Red Bull 64 Bars'ın İkinci Sezonu Şanışer ile Başladı!

Red Bull 64 Bars 'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Serinin ikinci sezonunun ilk bölümünde konuğumuz ise Şanışer . Sokakta tanıştığı rap kültüründen oldukça üretken bir kariyer çıkaran Şanışer bugün Türkiye'nin önde gelen MC'lerinden biri. Prodüktör koltuğunda ise bu kez Redo var. Videoyu hemen girişten izleyebilir, şarkı sözlerini ise aşağıdan okuyabilirsin.