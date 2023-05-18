Adrian Newey
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
Sanat

Adrian Newey: "Etrafa bakıp ve gözlerinizi açık tutmak her zaman önemlidir"

Oracle Red Bull Racing'in teknik sorumlusu Adrian Newey, onu Formula 1 tarihindeki en başarılı tasarımcı yapan yaratıcı süreçten bahsediyor. Her şey kağıt üzerinde başlıyor.
Yazar: Red Bull
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Etkinlik Hakkında Bilgi
İngiliz Adrian Newey, havacılık ve uzay bilimleri alanında eğitim aldıktan sonra Formula 1'de çalışmaya başladı. 40 yılı aşan kariyerinde 11 kez takımlar şampiyonluğu gören Newey, sporun en parlak yeteneklerine de başarının yolunu açtı.
Motor sporlarına yaptığı hizmetlerden dolayı OBE unvanı ile ödüllendirilen Newey, fikirlerini kağıt üzerinde geliştirmeyi seven biri. Onu pit'te her daim kırmızı not defteriyle görmek mümkün. Red Bull Doodle Art Dünya Finali öncesinde sorularımızı yanıtlayan tasarımcı, birkaç çizim tüyosu vermeyi de ihmal etmedi.
Newey ve kırmızı not defteri

Newey ve kırmızı not defteri

© Getty Images / Red Bull Content Pool

İlk soru şu olmalı: Doodle yapıyor musunuz?

Adrian Newey OBE: Sırf doodle yapmak için oturmuyorum. Ama doodle, karalama, eskiz, hangi kelimeyi seçerseniz seçin, genel olarak fikirlerimi kağıt üzerinde geliştiriyorum.

Altı yaşına geldiğinizde yarış aracı mühendisi olmak istediğinizi bildiğinizi söylediniz. Defterlerine sürekli bir şeyler karalayan öğrencilerden miydiniz?

Korkarım öyleydim, özellikle de beni ilgilendirmeyen konularda. Örneğin, Fransızca derslerinde tüm zamanımı eskiz yaparak, yarış arabaları çizerek geçiriyordum.

Bugünkü çalışma süreciniz yine kağıt kalem kullanarak mı devam ediyor?

Formula 1'de hala çizim tahtası kullanan son dinozor sayılırım; ama ben bununla büyüdüm, bu yüzden benim ana dilim gibi. Bir CAD sistemine geçersem, bunun her zaman ikinci dilim olacağını düşünüyorum. Bu kadar özgür ve kolay çalışamazdım.

Newey, Max Verstappen ve Christian Horner

Newey, Max Verstappen ve Christian Horner

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Yaptığınız işi nasıl tanımlarsınız? Kendinizi tasarımcı olarak mı yoksa mühendis olarak mı görüyorsunuz?

İkisinin karışımı diyebiliriz. Tasarım çok geniş bir terim. Otomotiv alanında (binek otomobil endüstrisi) tasarım otomobilin stilidir, mühendislik değildir. Onların mühendislik dedikleri şeye, biz yarış alanında tasarım mühendisliği diyoruz. Dolayısıyla biri iş tanımımı sorsa tasarım mühendisiyim derdim. Bence yaratıcılığı mühendislik disipliniyle bir araya getiriyor.

Şu an RB19 gibi harika görünen bir aracınız da var...

Yarış aracında yaptığımız şeyler nihayetinde estetik için değil. Eskizler, fikirler, nasıl başlarlarsa başlasınlar, nihai hedef arabanın daha hızlı gitmesini sağlayan şeyi ortaya çıkarmak. Nihai bir ustamız var: kronometre. Bu belki de yaptığımız şeyi tüm genel tasarım türlerinden ayırıyor.

Oracle Red Bull Racing RB19

Oracle Red Bull Racing RB19

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Çalışma sürecinizi açıklayabilir misiniz?

Çalışma şeklim şu: Önce çözmeye çalıştığım belirli bir sorun olmalı. Sonra onu zihnimde çevirmeye başlıyorum. Ardından eskizler ve karalamalar yapıyorum. Fikir ortaya çıkınca kalemden ziyade silgi kullanıyorum. Çünkü o fikri düzgün bir eskiz olarak düzenlemeye başladığınızda, pek çok şeyin uymadığını veya farklı şekilde yapılabileceğini fark ediyorsunuz.

Sonra?

Eskizlerimi birkaç saat, birkaç gün veya birkaç hafta bir kenara bırakıyorum. Bilinçaltımın o sorunla uğraşmaya devam ediyor ve sonra aniden, duşta ya da alakasız bir yerde, aklıma bir fikir geliyor. O zaman biraz daha çiziyorum.

Newey çizim tahtasında

Newey çizim tahtasında

© Thomas Butler/Red Bull Content Pool

Çizimlerinizdeki fikirlerin gerçeğe dönüştüğünü görmek nasıl bir duygu?

Bu çok tatmin edici. Buradaki herkes için aynı, araçla ilgili sorumlu oldukları tasarımlar veya düşünceler sonunda şekillendiğinde, herkes harika hissediyor.

Motor sporlarında geçen bunca yıldan sonra hala yeniliklere imza atıyorsunuz. Sizce yeni ilhamlar bulmanın anahtarı nedir?

Gözlem ve etrafınızdakiler hakkında meraklı olmak. Etrafa bakıp ve gözlerinizi açık tutmak her zaman önemlidir. Bazen ilham, kelimenin tam anlamıyla bir havaalanında bir uçağa bakarken 'Bu ilginç bir özellik' diye düşünmekten gelebilir. Merak doğal olarak gözleme yol açar.

Adrian Newey

Adrian Newey

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Etrafa bakıp ve gözlerinizi açık tutmak her zaman önemlidir
Adrian Newey OBE

Formula 1 için sık sık seyahat ediyorsunuz. Peki boş zamanlarınızda karalamalar yapmaya devam ediyor musunuz?

Zamanım kısıtlı ama ara sıra elime bir boya fırçası alıyorum. Annem, her iki büyükannem gibi hevesli bir hobi sanatçısıydı ve erkek kardeşim yarı profesyonel bir sanatçı. Ailede sanata karşı bir eğilim olduğu görülüyor.

Yarış aracı çizmek isteyenler için herhangi bir ipucunuz var mı?

Sanırım ilki bahsettiğimiz gibi merak ve gözlem. Var olan diğer araçlara bakın. Formula 1 veya diğer araçlar... 'Bunu neden yapıyorlar? Onlar ne yapıyor?' sorularının cevabını bulmak için onları yeniden çizin.

Son bir ipucu daha verebilir misiniz?

Eskiz yeteneğinizi geliştirin, çünkü bu önemli. Özellikle gençler, ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar iyi olursunuz. Ancak karalamalar veya eskizler her yaşta yapılabilecek eğlenceli şeylerdir.

Bu haberin içinde

Red Bull Doodle Art

Where does the mind take you?

3 Tour Stops
Etkinlik Hakkında Bilgi
Sanat