daha farklı bir deneyim oldu mu senin için?

Evet gayet farklı bir deneyim ve çok eğlendiğim bir proje oldu. Uzun zamandır insanların duymasını bekliyordum o yüzden sonunda çıktığı için çok keyifliyim.