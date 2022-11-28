Lil Murda: Red Bull 64 Bars'da Yaşadığım ve Gördüğüm Şeyleri Anlattım

Uzun yıllardır profesyonel olarak rap müzik ile uğraşan ve zamanla adını geniş kitlelere duyuran Lil Murda , Türkçe rap sahnesinin en özgün isimlerinden biri. Son olarak Red Bull 64 Bars'ın 14. bölümüne katılan Lil Murda, Pango prodüktörlüğünde tüm yeteneklerini doğaçlama sergiledi. Hem Lil Murda hem de Pango ile Red Bull 64 Bars'daki performanslarını konuştuk.

Diğer Red Bull 64 Bars projelerini izlediğinde kendi şarkın için nasıl bir stüdyo deneyimi tasarladın?

Lil Murda : İzlediğimde kafamda bir şey oluşmadı aslında. Sürekli stüdyoda müzik yaptığım için gayet normal bir şekilde karşıladım ve uzun bir hazırlık sürecim olmadı açıkçası. Direkt girdim ve yaptım.

Bugün yaşadığın deneyimden bahsettin. Red Bull 64 Bars projesine dahil olma hikâyeni anlatır mısın?

Pango : Bizim Murda ile uzun yıllardır süren arkadaşlığımız bir işbirliğine dönüştüğü için mutluyum aslında. Red Bull 64 Bars buna vesile oldu bence. Yapmış olduğumuz müziği insanlara yansıtırken bir bahane bulmuş olduk kendimize.

Lil Murda ve Pango © Red Bull

Kariyerinde genelde Red Bull 64 Bars’daki şarkından daha kısa kayıtlar gerçekleştirdin. Nakaratsız ve tekrarsız yazım süreci senin için nasıl bir deneyim oldu?

Lil Murda : Aslında ben genelde kısa şarkılar yapmam. Şarkılarım uzundur, kısa şarkılarım nadirdir. Alışık olduğum bir durum, eskiden de bu tarzda müzik yapıyordum ve yapmayı hala çok seviyorum. Red Bull 64 Bars'a katıldığım için de çok mutluyum açıkçası çünkü şarkımda derdimi anlatabildim. Ama zor bir deneyim değildi çünkü hep yaptığım bir iş.

Yaşadığım, gördüğüm ya da başkasında şahit olduğum şeyleri anlattım sadece. Lil Murda

Prodüktör olarak bu iş için nasıl bir hazırlık yaptın? Hangi müzikal unsurları ön planda tuttun?

Pango : Sampling olması gerektiğine inandım özellikle. Onun dışında özel olarak kendimi hazırladığım bir durum olmadı. Genelde yaptığım tarzdan dışarı çıkmadım. Ama sampling olsun, ruhunda olsun istemiştim.

Söz yazarken dikkat ettiğin unsurlar, tema seçimi ve kaleminde öne çıkardığın içerikler neler oldu?

Lil Murda : Anlatım odaklı bir proje olduğu için genelde yaşadıklarımı anlatmayı tercih ettim. Yani yaşadığım, gördüğüm ya da başkasında şahit olduğum şeyleri anlattım sadece.

Son dokunuşlar © Red Bull

Bu tarz nakaratsız ve MC’lerin tekrara sürüklenmemesi gereken projelerde beatmaker’ın dikkat etmesi gereken unsurlar neler oluyor?

Pango : Aranje değişiyor tabii. Standartta yaptığımızda bir şeyler yaşayıp aynı döngüye dönüyor. Nakarat dediğimiz olayın yaşanması için altyapıda da bir döngü oluyor. Ama burada yaptığımız işte bunu kırmaya çalışıyoruz. Bu sıkıcılıktan çıkması ve monotonluktan çıkması, bu sorunun cevabı olabilir.

Birbirinizle stüdyodaki enerjiniz nasıldı? Bu uyum, ortaya çıkan çalışmayı nasıl etkiledi?

Lil Murda : Uyumumuz süperdi. Bir günde yaptık şarkıyı stüdyoda. Sözlerimiz hazırdı, girdik iki üç saatte yaptık. Kafamız uyuşuyor. Hem çok iyi bir dostluğumuz var hem de müzik olarak Pango’nun yaptıkları çok hoşuma giden şeyler olduğu için hiç problem yaşamadan bu şarkıyı çok güzel bir şekilde tamamlayabildik.

Pango: Zaten zaman içinde müzik zevklerimiz de beraber oturduğu için yani zamanında benzer şeyleri beraber dinleyip bu noktaya müzik zevkimiz evrildiği için zor olmadı. Birlikte çok keyifli müzik yaptık.

"Murda ile çok iyi bir fikir alışverişimiz var" © Red Bull

Stüdyoda fikir alışverişinde bulunuyor musunuz? Şarkının nerelerinde ortak karar aldınız nerelerinde anlaşmazlıklar yaşadınız?

Lil Murda: Genelde söz konusunda fikir alışverişimiz olmuyor. Bana bırakıyor Pango ama altyapı konusunda kesinlikle birbirimize fikir veriyoruz. Zaten o da buna açık. Ben söz yazma konusunda açık değilim. Birisi bana “Böyle yapma, şöyle yap” dediğinde kesinlikle onu dinlemem. Kendi bildiğim şeyi yaparım. Çünkü kendi yaşadığım şeyi anlatıyorum. Benim yaşadığımı da o bilemez, bu sebeple de herhangi yazdığım bir kelimeyi değiştiremez. Ama beat konusu daha farklı. Üzerinde anlatan bir şey yok. Söz konusunda karışmadık ama beat konusunda birbirimize fikir verdik.

Pango: Zaten ben böyle insanların söylediği şeyin kutsal olduğuna inanıyorum. Çok ekstrem bir durum yoksa insanların sözlerine müdahale etmeye yeltenmiyorum. Onun dışında da altyapı için insanlarla fikir alışverişinde oluyorum. Murda ile zaten çok iyi bir fikir alışverişimiz var. Kafamız uyuşuyor.

Murda ile çok iyi bir fikir alışverişimiz var. Kafamız uyuşuyor. Pango

Bugün yaşadığın deneyimi ve kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun?

Lil Murda : Bugün yaşadığım deneyim harikaydı. Kendi işlerimle ilgili güzel ya da kötü diyerek konuşmak istemiyorum açıkçası. Genelde kötüyse kötü olduğunu kendim biliyorum bu konuda kesinlikle egolu davranmıyorum. Ama Red Bull 64 Bars gibi hoşuma giden ve kendimi kanıtlayabileceğim bir programda kötü olduğunu düşündüğüm bir şarkı yapmazdım.

Nakaratsız bir 64 bar deneyiminde seni en çok zorlayan ne oldu?

Lil Murda : Beni zorlayan detay sadece Pango oldu. Erkenden projeyi gönderseydi hiçbir problem yoktu. Çünkü ben yazdım, hazırladım, bitirdim. (Gülüyor.)

Bu tarz bir projeye kendi albümünde yer vermeyi düşünür müsün?

Lil Murda: Kesinlikle düşünürüm. Hatta çıkacak bir albümüm var. Eğer hazır olmasaydı ve bu projeyi daha önce yapmış olsaydık kesinlikle albümümde yer vermeyi çok isterdim. Ama albümün her şeyi hazır.