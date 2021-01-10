Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda Neler Oldu?
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Bu yıl 11. kez düzenlenen yarış renkli görüntülere sahne olurken, maratona 800 kişi katıldı.
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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü anısına düzenen 11. Kurtuluş Yarı Maratonu sona erdi.
Bu yıl zorunlu şartlar nedeniyle halk koşusunun yapılmadığı ve sporcuların da sınırlı sayıda alınabildiği yarı maratona Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 800 sporcu katıldı. Yoğun tedbirlerin alındığı yarış kentin tarihi dokusu eşliğinde bir kültürel yolculuğa da dönüştü.
Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nden start alan maraton, tarihi Büyük Saat Kulesi ve dünyanın kullanılmakta olan en eski köprüsü Taşköprü üzerinden geçerek Merkez Park'ta sona erdi.
Yarışmada erkekler kategorisinde Sezgin Ataç birinciliği alırken kadınlarda ise kazanan Yayla Kılıç oldu.