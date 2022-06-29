Uzun yıllardır Türkçe rap ile profesyonel olarak ilgilenen Tankurt Manas yeteneklerini bu kez Red Bull 64 Bars için konuşturdu. Serinin onuncu bölümüne konuk olan Tankurt Manas'a prodüktör koltuğunda ise genç bir isim, Efe Can eşlik etti.

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Senden önceki Red Bull 64 Bars projelerini izledin mi? Genel performanslar ve proje ile ilgili genel düşüncelerin nedir?

Tankurt Manas : Benden önceki performansları izledim ve çok beğendiğim bir proje olduğunu söylemem gerekiyor. 64 bar yazmak başta zor gelse de bu salt bir rap ve bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Ben eski dönem bir rapçi olduğum için tabii çok zor olmadı. Mutlu da oldum beni tercih ettikleri için. Hakkını verdiğimi de düşünüyorum. Bence zor ama güzel bir iş çıkardık.

Tankurt Manas ve Efe Can © Red Bull

Daha önce bu tarz bir projede yer aldın mı? Red Bull 64 Bars projesine dahil olma hikayeni anlatır mısın?

Efe Can : Hayır daha önce yer almadım… Red Bull 64 Bars projesini zaten takip ediyordum. Güzel bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum.

Red Bull 64 Bars tarzında bir proje için bir rapçinin hangi detaylara dikkat etmesi, neleri ön planda tutması lazım?

Tankurt Manas : Red Bull 64 Bars projesi salt bir rap. Tek nefeste birçok satır okumak ve dinleyiciyi tutabilmek zor bir iş. Ama rap'in özü bu ve özünde uzun verse’ler var. Heyecanlı ve bir o kadar güzel oldu. Böyle olmasının da anlamı oldu. Yapabildiğim bir şey oldu ve keyif aldım. Efe ile birlikte tarzımı konuşturduğumu düşünüyorum.

Red Bull 64 Bars projesi salt bir rap. Tek nefeste birçok satır okumak ve dinleyiciyi tutabilmek zor bir iş. Tankurt Manas

Bu proje ve Tankurt Manas ile çalışmak senin için nasıl bir deneyim oldu?

Efe Can : Farklı bir deneyim oldu ama iyi bir uyum yakaladık. O yüzden projeyi de iyi bir şekilde ilerlettik. Bomba gibi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum.

Sen kendi performansına nasıl hazırlandın? Dikkat ettiğin unsurlar ve kaleminde öne çıkardığın içerikler neler oldu?

Tankurt Manas : Biraz daha egotrip bir şarkı oldu benimkisi… Biraz daha kendini öven ve kendini anlatan bir şarkı. Burada tabii Efe’nin de benimle olan uyumu çok önemliydi. Ben kendimi ona çok iyi anlattım, o da beni çok iyi anladı. Benim için biraz daha hızlı rap olduğu için ve eskiden beri yaptığım iş olduğu için çok uzun bir hazırlık sürecim olmadı.

"Red Bull 64 Bars projesi salt bir rap" © Red Bull

Bu tarz projelerde bir beatmaker'ın dikkat etmesi gereken unsurlar nelerdir?

Efe Can : Öncelikle solist ve MC arasında uyum olması gerekiyor. Benim için kısa bir süreçti ve o kısa süreci yönetmek çok önemli.

Peki sen prodüktör koltuğunda otururken bu süreci kafanda nasıl tasarladın? Tasarladıklarını tam anlamıyla aktarabildin mi?

Efe Can : Tam anlamıyla aktarabildiğimi düşünüyorum. Tankut abinin de yardımıyla, finalde istediğimize ulaştık.

Tarzın flex olduğu için yazdıkların zaten standart uzunluğun üzerindeyken bir de bu proje için 4 verse yazmak seni zorladı mı?

Tankut Manas : Tabii ki zorladı… Hem hızlı okuyorum hem 64 satır. Burada önemli olan Efe’nin isteklerime cevap vermesiydi. Efe beni çok iyi göğsünde yumuşattı, pas attı ve hep beraber şutu çektik. Bence gol de oldu.

Bu projede Efe ile birbirimizi daha yakından tanıdık ve çok iyi uyum sağladık. Tankurt Manas

Bugün için kendinde ya da prodüktöründe eksik gördüğün yanlar oldu mu?

Tankurt Manas : Aksine çok artı yönler oldu. Bu süreçte Efe’yi tanımış oldum ve Efe’nin işlerine hâkim oldum. Onun neler yaptığına da baktım. Birbirimizi daha yakından tanıdık ve çok iyi uyum sağladık. Güzel bir iş çıkması için bir anlayış olması gerekiyor. . Çok güzel bir tema çıkardık bence ortaya.

Nakaratsız 64 bar yazılan bir şarkıya prodüktör gözüyle bakarsak, prodüksiyon kısmında tekrara düşmemek adına ön planda tuttuğun müzikal öğeler neler oldu?

Efe Can : Özellikle Tankurt abiyle beraber bir switch düşündük. Kompozisyonun bir kısmında farklı bir varyasyona geçmek istedik.