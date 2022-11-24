Red Bull 64 Bars'ın 14. Bölümünde Konuğumuz: Lil Murda

'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin ondördüncü bölümünde konuğumuz

Red Bull 64 Bars 'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin ondördüncü bölümünde konuğumuz Lil Murda . Sokakta tanıştığı rap kültüründen oldukça üretken bir kariyer çıkaran Lil Murda bugün Türkiye'nin önde gelen MC'lerinden biri.

Red Bull 64 Bars 'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin ondördüncü bölümünde konuğumuz Lil Murda . Sokakta tanıştığı rap kültüründen oldukça üretken bir kariyer çıkaran Lil Murda bugün Türkiye'nin önde gelen MC'lerinden biri.