Motive: Yaratıcılığa Önem Veren Bir Stilim Var

Yaratıcılığın yetenekle buluştuğu Red Bull 64 Bars 'da ikinci konuğumuz genç yaşına rağmen Türkçe rap dünyasında sağlam adımlarla ilerleyen Motive olmuştu. Motive ile kayıt sonrası stüdyoda buluşup özel bir röportaj gerçekleştirdik. Hemen yukarıdan izleyebilir aşağıdan ise röportajın geniş halini okuyabilirsin.

Bugün çok heyecanlı bir proje için buradasın. Red Bull 64 Bars için sıfırdan bir şarkı üretmek üzere stüdyoya girdin. Bu projeyle ilgili neler düşünüyorsun?

Red Bull 64 Bars’ın kendimi iyi ifade edebildiğim bir proje olduğunu düşünüyorum. Ekip ve çalışma stili gayet iyiydi. Kendimi çok rahat hissettim ve çok özgür bir şekilde şarkıyı tamamlayıp kayıtlara başladık.

Seninle çekilen Red Bull 64 Bars bölümünü nasıl buldun? Konsept hoşuna gitti mi?

Hoşuma gitti çünkü biraz daha aktif olabildiğim bir alan sağladı ve nakarat olmadan rap yapabildiğim bir alan açtı bana…

3 dakika Red Bull 64 Bars: Motive Red Bull 64 Bars'da yeni konuğumuz genç yaşına rağmen Türkçe rap dünyasında sağlam adımlarla ilerleyen Motive!

Yaratıcılığa çok önem verdiğini ve kendini bir MC değil de artık bir müzisyen olarak tanımladığını biliyoruz. Bu noktada Red Bull 64 Bars gibi yaratıcılığın başrol olduğu bir deneyimin parçası olmak sana neler hissettirdi?

Red Bull 64 Bars, bana daha gerçekçi olabilmem için bir konfor alanı sağladı. Ben de olabildiğinde gerçekçi halimle şarkıyı tamamladım.

Uzun zamandır beklenen Şehir ve Işıklar albümün için en son "hak ettiği prodüksiyonlar yapılamadığı için dinleyicilerle buluşturmadım," demiştin. Yeni bir gelişme var mı?

Bu konuda yeni bir gelişme yok. Zaten Şehir ve Işıklar’ın ilk sahibi ben değildim. Ama sonra albüm ismini ben edinmiştim. Anladığım kadarıyla albümün eski sahibi bundan rahatsız oldu ki benden bu albümü yapmamamı talep etti. Ben de sadece onun talebi üzerine değil, aynı zamanda bu ismin benim sound’umu hak ettiğini düşünmediğim için albümü yapmama kararı aldım.

GOKO! ve Motive © Red Bull

Türkçe Rap bugün belki de Türkiye'nin en popüler müzik türü. Kimsenin rap müzik dinlemediği günlerden bugüne olan bu yolculukta kendi kariyerini nereye koyuyorsun?

Benim yaşımda ve benim çizgimde beni dinleyen insanlar zaman zaman eğleniyorlar ama her zaman eğlenceli sound’larım olmuyor. Daha fazla yaratıcılığa önem veren stilim ve tarzım olduğunu düşünüyorum. O yüzden sıfırdan bu dünyaya bir şeyler getirmek isteyen insanların beni dinlediğini düşünüyorum. Daha yaratıcı insanların hayatlarını etkilediğimi düşünüyorum ve kendimi Türkçe rap dünyasında böyle bir noktaya koyuyorum.

Red Bull 64 Bars, bana daha gerçekçi olabilmem için bir konfor alanı sağladı. Motive

İlk dinlediğin, daha doğrusu hayranlık duyarak dinlediğin MC'ler kimlerdi?

Da Poet ve Defkhan sayılabileceğim isimlerden ikisi… Ezhel’i de söyleyebilirim. Daha çok yabancı dinlediğim için ve biraz daha takım ruhundan beslendiğim için Wu-Tang Clan diyebilirim. Böyle isimlerden etkilendim ve hala bir old-school dinleyicisiyim.

Bugüne kadar yaptığın hangi şarkının tam olarak Motive'yi yansıttığını düşünüyorsun?

Aslında hiçbirinin… Fakat yeni yayınlayacağım 22 isimli albümümdeki çoğu şarkının beni yansıttığını düşünüyorum.

Hala bir old-school dinleyicisiyim. Motive

Birlikte çalışmaktan, üretmekten en çok keyif aldığın isimler kimler?

Osmancello, Jagerstereo ve GOKO! Çünkü üçü de beni çok iyi anlayabiliyorlar. Kendilerini çok iyi ifade edebilen, yaratıcı tipler. Kendimi onlara çok yakın hissediyorum. Bu üç isimle çalışmaktan çok büyük keyif alıyorum.

Son olarak, neler dinliyorsun bu ara, radarında kimler var?

Bu aralar radarımda Apache, Olexesh, Critical var. Olexesh’i özellikle çok dinliyorum bu ara.

Red bull 64 Bars benim için şunu ifade ediyor diyebileceğin bir kelime var mı?

Red Bull 64 Bars benim için “Gerçek.”