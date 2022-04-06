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Red Bull 64 Bars'ın Yolculuğu Kamufle ile Devam Ediyor
Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden Kamufle stüdyoya girdi ve 64 satırdan oluşan yepyeni bir şarkı yarattı. Şimdi izle!
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin altıncı bölümünde konuğumuz Kamufle. Sokakta tanıştığı rap kültüründen oldukça üretken bir kariyer çıkaran Kamufle bugün Türkiye'nin önde gelen MC'lerinden biri.
Prodüktör koltuğunda ise bu kez Da Poet var. Kamufle ile daha önce pek çok ortak çalışmaya imza atan Da Poet, Red Bull 64 Bars'da da tüm yeteneğini konuşturdu. Videoyu hemen girişten izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
Kamufle - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
- kafamızda oluşan o anılar yaralar
- lime lime ederseni acıdan paralar
- anlaşılmayn bi problemmi var lan davar
- her köşede erkete çıkarcı onca andaval.
- özünde her bi saniyeyle andalar
- her bi halt a maydonozlar arkamızda laf yapar
- egosuyla patlatılır yalan martaval
- kaş yaparken göz çıkartan arkadaşlarda var
- ağlanıcak halimize yapın şakalar
- antipatik hallerine gülmek için çabalar
- drum yazdım da poetle rapapam
- alt edilir bi kalemle tüm ağalar paşalar...
- Ahmet emmi yaşam için çabalar
- asgari bi maliyetle sarılır tüm yaralar
- istinaden hiphop o dertleri sıralar
- kulağımda çalar zulu africa bambattalar...
- çepe çevre yalan arkadaşlar
- niyetlerini belli ettiğinde kaş çatarlar
- saçmalarlar sahtelik yaparlar
- keser adem elmanızı dilim falçatam lan.
- tek tip olma sakın olursun alaşşa
- sorunları çözebilmek gerek arkadaşça
- meşrebine göre davranılacaksa
- asabiyet elimizin kiri dur bi dakka!
- seni gaza getirenler arkalara
- cesaretin felaketin olur göz karartma
- hayat kontrolü sağlamak demektir
- bütün dizginlerine sarılman gerekli şu cihanda
- inatla çabala inatla
- aradığın bütün cevapların hissiyatta
- elimden geldiğince mücadelem sürsede
- bak fikirlerim şu dönemlerde handikapta
- hataların çark eder bir anda
- kağıt kalem elindedir kafiye cinasla
- bu çocuklar adam olucak baak
- barış manço çalıyo plakta
- işim olmaz yalancı fesatla
- edep bilmiyosan rezil ol paranla
- hiphop bize anamızdan helaldir
- ömür boyu yazdıkların bana tam 1 hafta
- yaşantıma açtım yeni sayfa
- tecrübeyle ilerlerim gözüm ufuklarda
- kıtkanaat yaşamkla geçti ömrüm
- cd lerimi satıp geçinmiştim haftalarca.
- yatıp kalktık park banklarında
- saatlerce yürürdüm kafam darlanınca
- bazı hikayeler trajiktir
- ve dank eder kafanda ışıklar patlayınca.
- dön keke şunu harlayınca
- nimetini sunar yaşam karlı kararımca
- şükür edip durdum hayatımda
- nuhun ankara değil var artık pastavilla
- han-ı cihanımız paramparça
- takatukacıların aldığı kararlarla
- bu koca alem kimin karnını doyurmuyor
- söyle bana ne işin var hala gırtlağımda
- bizim kulağımız hazin akşamlarda
- ayrımcılık egemenliğimize taş koymakta
- ırkçılık ve fikir ayrılıklarıyla
- gelişmiş bi nesil cinayetle kodlanmakta
- anlayanda var anlamayanlar da var
- bi hikayesi olan insan onurlu ömür yaşar
- hafızamda bütün kötü parçalar
- kamufle böyle düzene işte böyle rhyme yapar