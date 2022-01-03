Adana Kurtuluş Yarı Maratonu 12. kez düzenlenecek
© Red Bull
Maraton

Maraton Heyecanı 9 Ocak'ta Adana'da Yaşanacak

12'inci Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 9 Ocak 2022'de gerçekleşecek. 21 km'lik yarı maratona yerli ve yabancı pek çok sporcu katılacak.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 12. kez şehrin sokaklarına nüfuz edecek. Her yıl 5 Ocak'tan sonraki ilk pazar günü düzenlenen organizasyon bu sene 9 Ocak'ta start verecek.
Adana'nın kurtuluşunun 100. yılında katılımın yüksek olması bekleniyor
Adana'nın kurtuluşunun 100. yılında katılımın yüksek olması bekleniyor
© Red Bull
Adana'nın kurtuluşunun 100. yılı olması nedeniyle de büyük bir önem taşıyan maraton, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.
Yarı maraton, 10 km koşusu ve halk koşusu kategorilerinde koşulacak olan organizasyon 9 Ocak pazar günü saat 9:00'da başlayacak. İlginin yüksek olması beklenen maratona Red Bull Challengers üyelerinin yanı sıra bölge koşu gruplarından Peak Running Team, Bi Koşu Adana ve Mersin Running de katılacak.
Maratona Adana'nın tarihi sokakları ev sahipliği yapacak
Maratona Adana'nın tarihi sokakları ev sahipliği yapacak
© Red Bull
Organizasyona katılmak isteyenler 6 Ocak 2022 günü mesai saati sonuna kadar başvurularını gerçekleştirebilirler.
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