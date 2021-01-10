Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda Neler Oldu?

Maraton Seni İki Haftada Maratona Hazırlıyoruz!

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na hazır mısın? Değilsen endişelenme! Senin daha iki haftan, bizim de ironman antrenörü Can Üstündağ tarafından hazırlanmış 15 günlük özel bir antrenman programımız var.