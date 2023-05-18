Adrian Newey: "Etrafa bakıp ve gözlerinizi açık tutmak her zaman önemlidir"
Altı yaşına geldiğinizde yarış aracı mühendisi olmak istediğinizi bildiğinizi söylediniz. Defterlerine sürekli bir şeyler karalayan öğrencilerden miydiniz?
Korkarım öyleydim, özellikle de beni ilgilendirmeyen konularda. Örneğin, Fransızca derslerinde tüm zamanımı eskiz yaparak, yarış arabaları çizerek geçiriyordum.
Bugünkü çalışma süreciniz yine kağıt kalem kullanarak mı devam ediyor?
Formula 1'de hala çizim tahtası kullanan son dinozor sayılırım; ama ben bununla büyüdüm, bu yüzden benim ana dilim gibi. Bir CAD sistemine geçersem, bunun her zaman ikinci dilim olacağını düşünüyorum. Bu kadar özgür ve kolay çalışamazdım.
Yaptığınız işi nasıl tanımlarsınız? Kendinizi tasarımcı olarak mı yoksa mühendis olarak mı görüyorsunuz?
İkisinin karışımı diyebiliriz. Tasarım çok geniş bir terim. Otomotiv alanında (binek otomobil endüstrisi) tasarım otomobilin stilidir, mühendislik değildir. Onların mühendislik dedikleri şeye, biz yarış alanında tasarım mühendisliği diyoruz. Dolayısıyla biri iş tanımımı sorsa tasarım mühendisiyim derdim. Bence yaratıcılığı mühendislik disipliniyle bir araya getiriyor.
Şu an RB19 gibi harika görünen bir aracınız da var...
Yarış aracında yaptığımız şeyler nihayetinde estetik için değil. Eskizler, fikirler, nasıl başlarlarsa başlasınlar, nihai hedef arabanın daha hızlı gitmesini sağlayan şeyi ortaya çıkarmak. Nihai bir ustamız var: kronometre. Bu belki de yaptığımız şeyi tüm genel tasarım türlerinden ayırıyor.
Çalışma sürecinizi açıklayabilir misiniz?
Çalışma şeklim şu: Önce çözmeye çalıştığım belirli bir sorun olmalı. Sonra onu zihnimde çevirmeye başlıyorum. Ardından eskizler ve karalamalar yapıyorum. Fikir ortaya çıkınca kalemden ziyade silgi kullanıyorum. Çünkü o fikri düzgün bir eskiz olarak düzenlemeye başladığınızda, pek çok şeyin uymadığını veya farklı şekilde yapılabileceğini fark ediyorsunuz.
Sonra?
Eskizlerimi birkaç saat, birkaç gün veya birkaç hafta bir kenara bırakıyorum. Bilinçaltımın o sorunla uğraşmaya devam ediyor ve sonra aniden, duşta ya da alakasız bir yerde, aklıma bir fikir geliyor. O zaman biraz daha çiziyorum.
Çizimlerinizdeki fikirlerin gerçeğe dönüştüğünü görmek nasıl bir duygu?
Bu çok tatmin edici. Buradaki herkes için aynı, araçla ilgili sorumlu oldukları tasarımlar veya düşünceler sonunda şekillendiğinde, herkes harika hissediyor.
Motor sporlarında geçen bunca yıldan sonra hala yeniliklere imza atıyorsunuz. Sizce yeni ilhamlar bulmanın anahtarı nedir?
Gözlem ve etrafınızdakiler hakkında meraklı olmak. Etrafa bakıp ve gözlerinizi açık tutmak her zaman önemlidir. Bazen ilham, kelimenin tam anlamıyla bir havaalanında bir uçağa bakarken 'Bu ilginç bir özellik' diye düşünmekten gelebilir. Merak doğal olarak gözleme yol açar.
Etrafa bakıp ve gözlerinizi açık tutmak her zaman önemlidir
Formula 1 için sık sık seyahat ediyorsunuz. Peki boş zamanlarınızda karalamalar yapmaya devam ediyor musunuz?
Zamanım kısıtlı ama ara sıra elime bir boya fırçası alıyorum. Annem, her iki büyükannem gibi hevesli bir hobi sanatçısıydı ve erkek kardeşim yarı profesyonel bir sanatçı. Ailede sanata karşı bir eğilim olduğu görülüyor.
Yarış aracı çizmek isteyenler için herhangi bir ipucunuz var mı?
Sanırım ilki bahsettiğimiz gibi merak ve gözlem. Var olan diğer araçlara bakın. Formula 1 veya diğer araçlar... 'Bunu neden yapıyorlar? Onlar ne yapıyor?' sorularının cevabını bulmak için onları yeniden çizin.
Son bir ipucu daha verebilir misiniz?
Eskiz yeteneğinizi geliştirin, çünkü bu önemli. Özellikle gençler, ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar iyi olursunuz. Ancak karalamalar veya eskizler her yaşta yapılabilecek eğlenceli şeylerdir.