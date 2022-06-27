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Red Bull 64 Bars'da Türkçe Rap Şöleni Tankurt Manasile Devam Ediyor
Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden Tankurt Manas, Red Bull 64 Bars'ın onuncu bölümünde mikrofon başına geçti.
Red Bull 64 Bars'da Türkçe rap sahnesinin en önemli isimleri stüdyoya girip 64 satırdan oluşan bir şarkı yaratmaya devam ediyor. Dokuz bölümü deviren serinin onuncu bölümde de özel bir konuğu var: Tankurt Manas.
Uzun yıllardır Türkçe rap ile uğraşan ve kendine has bir hayran kitlesi edinen Tankurt Manas'a prodüktör olarak ise genç bir isim, Efe Can eşlik ediyor. Hemen aşağıdan Tankurt Manas'ın Red Bull 64 Bars performansını izleyebilir ve şarkının sözlerini okuyabilirsin.
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Red Bull 64 Bars: Tankurt Manas
Red Bull 64 Bars'ın onuncu bölümünde konuğumuz Tankurt Manas.
Tankurt Manas - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
Yapışırım beate bi skinny fit
Gibi kelime dikerim hep simetrik
Lirik belini kırabilen dripling
De ki zibidi bebelere bu speed king
Yetenek genetik imajım
Botanik kafalar ilacım
Haterım 1 gram acımam
Beynin teenage gibi daracık
Ne bedel ödedin agacım
Teke tek yapalım bu maçı
Tepeden tırnağa süperim
Yıldıza rütbe sorulmaz babacım
Döküp ölü deri geri dönüp bana beni bul
Terapim bu ritim taradım beri dur
Ödül aramadım adım anılıyor very good
Kral hep frapan ve relax kudurun
Travmatik prakngalar var
Tutar tetik suratta kick bam
Kural nedir takar mı hiç tan
Pragmatik yapar bi hit rhyme
Es Geceleri metronomla bir sex
ver odunu türkçe rap mukaddes
Bebelere rakip değil yürek olun aZ
Fırlar dudaklarımdan ses
Yürüyor fitne fesatla kalın abilerle ince hesaplar
Görüyorum hepsi tezat lan dünya böyle zor nefes almak
Kendime gelmemi sağlar melodiler ve dans histerik anlar
Takmam elalemi asla aklını fikrini kendine sakla
Şöhret hastalıklı bir his
İçimdeki tanrı da Çöker diz
Gerçek yüzü merak ederdim
Gördüğüm menfaatleriniz
————
Çıktı kafamda bi lodos
Attım sakız gibi xanax
Bence Değilsin bi alex
Kasma özgüvende Detox
Win win işler hobim Altın oran surat
Çevirmede polis cam aÇ Karizmayla uza
Exin beni görebilir bi bilboardda
ve de deli bi libido gibi aklında
Yüzüm telefonunun arka planında
Ama Üzgünüm eros bu kandırmak
Kanmam taştan kalbim
İşten başka aşkım
Cash ver-mişken yetenek
Koştur dedi bak tanrım
Yollarım dikti ben gittim hep ittiren olmadı dik durdum
Bazen kangal gibi asil çene bazen de pitbull du
Deneme bi kere bile benim gibi rap
Genede bi meyil Pratik epey oldu yap update
1 numara bulamadım atar iki tek
Yak Dumur olur egoları agaların hep
Pişman etmek yormaz arkada Kişner loser normal
Düşmem hiç formumdan güç değil hepsine verdim göz dağı
Kitlem takmış ünvan işler çeneden Yaz kış dök rhyme
Deştim 64 bar Düşman bile der yapmış g*t bak