Red Bull 64 Bars'ın 1. Sezon Finalinde Konuğumuz: Kayra

Türkçe rap dünyasında kendi kitlesini yaratabilmiş ender isimlerden biri olan ve yaptığı ortak çalışmaların ardından ilk solo albümünü 2017'de yayınlayan Kayra, Red Bull 64 Bars'ın 1. sezon finali için stüdyoya girdi. Pango prodüktörlüğünde sıfırdan bir şarkı yaratan Kayra'nın performansını hemen yukarıdan izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.