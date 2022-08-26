MAW: "Red Bull 64 Bars Bana Kendimi Test Etmem İçin Fırsat Verdi"

MAW yeni nesil Türkçe rap sahnesinin en sevilen isimlerinden biri. Son olarak Red Bull 64 Bars'ın onikinci bölümüne katılan ve Khontkar ile birlikte tüm yeteneklerini sergileyen MAW ile hem kariyerini hem de Red Bull 64 Bars projesinin ayrıntılarını konuştuk. Khontkar da sorularımıza cevap vermeyi ihmal etmedi.

Bugün çok heyecanlı bir proje için buradasınız. Red bull 64 Bars’da sıfırdan bir şarkı üretmek için stüdyoya girdiniz. Projeyle ilgili neler düşünüyorsunuz?

MAW : Proje harika. Bana, kendimle yarışmak için bir olanak sağlamış oldu. Her gün 64 bar şarkı yapmıyoruz. Albüm yapıyoruz hatta 64 bar'la. O yüzden gayet keyifliydi, kendimizi denedik, test ettik…

Khontkar ve Maw © Red Bull

Her gün 64 Bar şarkı yapmıyoruz dedin. Onu biraz açabilir misiniz? Fark ne mesela?

MAW : Yani farkı şu şekilde, baktığında son zamanlarda çok fazla anlatımla rap yapmıyoruz. Müzik olarak melodik olarak işler yapmaya çalışıyoruz. En azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. Sözlere çok bağlı kalmayıp insanın içine dokunmaya çalışıyorum. Daha çok ne anlattığından ziyade neyi nasıl aktardığın önemli benim için yani.

Khontkar : Burada şöyle bir şey var, 64 bar'da bir anlam bütünlüğü sağlamak birazcık daha uzun ve kaldı ki nakarat konseptli tekrara düşecek bir parçanın olmayışı, orada farklı bir taraftan insanı etkilemeye itiyor insanı. O yüzden, orada düşüneceğin nokta, gitmesini istediğin yön birazcık daha anlamdan kopabiliyor. Zaten baktığında 64’ten daha fazla yazıyoruz sürekli olarak, orada ekstra bir durum yok.

MAW © Red Bull

Peki şarkı sizin için ne ifade ediyor? Bittikten sonra neler söylersin?

MAW : Karanlık. İçimdeki öfkeyi, kurulduğum bazı konuları anlattığımı düşünüyorum. Zaten öyle bir konsept yapmaya çalıştık. Sinirleri atmaya çalıştık gibi yani…

Peki mumble rap nedir tam olarak ve senin için ne ifade ediyor?

MAW : Mırıldanma rapi. Mumble yapmak için yapmıyoruz yani o anda öyle okuyoruz veya öyle hissediyoruz yani. Hissettiğimiz şekilde okuduğumuz zaman işin sonucunda öyle çıkıyor olabilir. Bazen rap de yapıyoruz, vurgulu vurgulu kelimeler de oluyor yani.

Khontkar : Onu da anlamıyorlar sonra.

MAW : Biz anlatıyoruz, anlamak istemeyen ya da anlamayan mumble rap diyor yani.

Khontkar © Red Bull

Bu tip kategorize etme durumuna karşı mısınız yoksa buna mumble da denebilir diyor musunuz? Yani niye böyle diyorlar şekilde bir tutumunuz var mı?

Khontkar : Yok öyle bir şey değil. Şimdi sınıflandırmaları bir noktada hem artistler hem de bu işi araştıran insanlar yapıyor. Araştıran insanlar da bu sınıflandırmayı zaten artist bunu söylüyorsa yapıyor. Şimdi bu noktada öyle baktığımız zaman bu böyle söyleniyor, şöyle yapılıyor değil, burada geldiğimiz çağda zaten her şey füzyon durumda ve farklı tarzlar farklı tarzlarla bir araya geliyor. Yani o kategoriye yine en üst şemsiyeye mumble’ı koysan altında 150 farklı tarzdan bahsedersin ve adam kendini tam öyle ifade etmediği zaman farklı pencereden bakmak zorundasın. Çünkü orada başka bir şey anlatmaya çalıştığını söylüyordur.

Peki MAW sana dönecek olursak, müzik ile olan ilişkin nasıl başladı, eğitim aldın mı bu konuda?

MAW : Eğitim aldım sayılmaz yani böyle iki ay gibi bir süre koro eğitimi aldım. 5-6 sene gitar falan çaldım… Mesele her zaman rapti zaten, gitarı da mesela 13 yaşında falan bıraktım. O ara ilk kaydımı aldığım zamandı yani. Rap yapmaya başladığım zaman onu da boşverip sadece rap müziğe odaklandım.

Redkeys çatısı altında Khontkar’la beraber çalışıyorsunuz. Nasıl bir his Khontkar ile çalışmak ve sana neler katıyor?

MAW : Çok güzel bir his. Teknik anlamda zaten bambaşka bir nokta. Ama his olarak da Khonkar ile müzik yapmak bambaşka çünkü daha üst levelda daha bir şeylere hakim olarak yapıyoruz. Mesela Khont ile çok müzik yapmışlığımız yok. Ben Antalya’da yaşıyorum, o İzmir’de yaşıyor. O yüzden sadece denk geldiğimiz zaman falan oluyor. Güzel bir his yani, kavuştuğumuz zaman yapıyoruz.

"Bu proje benim için iyi bir test oldu" © Red Bull

Peki Khontkar, senin MAW’la prodüktörlük deneyimin nasıl geçti?

Khontkar : Keyifli. Yani benim prodüktörlük deneyimim şöyle, çok fazla denk gelemesek de bir şekilde başkasıyla her şeyi paylaşıp kolektif bir fikir üzerinde zaten meseleleri masaya yatırıyoruz. Böyle baktığında birkaç kişinin bir arada bazı şeyleri ölçüp tartması eleştirmesi gibi bir noktaya geldiği için bu da bir noktada prodüksiyonun geliştiği ya da geleceği noktayı belirleyen unsur oluyor.

MAW : Bütün işlerimizi öyle yapıyoruz aslında. Ben Antalya’da tek başıma yaşadığım için belli bir çevrem de yok. Facetime falan işte…

Khontkar : O pandemide oldu. Sekiz kişiyle oturup bir yandan facetime konuşuyoruz bir yandan jingle yapıyorum falan. Enteresan zamanlardı.