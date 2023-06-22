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Red Bull 64 Bars'ın İkinci Sezonu Şanışer ile Başladı!
Red Bull 64 Bars'da ikinci sezon başlıyor. Yeni sezonda ilk konuğumuz ise Şanışer.
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin ikinci sezonunun ilk bölümünde konuğumuz ise Şanışer. Sokakta tanıştığı rap kültüründen oldukça üretken bir kariyer çıkaran Şanışer bugün Türkiye'nin önde gelen MC'lerinden biri. Prodüktör koltuğunda ise bu kez Redo var. Videoyu hemen girişten izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.
Şanışer - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
kaşmir ceketli bi yazar, toprak yolunda bi köyün,
her şey yavan, her şey son derece kötü
hava 10 derece falan, güz yazdan çok verecek ödün,
tabii ki iyi havalar emanet, tabii ki zor geçecek ömür
yorgundur, girmiştir bi başına kavgalara gönül
ama yazar, atar içindeki alevli mavralara kömür
bilir ki güç olacak, korkacak hatta patlayacak ödü
boş yere savaşıp duracak ve günün sonunda almayacak ödül
içinde sonsuz bi heves, göğsünde yorgun bi öküz
ensesinde korkunç bi nefes , neyse ki olgunca özü
zaferi bozgunda yitirmiş olsa da hala sonsuzda gözü
yazar doğru bildiğini dilemez kimsede korkup da özür
ve şehir çağırır, adama yollar görünür, istanbul kıyamet
cebinde cephane laflar götürür
savaşır etmez şikayet, yüzündeki kaslar gerilir,
bilir ki her savaşan kazanamaz fakat kaçan herkes yenilir
belki de insan, bu savaş olmadan değersizdir, kim bilir
belki denememek, yenilmekten değersizdir
der belki de insan
etse de inkar, etse de bazen tanrıya isyan
dayanıp beklerse baharları gelir elbet nisan
inanır, sabırla dayanır o yüzden, diler ihsan
ama dilenmez kimseden insaf
hal böyleyken
tabii ki kapanır kapılar yüzüne
bu yaban şehirde herkes yalnızdır çünkü
geceyi sever ama gece biter bu minvalde pek arsızdır gündüz
der ki ne fark eder, yansın yer zaten yangındır cürmüm,
yalnızdır kürküm
çıkar istiklalde bi tur atar, anlamadığı dillerde sesler vardır,
kalabalık içinde duramaz, içinde kıymetsiz yogun hisler vardır
bi yanda müzik, bi yanda eylem, bi yanda dilenen sabiler, garbın
umursamazlığı yakar ciğerini, şarkta hep gidişler vardır
zaten, bu coğrafyada bitişler vardır, sebebini anlayamaz,
işin içinde başka pis işler vardır,
büyük caddelerden geçer, umrunda olmaz paradır, maldır
kolay gidişler geniş geniştir, dönüşler hep soğuk ve dardır zaten
der bana zorluk yardır zaten,
her güzelde zorluk vardır zaten
daha yürürüm yazarım der malum dolmadı vadem
der
yalnızsan karanlıklarında bu acımasız şehrin
ya kal savaş ya yenil durma çek git
ne senle fazla olacak ne sensiz eksik
anlamsız restin
der belki de fazla
belki de fazlayı sevmek gerek yetinmemek azla
taş olmak bi başkası adına sevinmemek asla
yukarı çık der, en yukarında derinlere rastla
arkana yaslan
der bu kadarı fazla
der ya ben deliyim, ya da geri kalan herkes hasta
kıştan bıktım bahar bile kesmez artık ne haber yazdan
çok gittim zannetim meğer az gitmiş azdan
kaybolmuş hazlar
benim huysuzluğum hep yastan
biri der çalsın sazlar,
biri der yar kalsın kasma
isyan etmen boş çok sıkmıyorsa dostum tasman
adam der, ters bana bu, ben bile bile ruhumu asmam,
sana iyi şanslar
yani şehirde kendine bi yer bulamaz naçar
yarısı emanet yaşıyordur kalanların yarısı kaçak
sakinlerinin her yanı yara bere, her yanı faça
her gün yeni bi darbe vurur şehir ve sarar başa
aklı olan burada duramaz paşam
burada duramaz kaçar, çünkü kendinden vermeden kuramaz yaşam
adam der döneyim köyüme beni buralar aşar
ve böylece bu öykü burada biter, eyvallah
bu adam kaçar