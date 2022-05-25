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Ozbi'nin Red Bull 64 Bars Performansını Şimdi İzle!
Kendine has şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozbi Red Bull 64 Bars'ın 9. bölümüne konuk oldu. Şarkı sözlerini hemen aşağıdan okuyabilirsin.
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin dokuzuncu bölümünde ise konuğumuz Ozbi. Türkçe rap dünyasında kendine has bir yer edinen ve her yeni şarkısı ile hayran kitlesini biraz daha büyüten Ozbi'ye prodüktör koltuğunda ise Da Poet eşlik ediyor.
Videoya ve şarkının sözlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsin.
4 dakika
Red Bull 64 Bars: Ozbi
Red Bull 64 Bars'ın dokuzuncu bölümünde konuğumuz Ozbi.
Ozbi - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
- Sana gerçeğe dayanan bir şey söyleyim
- Çok dayak ye öğren dövmeyi
- hiç unutmadan ölmeyi bırakma asla gülmeyi
- Hadi sor gel ben neyim
- Öğrendik ağaç eğmeyi
- gençken Layn
- iyi Beatle dans etmeyi
- Gelmeden hey heyim
- De telsize meydeyi
- Rotamız Özgürlük
- Öğreteceğiz size sevmeyi
- Hadi gidelim bak kafası kalınlara kalmadan kurtarıp ülkeyi
- Bi halay çekmeye layn davulla çalarak Tey tey tey
- Bazısı diyo ki bu oz ne
- Lan beni kalbine üfle
- Yaşama ruhunda küfle
- Yüzleş Oz Poet
- Yarışıyor korku ecelle
- Gerekse molotofu patlatp
- Gel tüm hayatını güncelle
- - hep tehlike
- Kurtarmaz olma sofistike
- -Etsen bile modifiye
- Her cümlen gidiyo foseptiğe
- Farkında değilsin halen
- çıktım sanıyorsun ya üst lige
- maalesef bi çoğu dönüştü 15 dakikalık ünlüye
- Daha ne yapayım lan sana
- Beni biraz anlasana
- Gerek yok o kadar kasmana
- Çıktığında her deplasmana
- Hadi kurtul gel
- Taktığın tasmadan
- Bağır bağır sağır bırak herkesi o öfkenin volümünü kısma lan
- Yürü yolu tırsmadan
- Kazanıyor hızlanan
- Kayıp ne bilmeyen
- Tükeniyor tüketiyor hep fazladan
- Yapamam yazmadan
- Çıksam bile hep yalnlızlığa
- Sor sor bak -yanıyor bu manzaram
- Söylediğim gibi kalmaz
- kim siyah kim beyaz anlaşılır gece takılırken keke ölümüne tam gaz
- Aptallar, bi de hırsızlar yapışır utanmaz
- Ama her şeyi çok bilen ahmaklar dövsen bile uslanmaz
- Yes gerçek no fake
- Yes Rakı no pain
- Yes ampul no brain
- Yes aşk no game
- lazım düşünen Beyin
- sanıyosan oz no name
- Bilmiyorsun lan neymiş fame
- Benim bölgeme girmeyin
- Açın bi olmazları dinleyin
- Çoktan aldık lan ivmeyi
- Yıllara yayıldı bak yeteneğim
- yaptım yaptım iyi kitleyi
- Bu yaşıma sığdırım çok konser
- Beni zamanla tanımış derdimi paylaştığım insanlara sor sen
- Akıl fakiri değilsen
- Kendini göster tabi iyiysen
- Ya da sus yürü git her kimsen
- O ol ölmeyiz hasretten
- Hadi kendini bi yazar gibi tanınıp çok iyi san herkesten
- Amma kitabın pudra şekeri sanılıp satılabilir markette
- Belki
- İyi telkin sana yaşatabilir mi bu zevki
- Kanatlarında bi yetki var sanıp avlanıyor bi keklik
- Hadi gel atalım iki teklik
- Kafalarımız terelelli
- Çalalım bir Ferrari
- Gezelim gece karamelli
- Yanar yine oz
- Ortam paparoz
- Yapılır tetanoz
- Kırılır kavanoz
- Dağılır her yere her şey
- Yerde duranları topla
- Alabildiğini al sonra koynunda sakla
- Mahallene git sağ açıktan yap orta
- Ama forvetine seslen dağılmasın kaporta
- Küçük beyinciğini şokla
- Freni patlatınca gel tanıştırayım bizim modla
- Nefes al lan havayı kokla
- Gerçeği hissetin mi sor kalbini yokla
- Söyle
- istediğin nasıl
- bizim renkler sana katı
- Ara aralan ve yazıl yanıyorsan çatır çatir
- söndürüyoz şatafatı
- sende dökül patır patır
- belki de son fırsatın ben yazıyorken satır satır
- çakıl
- ruhu yüksekten atıp
- ya da
- gel bizim gibi takıl tabii biraz daha kasıp
- tepeden tırnağa bi bakın tepeden tırnağa yok akıl
- Çapın sanki yumurtanın akı…