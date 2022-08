MAW: "Red Bull 64 Bars Bana Kendimi Test Etmem İçin Fırsat Verdi"

: Proje harika. Bana, kendimle yarışmak için bir olanak sağlamış oldu. Her gün 64 bar şarkı yapmıyoruz. Albüm yapıyoruz hatta 64 bar'la. O yüzden gayet keyifliydi, kendimizi denedik, test ettik…

Her gün 64 Bar şarkı yapmıyoruz dedin. Onu biraz açabilir misiniz? Fark ne mesela?

Khontkar : Yok öyle bir şey değil. Şimdi sınıflandırmaları bir noktada hem artistler hem de bu işi araştıran insanlar yapıyor. Araştıran insanlar da bu sınıflandırmayı zaten artist bunu söylüyorsa yapıyor. Şimdi bu noktada öyle baktığımız zaman bu böyle söyleniyor, şöyle yapılıyor değil, burada geldiğimiz çağda zaten her şey füzyon durumda ve farklı tarzlar farklı tarzlarla bir araya geliyor. Yani o kategoriye yine en üst şemsiyeye mumble'ı koysan altında 150 farklı tarzdan bahsedersin ve adam kendini tam öyle ifade etmediği zaman farklı pencereden bakmak zorundasın. Çünkü orada başka bir şey anlatmaya çalıştığını söylüyordur.

MAW : Eğitim aldım sayılmaz yani böyle iki ay gibi bir süre koro eğitimi aldım. 5-6 sene gitar falan çaldım… Mesele her zaman rapti zaten, gitarı da mesela 13 yaşında falan bıraktım. O ara ilk kaydımı aldığım zamandı yani. Rap yapmaya başladığım zaman onu da boşverip sadece rap müziğe odaklandım.

Redkeys çatısı altında Khontkar’la beraber çalışıyorsunuz. Nasıl bir his Khontkar ile çalışmak ve sana neler katıyor?

