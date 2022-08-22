Red Bull 64 Bars'ın 12. Bölümünde Konuğumuz: MAW

Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin 12. bölümünde konuğumuz MAW . Prodüktör koltuğunda ise bu kez Khontkar var. Videoyu hemen girişten izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.