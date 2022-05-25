Ozbi'nin Red Bull 64 Bars Performansını Şimdi İzle!

Red Bull 64 Bars 'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin dokuzuncu bölümünde ise konuğumuz Ozbi . Türkçe rap dünyasında kendine has bir yer edinen ve her yeni şarkısı ile hayran kitlesini biraz daha büyüten Ozbi'ye prodüktör koltuğunda ise Da Poet eşlik ediyor.