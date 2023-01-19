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Red Bull 64 Bars'ın 1. Sezon Finalinde Konuğumuz: Kayra
Red Bull 64 Bars, 16. bölümün ardından Kayra ile ilk sezon finalini yapıyor. Hemen izle!
Red Bull 64 Bars'da ilk sezonun sonuna geldik. Türkçe rap sahnesinde ses getirmiş 16 farklı ismin ağırlandığı projenin sezon finalinde ise konuğumuz Kayra oldu.
Türkçe rap dünyasında kendi kitlesini yaratabilmiş ender isimlerden biri olan ve yaptığı ortak çalışmaların ardından ilk solo albümünü 2017'de yayınlayan Kayra, Red Bull 64 Bars'ın 1. sezon finali için stüdyoya girdi. Pango prodüktörlüğünde sıfırdan bir şarkı yaratan Kayra'nın performansını hemen yukarıdan izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
Kayra - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
- deş, her şeyi çek kopar,
- çürüdü çoktan, çıktı raydan isyan
- gökyüzünde kapkara bayrak,
- yasaklı şarkı gizli marşlar,
- gel kadehine bir damla kan var,
- kodein öksürük şurubu cart curt,
- memphis imajlı kestane çiz
- fake freddie gibbs hesabı bu bariz,
- peşime düşen leş tam lepistes,
- hafızalı bir gevşek bu gerzek,
- testesteronu pek yaması bol
- son sürümüne yeni kod
- tek yol topuna beş kat boru
- niyetim kamu spotu,
- düsturu bozuk pusuya kondu puşt,
- tek tuşla nefretini kus
- buz kesene kadar otur, sus pus,
- kestim vesveseyi eksi beşte bak
- tek nefeste sana ekşi beste,
- besle kafeste egonu tek deste değil
- var sana bazuka gözlerimde,
- boom bibidy bye bye
- bir cyphers hill şarkısı kadar kaotik akşam,
- çarpar kapılar kafamda
- durma karala kapkara kafamı kanatana,
- parçala gel etimden bir parça,
- çek kopar, fitili yak bir anda,
- çek pimi çok bile bekledin,
- çene kemiklerine kelebek etkisiyim,
- yok daha ötesi kaosun adresi,
- yetmez gauss'un matematiği,
- varsa çok paran şeklin,
- git satın al gezen like lil uzi vert,
- vakit dar uçma fazla yukarıdan,
- Blake griffin de bir zamanlar
- Fena uçardı çok pis çakıldı,
- nabeeeer, canavar Cafer,
- mevzu bol mevzu çok mevzu kof,
- her satır olsun sana balrog,
- varolacağın tek yer tik tok,
- lafım yok fakat şeklin poz,
- posteri taş devri moloztaş
- ben ten tadında dipsiz kuyular,
- akla yatan bir satır yazsaydın
- keserdi sakallarını James harden,
- saldır, kalkanları kaldır,
- gökyüzünü de kanlandır,
- dünya her gün daha Black mirror,
- rest in peace Mac miller,
- mızrak, sapan ve balta
- bana yeter ister gel karşıma tankla,
- mori de zappa zaten yıktı
- o boktan detaylarını tek barla,
- kaptan, mağara adamı tadında lyrical seviyen
- dengen çoktan devrilmiş,
- sersem gibi beynin süngere çevrilmiş bak,
- 1001 musibet birisi ben,
- sen tipinde gebeşlerin topuna bedel,
- hepsini pestile çeviren bir denklemin
- mucidi gibi çöktüm tepene,
- felsefi düzlemde denk gelip
- konuşalım seninle bir akşam hegel,
- heykeli dikilesi mc'ler var
- onlardan biri değilsin asla