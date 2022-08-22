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Red Bull 64 Bars'ın 12. Bölümünde Konuğumuz: MAW
Türkçe rap sahnesinin genç ve yetenekli isimlerinden MAW stüdyoya girdi ve sıfırdan bir şarkı yarattı. Şimdi izle!
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin 12. bölümünde konuğumuz MAW. Prodüktör koltuğunda ise bu kez Khontkar var. Videoyu hemen girişten izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
MAW - NE DİYON? (Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri)
Bu nasıl yol?
Bu yoldan çıkmak için inan çok para lazım.
Buna kafa yor..
Acaba neden kazandığın olum yetmiyor?
Ne diyon?
İnan her günüm uçuk kaçık, daha fazlasını deniyom!
Geçen her saat para, düşünceler beynimi deliyo!
Bütün her yanım siyah, dört duvarlar üstüme geliyo!
Negatif vibe bana zarar, bütün hayat enerjimi emiyo!
Kafam her zaman güzel tamam ama neden seni geriyo?
Bi gelip gör bak, şu kafamın içinde neler nasıl geçiyo!
Düşüp kalk zaten bitik hayat her an seni yere seriyo!..
Önemi yok devam demek gerek çünkü hayat devam ediyo!..
Ben, denedim kaç kere bilader be inan bana g*tüm yemiyo!..
Ayakta kalmam için inan bana sadece duman yetiyo!..
İnsana değer vermen değer mi değmez mi diye düşün, değmiyo!..
Naparsan yap, en iyisi ol, yine gelip sana zarar veriyo!..
Sen beni biliyon..
Daha ne diyon?..
Bende dalavere yok..
Böyle devam ediyo..
Her şeyi bahane ediyom..
Kendimi heba ediyom..
Bi şekil idare ediyom..
Üstüne ilave ediyom..
Gelip gör, neler geçer kafamdan.
Zaten çok ödün verdim zamandan.
Kimse yok, gerek de yok, yaranmam.
Zaten tüm ilişkiler yalandan!
Vakit yok..
Gücüm yok..
İşim çok..
Sabır yok..
Sorun çok..
Yalan yok..
Kafam çok..
Bi beni düşün!
Ben çok kez kalktım olum yere düşüp…
Bi ton aksilikle geldi geri gücüm!
Seni etkilemesin dış görünüşüm…
Hiç düşündün mü beni sen? Bunu düşün!
Gözüme bak!
Ne görüyon lan?
Sen ne diyon lan?
Beni bi bırak!
Bu nasıl bi hak?
Evim sokak..
Sen ne diyon lan?
Beni bi bırak!
Her şeyim kafama göre bak!
Arkamı sağlama aldım bak, gözlerim bakıyo her zaman öne lan!
Kimseye soramam napcamı, olum bak zaten hiç kalmadı tolerans…
Güvenmem kendime bile bak, hele bak söylenilen hiçbir söze lan!
Yönüm hep göğe bak!
Attım tüm kirli geçmişimi çöpe bak!
Şimdi s*rtüğüm dostlarımın yanında diyo MAW hesabı öde lan!
Aldım dümeni elime bak çeviriyom hep istediğim yöne bak!
Parlıyo boynumda elmaslar ışıl ışıl bak hayatım böle lan!
Bu nasıl yol?
Bu yoldan çıkmak için inan çok para lazım.
Buna kafa yor..
Acaba neden kazandığın olum yetmiyor?
Bak.. ben o yollardan geçtim çoktan.
Bütün gangim bak geldik yoktan..
Benden başka kimseden korkmam!
Sona vardık. Artık dönmem yoldan!