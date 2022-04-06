Red Bull 64 Bars'ın Yolculuğu Kamufle ile Devam Ediyor

Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin altıncı bölümünde konuğumuz

Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin altıncı bölümünde konuğumuz Kamufle . Sokakta tanıştığı rap kültüründen oldukça üretken bir kariyer çıkaran Kamufle bugün Türkiye'nin önde gelen MC'lerinden biri.

Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin altıncı bölümünde konuğumuz Kamufle . Sokakta tanıştığı rap kültüründen oldukça üretken bir kariyer çıkaran Kamufle bugün Türkiye'nin önde gelen MC'lerinden biri.