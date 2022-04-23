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Motor Sporları
Ayhancan Güven Sezonu Açtı
ADAC GT Masters serisinde mücadele Ayhancan Güven, sezonun ilk yarışında Oschersleben'de piste çıktı.
ADAC GT Masters'ın 2022 sezonu Motorsport Arena Oschersleben pistindeki yarışla başladı. Yedi ayaktan oluşan sezonun ilk hafta sonundaki ilk yarışta Christian Engelhart ile aynı otomobili paylaşan Ayhancan Güven, bitiş çizgisini altıncı sırada geçmeyi başardı.
Ayhancan Güven ve Christian Engelhart ikilisinin mücadele ettiği Team Joos Sportwagentechnik takımı, sıralama turu seansında elde edilen 1:23.153'lük derece ile yarışa dokuzuncu sıradan başlama hakkı elde etti. Seansın en hızlı turu ise 1:22.688 ile Emil Frey Racing takımından geldi.
Bir saat artı bir tur üzerinden koşulan yarışın 25. dakikasında 10 dakikalık pit penceresi açıldı. Bu aralıkta takımların pit'e gelmesi ve pilot değiştirmesi gerekiyordu. Christian Engelhart 28. dakikada pit'e geldi ve Ayhancan Güven kokpite geçerek 12. sırada piste dönüş yaptı.
Tüm takımlar pilot değişimlerini tamamladığında yarışın yeni sıralaması oturdu ve Ayhancan Güven yedinci sırada kendine yer buldu. Yarış sonuna kadar iyi bir performans sergileyen Ayhancan Güven, takımına altıncılığı getirdi. Yarışın galibi ise Emil Frey Racing takımı oldu.