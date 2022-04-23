Ayhancan Güven Sezonu Açtı

ADAC GT Masters'ın 2022 sezonu Motorsport Arena Oschersleben pistindeki yarışla başladı. Yedi ayaktan oluşan sezonun ilk hafta sonundaki ilk yarışta Christian Engelhart ile aynı otomobili paylaşan

Ayhancan Güven ve Christian Engelhart ikilisinin mücadele ettiği Team Joos Sportwagentechnik takımı, sıralama turu seansında elde edilen 1:23.153'lük derece ile yarışa dokuzuncu sıradan başlama hakkı elde etti. Seansın en hızlı turu ise 1:22.688 ile Emil Frey Racing takımından geldi.