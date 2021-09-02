Abdo Feghali: "Ne mutlu ki tutkum aynı zamanda benim işim"

Red Bull Car Park Drift dünyanın en iyi drift yeteneklerini arıyor. Organizasyonun Türkiye ayağı nefes kesen kapışmalara sahne olurken, özel bir konuk da görsel bir şölene imza attı. Abdo Feghali , drift denince akla ilk gelen isimlerden biri. Red Bull Car Park Drift için ülkemize gelen Feghali, drift'e başlama hikayesini, drift yapmak isteyenlere önerilerini ve çok daha fazlasını anlattı.

Drift denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisin. Peki kendini anlatmak istersen Abdo Feghali nasıl biri? Drifte nasıl başladın?

Şanslıyım ki motor sporlarıyla çok yakından ilgili bir ailem vardı. Babam eski bir pilottu. Ayrıca ralli araçları hazırladığı bir de dükkanı vardı. Düşünün ki bir çocuk olarak sabah uyandığımda gördüğüm ilk şey bu araçlardı. Dolayısıyla otomobillerin ve bir yarış pilotu olmanın benim kanımda olduğunu düşünüyorum.

Aslında ben motor sporlarına 1998 yılında da ralli yaparak başladım. Bir ralli pilotu olarak Lübnan ve Orta Doğu’da birçok yerel ve uluslararası başarılar elde ettim. Çünkü o zamanlar drift yoktu. Ama benim sürüş tarzım özellikle de Lübnan asfaltında aslında biraz dirft yapmak gibiydi. Çünkü el frenini kullanarak yanlama yapmayı seviyordum. Sonra da drifte başladım. Bu sayede de yıl 2018 olduğunda Red Bull ile birlikte Red Bull Car Park Drift’ti yapmaya karar verdik. Ve zaten de her şey öyle başladı.

Abdo Feghali yanlıyor © Bulut Şahin

Ne mutlu ki tutkum aynı zamanda benim işim. Abdo Feghali

Drift hayatının önemli bir parçası. Ve bu konuda önemli bir adım atıp, spor için yeni bir format belirleyip Red Bull Car Park Dirft’i yarattı. Bu organizasyon hakkında neler söylersin?

Evet dediğiniz gibi özellikle 2008’den bu yana drift hayatımın çok önemli bir parçası. Ne mutlu ki tutkum aynı zamanda da benim işim. Bu sebeple kendimi her zaman çok şanslı addediyorum. Red Bull Car Park Drift’te de geçmişten bugüne yaşadığımız uluslararası gelişmeyi gördükçe gurur duyuyorum.

Red Bull Car Park Drift bir kez daha Türkiye’ye geliyor. Türkiye’deki drift kültürü hakkında neler söylersin?

Türkiye’ye bir kez daha Red Bull Car Park Drift’i organize etmeye geldiğimiz için çok memnunum. 2018 ve 2019’da iki ulusal final yaptığımız Türkiye’de 2019’da bir de Dünya Finali organize ettik. Red Bull Car Park Dünya Finali çok başarılı ve herkesin bayıldığı bir organizasyon oldu. Türkiye’deki kültürü, atmosfer, seyirciler hepsi inanılmazdı. O yüzden yeniden Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyuz.

Bununla birlikte bu sene Drift Akademi ’yi de hayata geçirdik. Red Bull Car Park Dirft’i yeni drift pilotlarıyla buluşturmak, bu yarışı yeni insanlara tanıtmak bizi her zaman mutlu ediyor. Tabii bu burada kendi tecrübelerimi de onlara aktarma şansı buldum. Bu sayede onlara nasıl daha iyi drift yapılacağını göstermeye çalıştım. Bunu zaten 2008’den beri dünya genelinde yapıyoruz. Zaten bu şekilde drift kültürünü yaymaya, drfitin güvenli bir şekilde yapılabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Türkiye’deki drift seviyesi hem araçlar hem de pilotlar nezdinde geçmiş senelere oranla çok daha yüksek. Bence bu sene Türkiye Finali’nin kazananı, Kasım’da yapılacak Dünya Finali’nde de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak.

Abdo Feghali © Bulut Şahin

Drift'te en önemli konu olabildiğince fazla antrenman yapmak. Aracınızla bir olmak. Abdo Feghali

Drifti birkaç kelime ile tanımlamaya çalışsan bunlar neler olurdu. Ve driftin yükselişinde payın olduğunu düşünüyor musun?

Drift'te genelde iki araç olur. Biri önde diğeri arkada. Ama bu tabii ki çok fazla maliyet getiren bir şey. Çünkü aracınızın çok güçlü olması gerekiyor. Aracınızı bu güce çıkarmak da çok pahalı. Zaten motor sporları çok pahalı. Bu sebeple ralli de Formula 1 de büyük problemlerle karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple biz yeni bir motor sporları disiplini yaratmak istedik. Bu disiplinde herkes mücadele edebilsin ve bu mücadelelerini kendi araçlarıyla da yapabilsin istedik.

Gururla söyleyebilirim ki insanları sokaktan alıp güvenli alanlara soktuk, onların amatörden profesyonele geçişlerine ön ayak olduk. Şimdi her biri profesyoneller. Bu gerçekten de bizim için çok ama çok önemli. Red Bull Car Park Drift, çok maliyetli olmaya ihtiyaç duymayan, ufak modifikasyonlar yapılmış araçların yarışabileceği bir organizasyon. 4-5 bin dolarlık bir maliyetle Red Bull Car Park Drift’te yarışabilir hatta şampiyon olabilirsiniz.

Drift yaparken en fazla dikkat edilmesi gereken konular neler?

Drift'te en önemli konu olabildiğince fazla antrenman yapmak. Aracınızla bir olmak. Normalde araç çok güçlü olduğu için pilotlar aracı takip ederler. Ama drift'te önemli olan pilot olarak aracınızı yönetmek, aracınızın neler yapacağına karar vermek. Bu sebeple de antrenman bunu kusursuzlaştırır. Güvenli alanlarda olabildiğince çok antrenman yapılması gerekiyor.

Red Bull Car Park Drift öncesi ve sonrasını değerlendirdiğinde drift dünyasında nasıl bir değişiklik olduğunu söyleyebilirsin?

Aslında çok şey değişti ve gelişti. Ben, organizasyonlar, çizdiğim pistler, engeller, değerlendirme sistemi, cezalar, tabii ki drift pilotları ve araçlar. Her şey bir gelişim içinde. Daha büyük tecrübeler edinildiği için araçların ayarları, hazırlık süreçleri, bunlar hep farklılaştı. Red Bull Car Park Drift’te en önemli konulardan biri donut, 8, 11, spinal geçiş, kutu dönüşleri gibi engeller. Tabii ki bunlar tüm dünyadaki organizasyonlarımızda aynılar. Ama bu engeller arasındaki geçişler ve kombinasyonlar değişiyor.

Her araçla drift yapılabilir mi?

Öncen çekişli araçlarla drift yapmak mümkün değil. Daha doğrusu sürekli bir drift yapmak mümkün değil. Bu sebeple arkadan çekişli bir araç olması lazım. Her arkadan çekişli araçta gerekli modifikasyonları yaparsanız drift yapabilirsiniz.

Drift dışında takip ettiğin ve yaptığın spor dalları var mı?

Ben kendimi bir spor insanı olarak tanımlıyorum. Küçükken basketbol, tenis, voleybol ve masa tenisi oynadım. Ben sporu her zaman çok sevdim, hep hayatımın içindeydi. Okulda sürekli yarışmalara gidiyorduk. Sonrasın rallide de drift'te de hep yarışın içinde oldum. Bugünlerde otomobil dışında basketbol ve tenis oynuyorum.

Bir NBA fanı olduğunu biliyoruz. O zaman o klişe soruyu soralım En iyi kim? Michael Jordan mı Kobe Bryant mı yoksa LeBron James mi?

Ben çok büyük bir NBA fanıyım. Sanırım 2012’de bir NBA maçı izleme şansım oldu. Los Angeles’ta Los Angeles Lakers - Orlando Magic maçıydı. Staples Center’da oturup o maçı izlemek bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi. Ve tabii ki kuşku yok ki şu an izlediğimiz NBA’in bu hale gelmesini sağlayan oyuncu Michael Jordan’dır. Kobe Bryant’ın kararlılığı inanılmaz. LeBron James, bence yeni kral. Jordan ve Bryant’tan öğrendiklerini inanılmaz yetenekleriyle birleştiriyor. Onun 3 takımda şampiyonluk yaşaması çok ayrı bir durum. Jordan Bulls ile, Kobe ise Lakers ile anılıyor. Bu aynı Sebastien Loeb’un 9 Dünya Ralli Şampiyonluğu’nu tek takımla kazanması ve Sebastien Ogier’in 4 farklı marka ile bunu başarması gibi. Benim de en sevdiğim şey bu farklılık.

Geçmişten ya da günümüzden çok beğendiğin ya da ilham aldığın sporcular var mı?

Beni spora aşık eden birçok sporcu var. Ralli efsanesi Carlos Sainz bunlardan biri. İlk zaferine 80’lerde ulaştı. 2010’li yıllarda da hala kazanmaya devam etti. Sonra Dakar Rallisi’ne geçti ve orada da kazandı. Bu yaşında kendisinden daha genç isimlerle böyle zorlu bir yarışta mücadele edip kazanması inanılmaz. Bununla birçok basketbol, tenis, futbol, motor sporları sporcularına da hayranlığım var. Çok şanslıyım ki bunların büyük kısmıyla görüşebilme şansım ve onlardan hala öğrenebilme şansım var.

Türkiye’deki drift tutkunlarına önerilerin neler olur?

Tüm drift tutkunlarına tavsiyem güvenli alanlarda antrenman yapın. Çünkü Red Bull Car Park Drift’teki engellerin hepsi farklı ve daha basit malzemelerle güvenli alanlarda kurulabilir. Ancak bu şekilde büyük bir şampiyon olabilirsiniz. Drift yapmaya devam edin.