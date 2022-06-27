Red Bull 64 Bars'da Türkçe Rap Şöleni Tankurt Manasile Devam Ediyor

Red Bull 64 Bars 'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Dokuz bölümü deviren serinin onuncu bölümde de özel bir konuğu var: Tankurt Manas .

Uzun yıllardır Türkçe rap ile uğraşan ve kendine has bir hayran kitlesi edinen Tankurt Manas'a prodüktör olarak ise genç bir isim, Efe Can eşlik ediyor. Hemen aşağıdan Tankurt Manas'ın Red Bull 64 Bars performansını izleyebilir ve şarkının sözlerini okuyabilirsin.

2 dakika Red Bull 64 Bars: Tankurt Manas Red Bull 64 Bars'ın onuncu bölümünde konuğumuz Tankurt Manas.

Tankurt Manas - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri

Yapışırım beate bi skinny fit

Gibi kelime dikerim hep simetrik

Lirik belini kırabilen dripling

De ki zibidi bebelere bu speed king

Yetenek genetik imajım

Botanik kafalar ilacım

Haterım 1 gram acımam

Beynin teenage gibi daracık

Ne bedel ödedin agacım

Teke tek yapalım bu maçı

Tepeden tırnağa süperim

Yıldıza rütbe sorulmaz babacım

Döküp ölü deri geri dönüp bana beni bul

Terapim bu ritim taradım beri dur

Ödül aramadım adım anılıyor very good

Kral hep frapan ve relax kudurun

Travmatik prakngalar var

Tutar tetik suratta kick bam

Kural nedir takar mı hiç tan

Pragmatik yapar bi hit rhyme

Es Geceleri metronomla bir sex

ver odunu türkçe rap mukaddes

Bebelere rakip değil yürek olun aZ

Fırlar dudaklarımdan ses

Yürüyor fitne fesatla kalın abilerle ince hesaplar

Görüyorum hepsi tezat lan dünya böyle zor nefes almak

Kendime gelmemi sağlar melodiler ve dans histerik anlar

Takmam elalemi asla aklını fikrini kendine sakla

Şöhret hastalıklı bir his

İçimdeki tanrı da Çöker diz

Gerçek yüzü merak ederdim

Gördüğüm menfaatleriniz

————

Çıktı kafamda bi lodos

Attım sakız gibi xanax

Bence Değilsin bi alex

Kasma özgüvende Detox

Win win işler hobim Altın oran surat

Çevirmede polis cam aÇ Karizmayla uza

Exin beni görebilir bi bilboardda

ve de deli bi libido gibi aklında

Yüzüm telefonunun arka planında

Ama Üzgünüm eros bu kandırmak

Kanmam taştan kalbim

İşten başka aşkım

Cash ver-mişken yetenek

Koştur dedi bak tanrım

Yollarım dikti ben gittim hep ittiren olmadı dik durdum

Bazen kangal gibi asil çene bazen de pitbull du

Deneme bi kere bile benim gibi rap

Genede bi meyil Pratik epey oldu yap update

1 numara bulamadım atar iki tek

Yak Dumur olur egoları agaların hep

Pişman etmek yormaz arkada Kişner loser normal

Düşmem hiç formumdan güç değil hepsine verdim göz dağı

Kitlem takmış ünvan işler çeneden Yaz kış dök rhyme

Deştim 64 bar Düşman bile der yapmış g*t bak