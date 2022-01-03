Maraton Heyecanı 9 Ocak'ta Adana'da Yaşanacak

, 12. kez şehrin sokaklarına nüfuz edecek. Her yıl 5 Ocak'tan sonraki ilk pazar günü düzenlenen organizasyon bu sene

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu , 12. kez şehrin sokaklarına nüfuz edecek. Her yıl 5 Ocak'tan sonraki ilk pazar günü düzenlenen organizasyon bu sene 9 Ocak 'ta start verecek.

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu , 12. kez şehrin sokaklarına nüfuz edecek. Her yıl 5 Ocak'tan sonraki ilk pazar günü düzenlenen organizasyon bu sene 9 Ocak 'ta start verecek.