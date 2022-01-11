Red Bull Challengers, Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nda Şehre İzini Bıraktı

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, Türkiye’nin en önemli ve en fazla ilgi gören koşularından biri tanesi. 9 Ocak günü binlerce kişinin katılımıyla koşulan ve bu yıl 12’ncisi düzenlenen maratonda Red Bull Challengers da şehre izini bırakmayı ihmal etmedi. Red Bull Challengers, KSK One Team, Beat, No Reason Co.’nun yanı sıra bölge koşu grupları Peak Running Team, Bi Koşu Adana ve Mersin Running Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nda yer aldılar...

Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, bu sene çok daha büyük önem arz ediyordu zira 2022, Adana’nın kurtuluşunun 100’üncü yılı... 21 kilometrelik Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu da 9 Ocak günü binlerce kişinin katılımıyla bu öneme yakışır bir koşuya sahne oldu. Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen organizasyona toplam 1800 kişi katıldı. Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da organizasyonda yer aldı.

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da organizasyonda yer aldı. © Mahmut Cinci

KSK One Team, Beat ve No Reason Co’nun yanı sıra bölge koşu grupları Peak Running Team, Bi Koşu Adana ve Mersin Running’in katıldığı Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda Red Bull Challengers da hem şehre izini bıraktı hem de koşmak isteyenlere ilham oldu.

Maratonun sonunda erkeklerde Kenya'dan Emmanuel Bor 1 saat 1 dakika 39 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda ise yine Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 13 dakika 42 saniyelik derecesiyle mutlu sona ulaşan atlet oldu.

Red Bull Challengers üyeleri kendilerine meydan okumaya devam ediyor... © Mahmut Cinci

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine sürekli meydan okumaya da devam ediyor.