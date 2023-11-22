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Organize Red Bull 64 Bars'da Mikrofon Başına Geçti
Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden Organize stüdyoya girdi ve 64 satırdan oluşan yepyeni bir şarkı yarattı. Şimdi izle!
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor.
Serinin 2. sezon 3. bölümünde konuğumuz Organize. Kariyerine emin adımlarla devam eden ve Türkçe rap sahnesinde kendi sesini yaratmayı başaran Organize'ye prodüktör koltuğunda ise Soylu eşlik ediyor. İki ismin de tüm yeteneğini konuşturduğu videoyu hemen yukarıdan izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
Değmeyin keyfimize
Ne de yakıştı bu para bize
Hayal ediyoruz paradisi ama
Bu lanet yapıştı elimize
Sağım solum dolu enemies hep
Ama takılıyorum hala yek
Bizde gülüyoruz halinize
Neden gelmediniz kendinize
Ha, sign yok yesler bize
Sizden daha eril Mona Lisa
Baby kolay para kolay push up
Kafa kafa pis, kafa kafa
Bizi bile değiştirdi zaman
Dümencileri hep ettim yalan
İstanbul bebeğim tezgah city
Şehrimde var fazlasıyla yanan
gircez mezara tek
o yüzden numaram bir
suratımda yok yara
ama bende yaptım film
çalıyo telefon ring ring
arabanın içinde drip
valla sana dönüşüm yok
veremem ben köpeklere prim
mahalleden self-made
o yüzden şaşırdı herkes
dostlara respect, kombinim enfes
çalıyo müzik arabada son ses
gel benim gözüme poz kes
çizersin kendine solfej
istedim ve yaptım son kez
artık bunun için çok geç
senle buluşamam bebek
menajerime sipariş çok
yarın da işim çok
hiç değilmişim kibar
ettin kendini inkar
senden var tek bi ricam
et köstebeği ihbar
bugünün misafiri kulak
görsün alem aslan
iki yüzünle suratıma bakma
ölünce zaten uyucaz
o yüzden bende yorulmam asla
gelcen paşa paşa
sizin muhattabınız aşağıda
demeyi de sakın unutma
benden bahsederken maşallah
aslanlar bakıyolar ceylana
en tepeden düşmanlara merhaba
hala arkamdan konuşuyo kerata
onu dinlemiyorum çünkü takılıyorum sefada
sakat kafalar yapacağını tek yapar
bütün arkadaşlarım sahada ter atar
free jiyan baba kardeşlerine bakar
patladı infaz 6 ay hapis yatar
valla hayat zor, iyi olsa kıllanırdım
senin yerinde olsam suratımı kapatırdım
bi kere hata yapsan ikide akıllanırsın
sende geçersiz, umarım ayıplanırsın
kilo yoksa ben terazi kuramam
akılsız adamlara ben kendimi yoramam
sana gerçekleri anlatmak isterdim
ama valla köpeklerle muhattap olamam