Muti Red Bull 64 Bars'da Mikrofon Başına Geçti

Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor.

Serinin 2. sezonunun 2. bölümünde konuğumuz Muti . İlk albümü “Hermano” yu nisan ayında yayınlayan Muti'ye prodüktör koltuğunda ise Pango eşlik ediyor. İki ismin de tüm yeteneğini konuşturduğu videoyu hemen yukarıdan izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.

Muti ve Pango © Red Bull

Herkes görmüş bir mahalle

Sorsan büyümüşler sokakta

Onlar çekmiş derdi görmüş yokluk

Kimseye yokmuş eyvallah

Aklımdan çıkmıyor hala

O yüzleri mermi sesleri

Hiç bi dostum hasta yatağında ölmedi

Hepsinde kurşun izleri

Böyle bir hayat seçimler sorun

Dört duvar boğar ölüm kurtuluş

Dedim kaç defa yolun sonu yok

Kader değil bu kirli bir oyun

Bozuk düzen gece kondu

Patlar silahlar yağar kurşun

Kopar dalından bi yaprak bi anda

Başlar sorunlar unutma

Kırılsın kelepçeler bozulsun düzen

Umrumda değil dünya kimin etrafında döner

Çeksin tüm mobeseler izlesin tüm polisler

Kopsun inceldiği yerden özgürce bağır sende

Mahallem ailem yüküm ağır dünya gibi

Konuşsam bahane taşıdım ben hammal gibi

Görüyorum hep en dibi satamamış hiç mendili

Işıklardaki çoçuk gibi tüm güzellikler zenginin

Yaparlar dedikodu konuşur alem

Ben şaka yapmam valla olursunuz bahanem

Esenler tepe fam gng cartel

Söylemişlerdir baba biz kötüyüz aynen

Biz kimseye koymadık iş

Burası bizim cennetimiz siz kimsiniz

Herşeyi alın brakın sokakları

Bizler olmadan sizler hiçsiniz

Çeyrek mafia

Hep bizi karalıyor yandaş medya

Dandik tayfan

Sanada tetik düşer hakkın varsa

Çoğunuz takılıyo gayrı meşru

Ve bi çoğunuzunda sonu faili mechul

Ta ta sizi gidi kuru sıkı tabancalar ratata

Bu sokağa nedense yabancılar sizi gidi kolpacılar

Gün doğmadan mağlup olduk hayallere

Bırak öylece kalsın umutlar

Kaybedecek çok bişeyim yokken elinden geleni ardına koyma

Üstüme üstüme geliyo dört duvar beni korkutmaz bu oyunlar

Gün gelecek devran dönecek küllerinden doğacak umutlar

Ben vazgeçtim die sarfettiğiniz cümleleri duyar gibiyim ufaktan

Bu yolun sonun uçurum dostum çoğunuzun gemisi Batı’yo Ufuk’ta

Hani nerde umutlar hangi kadehten sonra hayat var aç gözlerini

Bu gün ölmedim diye sevinen insan var

Kalk bi gün anlayacaklar boşyere kimseyi kırmadık bu gece işlediğin her cinayeti üstlen Yok yere kimseye kıymadık

Adına sevda dediğin o sokakta düştüm

Kimseye boynumu kırmadım

Hasmımdan çok dostumdan yandım

Kimsenin ahını almadım

Gel bizi kimseler anlamayacaksa uğruna yanmaz sigaram

Kimin tezgahına düşmüşüz de medet umar olmuşuz bu hayattan

Kimi kurulmuş köşeye aklını kemirir bunların hepsi bi arafta

Kimi sökmüş koparmış almış hakkını

herhalukarda herkes yolunda

Kimi dalmış hülyalara bi nevi dertten yanarken sokağı kaybetmişler

Her tarafta takım elbiseli ve çeyrek yürekleri insanlar yekten

Düşmüş mahallem her yanı namus kokan sokakları kirletmişler

Neleri gaspetmişler kimleri kimleri katletmişler

Uyan artık devir değişti dünkü çoçuklar çoktan pişti

Ayıkmış herşeyi zamanı bekler boynuz kulağını çoktan geçti

Sanmayın sustu mevzu değişti herkes tarafını seçti

Sana göre basitti sokağa tutunmak kimileri bu yolda serden geçti