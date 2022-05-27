Ozbi: "Ben kendi içimden geçenleri yaparak var olmak istiyorum"

Kendine has şarkıları ile Türkçe rap camiasında sağlam bir yer edinen Ozbi , Red Bull 64 Bars'ın dokuzuncu bölümünde konuğumuz olmuştu. Da Poet prodüktörlüğünde tüm yeteneklerini doğaçlama sergileyen Ozbi ile hem kariyerini hem de Red Bull 64 Bars projesinin ayrıntılarını konuştuk.

Samsung işbirliğiyle hazırladığımız kamera arkası görüntülerini girişteki videodan izleyebilir, röportajı ise hemen aşağıdan okuyabilirsin. Galaxy S22 Ultra ile çekilen kamera arkası görüntüleri ile yeni bir deneyime de hazır ol. Galaxy S22 Ultra özellikle uzun süre dayanan pil ömrü, düşük ışıkta, gece bile aydınlık fotoğraf ve videolar çekme imkanı sağlayan Nightography özelliğiyle dikkat çekiyor.

Da Poet ile daha önce bir araya geldiniz mi? Red Bull 64 Bars projesindeki uyumunuzdan bahseder misin?

Ozbi : Da Poet’le ilk kez yıllar önce bir araya geldim. Yakın dönemde de tabii bir araya geldik. Bence projede tercih edilme sebeplerimden biri de benim daha önce Da Poet’le çalışmış olmam ve iyi anlaşıyor olmamız. O yüzden bu projenin içinde ikimizin uyum sağlayacağı çok belliydi. Da Poet ismini duyunca zaten ben de “Tamam, ben rahat ederim” diye düşündüm. Epey de keyifli bir şekilde yer aldık.

Da Poet : Biz zaten birbirimizi bildiğimiz için, eski sayılabiliriz artık. İkimiz de çok erken başladık sonuçta bu işe. Hepsinin getirmiş olduğu bir rahatlık da yok değildi.

Galaxy S22 Ultra ile düşük ışıkta bile kalite değişmiyor © Red Bull

Stüdyoya kapandığında bir prodüktör bir rapçinin ortaya çıkaracağı çalışmayı ne kadar etkiliyor? Bugün Da Poet bu konuda sence nasıldı?

Ozbi : Baya etkileyebilir. “Bak aklıma bir şey geldi, orada onu yapma burada bunu yap” diyebilir. MC de böyle bir şey geldi aklıma der ve bu bir çarpışmadır. Biz Da Poet ile stüdyoda tam bir araya gelmedik henüz. Bir araya gelip stüdyoda çalışmadık. Ben çok istedim ama fırsat olmadı. Bu proje dahilinde birbirimizi çok iyi tamamladık.

Da Poet : Beat’i ben başlatıyorum, atmosferi ben yolluyorum ve tabii ki MC’de belirleyici olan sahneyi çiziyor gibi düşünebiliriz. Benim yaklaşımım genel olarak da, MC olarak da karşımdakinin rahat olması ve kendini ifade etmesi üzerine. “Böyle rahat mısın? Nasıl rahat ediyorsan öyle devam edelim” şeklinde yaklaşıyorum.

Bu projede Da Poet ile birbirimizi çok iyi tamamladık. Ozbi

Red Bull 64 Bars tarzında bir proje için bir rapçinin hangi detaylara dikkat etmesi, neleri ön planda tutması lazım?

Ozbi : Bana kalırsa yazım gücünü ön planda tutmalı. Dönemimiz 64 ölçü boyunca salt rapin içinde kalıyor olma halinden çok uzakta. O yüzden rapçi en başta kendini tanıyıp güvenmeli.

Da Poet : Ozbi’nin diskografisi biraz daha melodik… Bu onun imzası. Her MC’nin beliri bir imzası var. Bu herkes için bir ‘challange’ oluyor. Ama burası, senin sadece melodik olmadığının da bir kanıtı.

Galaxy S22 Ultra tüm gün dayanan pil ömrü ile dikkat çekiyor © Red Bull

64 barı yazarken dikkat ettiğin unsurlar ve kaleminde öne çıkardığın içerikler neler oldu?

Ozbi : Bu proje özelinde ben rap müzik dünyasının içerisindeki varlığımı, o dünyanın içerisindeki insanlarla diyaloğa geçmeyi ön planda tuttum. Şarkıyı yazarken birazcık o tarafa doğru yazdım. O yüzden benim için ön planda olan şey rap yapıyor olma halini rapçilerle paylaşmaktı.

Beat’i duyduğunda ortaya çıkaracağın performans için aklından geçen ilk düşüncen ve planlaman ne oldu?

Ozbi : Üç tane beat yolladı Da Poet. Turnedeydik ve beat’leri dinledik. Prodüktörümle oturduk, o ikinci beat’i daha çok sevdi. Ben de 'diğerleri de güzel, daha farklı duygulara sahipler' dedim. Ekiple bir değerlendirme yaptıktan sonra birinci beat’e akmaya başladım. Ona aktıktan sonra Poet dedi ki “64 barın son 16 barını değiştirebilirsin, bunu aklında tut.” Öyle olunca prodüktörümün beğendiği beat’i aldım, onun üzerine de yazdım. O yüzden beat’lerin hepsi beni yazmaya itti diyebilirim. Fakat birinci beat’in kendisi, benim flow açısından sevdiğim bir karakterdeydi. O bpm’in içinde akışta olmayı seviyorum. O bana çok iyi geldi.

Ceza benim idolüm. Ben onun ekolünden gelme biriyim. Ozbi

Kelime dağarcığı geniş birisin. Ancak nakaratsız, tekrarsız 64 Bar yazmanın da zorlukları vardır. Seni bu projede en zorlayan nokta ne oldu? Üstesinden nasıl geldin?

Ozbi : 141 bpm olduğunu düşündüğüm için hemen bitiririm ben diye düşündüm. Ve bitirdim. Sonra aradım sordum, biz 70 bpm baz alıyoruz dedi. O an böyle bir durdum. Yine başladım ve yazdım. O saatten sonrası çok güzel aktı.

Armor Aliminum ile en dayanıklı Galaxy tablet © Red Bull Ozbi ve Da Poet'in bu fotoğrafı Samsung Galaxy S22 Ultra ile çekildi © Red Bull

Günümüz sound’unda şarkıların ve sözlerin kısalmasıyla birlikte 64 Bars MC’lerin bir nevi kendisini test ettiği bir süreç diyebilir miyiz?

Ozbi : MC’ye göre değişir ama şu an piyasanın içindeki rapçilere bakarsak evet herkesi biraz zorlamıştır sanırım. Ama benim açımdan bakılırsa, ben hayatta çok fazla söz yazan biriyim. İçini açıp, oranın içinde böyle bir şey de var diyip, açıp açıp sonra kapatan biriyim. O yüzden ben bunu her türlü yapardım ve yaptım.

Yeni neslin kısalan ve tekrara düşen şarkı konseptlerini ve yaşattıkları dönüşümü nasıl değerlendiriyorsun ve değişen müzik piyasasında sen kendini hangi konumda görüyorsun?

Ozbi : Ben her şeyin geçici olduğunu ve dönüşerek devam ettiğini düşünüyorum. O yüzden bu yeni neslin tekrar hali de uçucu. Çabuk tüketilen şeyler, hızlıca yok olup gidecekler. Ben kendi içimden geçenleri yaparak var olmak istiyorum.

Sadece müzik değil, tiyatroyla da ilgileniyorsun. Sahne oyunlarına olan ilgin müziğini şekillendirmene yardımcı oluyor mu?

Ozbi : Tabii ki oluyor… Ben 2012’de oyunculuk eğitimi almaya başladım. O eğitimle beraber hayatım değişti. Varoşlarda büyümüş güvensiz bir insandım. Güvensizliğimin ne olduğunu anlamaya başladım. İnsanların neyi neden yaptığını anlamaya başladım. Her şey değişti tabii… Tiyatro öyle bir sanattır ki insanı yüzleştirmeden bırakmaz. Hayatımın iki üç senesi sürekli yüzleşmekle geçti.

Ben kendi içimden geçenleri yaparak var olmak istiyorum. Ozbi

Özellikle herkesin müzikal olarak etkileşimde olduğu bir dönemde camianın biraz dışında, kendi halinde müzik yapıyorsun. Uzak durmak senin tercihin mi?

Ozbi : Uzak durmak benim tercihim değil, ruhumun yansıması. Çünkü ben bu camiayı ve rap müziği çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Da Poet’i çok seviyorum. Ceza benim idolüm mesela. Ben onun ekolünden gelme biriyim. Burada şöyle bir şey var, benim yaptığım işe göre camianın kendisi çok gangsta. Hiçbirisi kırılgan değil mesela. Ben kırılgan bir adamım ve bunu saklamıyorum. Hayatta savunacağım şeyi de dibine kadar savunuyorum ama… Müziğimin içerisine bunları da yansıtmaya çalışıyorum.

2020 içerisinde Rakılı Live serisini yayınladın. Serinin ortaya çıkış hikayesinden, perde arkasından ve sonrasında gelen tepkilerden bahseden misin?

Ozbi : Çok uzun hikâye… Bu konu insanın ömründen ömür alacak bir mesele ve insanın hayatta daha genç olması gerekiyor. Ya da daha çok elinin olması lazım. Çünkü besteler sıfır, onların hepsini müzisyenlere çalıştırmak, onlara öğretmek gibi daha birçok sorunsalı olan bir proje. O yüzden sabaha kadar konuşulacak bir proje. Fakat işin kendisi benim hayatımda çok değişikliğe yol açmış bir proje. Bundan sonra yapar mıyım ve o iş nerelere gider belli değil. Elim kolum biraz daha uzasın istiyorum.

Yeni şarkılarının çoğunda seni nağmeli bir vokalle dinledik. Farklı müzik türleriyle etkileşiminden ve ilerisi için düşündüğün müzikal planlarından bahseder misin?

Ozbi : Aynı şeyin üstüne koyarak devam edeceğiz… Armoni nedir öğrenerek, vokalde nerelere gidebiliriz bakarak. Ketum bir tarafta durarak hayata yaklaşmadan, hayatın içindeki farklılıklardan beslenerek devam edeceğiz ve sonunda göreceğiz.