Maraton Heyecanı 9 Ocak'ta Adana'da Yaşanacak

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 12. kez şehrin sokaklarına nüfuz edecek. Her yıl 5 Ocak'tan sonraki ilk pazar günü düzenlenen organizasyon bu sene 9 Ocak'ta start verecek.
Adana'nın kurtuluşunun 100. yılı olması nedeniyle de büyük bir önem taşıyan maraton, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.
Yarı maraton, 10 km koşusu ve halk koşusu kategorilerinde koşulacak olan organizasyon 9 Ocak pazar günü saat 9:00'da başlayacak. İlginin yüksek olması beklenen maratona Red Bull Challengers üyelerinin yanı sıra bölge koşu gruplarından Peak Running Team, Bi Koşu Adana ve Mersin Running de katılacak.
Organizasyona katılmak isteyenler 6 Ocak 2022 günü mesai saati sonuna kadar başvurularını gerçekleştirebilirler.