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Red Bull 64 Bars'ın 14. Bölümünde Konuğumuz: Lil Murda
Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden Lil Murda stüdyoya girdi ve 64 satırdan oluşan yepyeni bir şarkı yarattı. Şimdi izle!
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin ondördüncü bölümünde konuğumuz Lil Murda. Sokakta tanıştığı rap kültüründen oldukça üretken bir kariyer çıkaran Lil Murda bugün Türkiye'nin önde gelen MC'lerinden biri.
Prodüktör koltuğunda ise bu kez Pango var. Daha önce birçok yaratıcı çalışmaya imza atan Pango, Red Bull 64 Bars'da da tüm yeteneğini konuşturdu. Videoyu hemen girişten izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
Red Bull 64 Bars - Lil Murda Şarkı Sözleri
Murda umursamaz bir tavır ve soğuk hareketler
Bakırköy cannabisland
Yıkıldı tren istasyonu çevremiz farketmez
Tüttürüyo gençler sen kulübende gizlen
Paketlere sahip olan dostlarımız var
Yaygın kavga ve kumar var her dakika suç artışı
Rol kestiğiniz sokakta ben gösteririm boy
Murda sokakta en afilli gangster boy boy
Kardeşimiz var çok işimiz var senle ama
Müzik daha yeni getiriyo kar prada
Parayla satın aldığım yeni bir manzara
Cebime düşer içine düştüğüm mağazalar
Bir sene öncesi window shopper
Bir sene sonrası entertainment gelir adımıza (shit)
Bir sene önce karıştım kayıplara
Bir sene sonra rastla bütün sokaklarda suratıma
Gerçekleri gör ya da çık yaklaş bak her şey açık
Yerler balçık gibi saplandık yok harçlık
Sarkık memeleri reyting yapmıyo bak artık
Gelişti mi herşey yoksa geçmişte mi kaldık
İsmi yoktu sokakların yoktu sanki suratları
Memurların cebi boş ve yan cebinde bütün payı
Kaygılarım artıyor düşünmüyoruz aynı ayı
Çıkartırım belki ayı televizyon bence ayı oynatıyor
Aynı kürk ve aynı görgüsüzlük
Zorluk dolu ne yapsamda çıktığımız düzlük
Üstümdeki yağlı önlük çocukluğumun simgesi
Dizim kanar bırak aman kimse silmesin
Ve istediğimiz adalet yürür gider sefalet
Her işte bir keramet var her suçta bir kefalet
Dua et etrafında görünmeyen pireler
İstesende silinmez ki geçip giden seneler
On sene okudum okul bir boktan anlamadım
Maalesef arkamda hep annem babam oldu
Sorunlarımı hiç düşünmeden öldürdüm kafamda
Bir dönem ergenliğim tuttu sürükledi yakamdan
Yeşillikler açtı dolabımda
Bir adımda ben attım ileriye doğru ama yoktu amacımda
Başım belada göt cebimde ellilik kamış
Elimde çakı koşuyom bir sokak ortasında
Düştüm yaralandım kalktım paralandım
Sattım yakalandım mı acaba tatlım
Sor bize biz biliriz her türlü işin ehliyiz
Kimine göre müzisyen kimine göre serseriyiz
Böyle gidecektir emin oldum hayatımdan
Kaçamıyorum ki burdan vurulursun kanadından
Sakin ol bak yokuşlarda dinlenmelisin
Bir ara kaybolup bir ara geri gelmelisin
İnatla koştum ve iflas etti organlarım
Yaktım bütün yorganları gördüm tüm korkakları
Saklanmadım sadece izliyordum uzaklardan
Her işim garantili bak etrafımda tuzaklar var
Yaklaşma kalırsın bataklığın en dibinde
Sizin gibisini görmedim ki yok yeryüzünde
Perdeler kapanalı uzun yıllar oldu
Doldur cebini yolcu koydu çocuğu
Şimdi istediğin kadar hayatıma küfret
Çare değil sonunda işini bitirecek bir kürek
Bir tüfek ya da klavyeni al ve tara mafyaları
Kapuşonunu kapat çocuk esir al bu sayfaları
Hayatımı pause et başladımı kaos he
Biliyordum ama net değil hiç bir şey
Sen hala sabahları git işe
Şarkıyı yazarken bitti meyva suyu bir şişe