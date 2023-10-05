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Muti Red Bull 64 Bars'da Mikrofon Başına Geçti
Yaratıcılığın yetenekle buluştuğu Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden Muti stüdyoya girdi ve 64 satırdan oluşan yepyeni bir şarkı yarattı. Şimdi izle!
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor.
Serinin 2. sezonunun 2. bölümünde konuğumuz Muti. İlk albümü “Hermano” yu nisan ayında yayınlayan Muti'ye prodüktör koltuğunda ise Pango eşlik ediyor. İki ismin de tüm yeteneğini konuşturduğu videoyu hemen yukarıdan izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
Herkes görmüş bir mahalle
Sorsan büyümüşler sokakta
Onlar çekmiş derdi görmüş yokluk
Kimseye yokmuş eyvallah
Aklımdan çıkmıyor hala
O yüzleri mermi sesleri
Hiç bi dostum hasta yatağında ölmedi
Hepsinde kurşun izleri
Böyle bir hayat seçimler sorun
Dört duvar boğar ölüm kurtuluş
Dedim kaç defa yolun sonu yok
Kader değil bu kirli bir oyun
Bozuk düzen gece kondu
Patlar silahlar yağar kurşun
Kopar dalından bi yaprak bi anda
Başlar sorunlar unutma
Kırılsın kelepçeler bozulsun düzen
Umrumda değil dünya kimin etrafında döner
Çeksin tüm mobeseler izlesin tüm polisler
Kopsun inceldiği yerden özgürce bağır sende
Mahallem ailem yüküm ağır dünya gibi
Konuşsam bahane taşıdım ben hammal gibi
Görüyorum hep en dibi satamamış hiç mendili
Işıklardaki çoçuk gibi tüm güzellikler zenginin
Yaparlar dedikodu konuşur alem
Ben şaka yapmam valla olursunuz bahanem
Esenler tepe fam gng cartel
Söylemişlerdir baba biz kötüyüz aynen
Biz kimseye koymadık iş
Burası bizim cennetimiz siz kimsiniz
Herşeyi alın brakın sokakları
Bizler olmadan sizler hiçsiniz
Çeyrek mafia
Hep bizi karalıyor yandaş medya
Dandik tayfan
Sanada tetik düşer hakkın varsa
Çoğunuz takılıyo gayrı meşru
Ve bi çoğunuzunda sonu faili mechul
Ta ta sizi gidi kuru sıkı tabancalar ratata
Bu sokağa nedense yabancılar sizi gidi kolpacılar
Gün doğmadan mağlup olduk hayallere
Bırak öylece kalsın umutlar
Kaybedecek çok bişeyim yokken elinden geleni ardına koyma
Üstüme üstüme geliyo dört duvar beni korkutmaz bu oyunlar
Gün gelecek devran dönecek küllerinden doğacak umutlar
Ben vazgeçtim die sarfettiğiniz cümleleri duyar gibiyim ufaktan
Bu yolun sonun uçurum dostum çoğunuzun gemisi Batı’yo Ufuk’ta
Hani nerde umutlar hangi kadehten sonra hayat var aç gözlerini
Bu gün ölmedim diye sevinen insan var
Kalk bi gün anlayacaklar boşyere kimseyi kırmadık bu gece işlediğin her cinayeti üstlen Yok yere kimseye kıymadık
Adına sevda dediğin o sokakta düştüm
Kimseye boynumu kırmadım
Hasmımdan çok dostumdan yandım
Kimsenin ahını almadım
Gel bizi kimseler anlamayacaksa uğruna yanmaz sigaram
Kimin tezgahına düşmüşüz de medet umar olmuşuz bu hayattan
Kimi kurulmuş köşeye aklını kemirir bunların hepsi bi arafta
Kimi sökmüş koparmış almış hakkını
herhalukarda herkes yolunda
Kimi dalmış hülyalara bi nevi dertten yanarken sokağı kaybetmişler
Her tarafta takım elbiseli ve çeyrek yürekleri insanlar yekten
Düşmüş mahallem her yanı namus kokan sokakları kirletmişler
Neleri gaspetmişler kimleri kimleri katletmişler
Uyan artık devir değişti dünkü çoçuklar çoktan pişti
Ayıkmış herşeyi zamanı bekler boynuz kulağını çoktan geçti
Sanmayın sustu mevzu değişti herkes tarafını seçti
Sana göre basitti sokağa tutunmak kimileri bu yolda serden geçti