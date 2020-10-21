Age of Empires III Geri Döndü!
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Efsanevi Age of Empires serisinin üçüncü oyunu yenilenmiş sürümüyle tekrar karşımızda.
itibarıyla yayında
Gerçek zamanlı strateji (RTS) türünün atalarından biri kabul edilen Age of Empires serisinin oyunları birer birer geri dönüş yapmaya devam ediyor. Daha önce ilk iki oyunu cilalayıp bizlere sunan Microsoft’un sıradaki hamlesi Age of Empires III: Definitive Edition oldu. Ağırlıklı olarak görsel açıdan güncellenen oyun sayesinde klasik RTS tecrübesini yeniden yaşama şansı buluyoruz. Peki 15 yıllık bir yapımın günümüz standartlarında oynanabilirlik seviyesi nedir? Oyunun detaylarını öğrendikten sonra bu soruya kendiniz cevap verebilirsiniz.
Age of Empires III: Definitive Edition içeriği
İlk olarak oyunun bize neler sunduğuna bir bakalım. Age of Empires III’te savaş meydanlarına inmemize imkan tanıyan birçok seçenek mevcut. Hikaye’ye girerek belli bir senaryo paralelinde ilerleyip oyuna dair temel bilgileri kısa sürede kavramak mümkün. Yeni Tarihi Savaşlar’da Hızır Reis ve Oruç Reis ikilisinin başrolde olduğu Cezayir (1516) görevi ile başlayan tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Çarpışma altındaki Üstünlük ve Ölüm Karşılaşması ile yapay zekaya karşı mücadele ediyoruz. Çok Oyunculu kısmı -adından anlaşılacağı üzere- diğer oyunculara meydan okumamızı sağlıyor. Bir diğer yenilik olan Savaş Sanatı ise kısa görevler eşliğinde becerilerimizi geliştirmemize yardımcı oluyor.
Age of Empires III’ün içeriğinde 16 farklı medeniyet bulunuyor. Osmanlı’nın da yer aldığı bu medeniyetler Aztekler, Britanyalılar, Cermenler, Çinliler, Fransızlar, Hintliler, Hollandalılar, İnkalar, İrokualar, İspanyollar, İsveçliler, Japonlar, Lakotalar, Portekizliler ve Ruslar olarak sıralanıyor. Bu çeşitliliğin sebeplerinden biri de yenilenmiş sürüme orijinal oyunun indirilebilir içerik paketlerindeki tüm medeniyetlerin dahil edilmiş olması. İnkalar ve İsveçliler ise yepyeni iki medeniyet olarak karşımıza çıkmış durumda. Öte yandan oyunun ana menüsünü süsleyen ve her medeniyeti temsil eden şehirleri topladığımız puanlarla görsel açıdan özelleştirmek, hatta şehirlerin adını dahi değiştirmek mümkün.
Age of Empires III: Definitive Edition oynanış detayları
Tüm geliştirmeleri bir kenara bırakırsak oyun tabii ki alışılagelen Age of Empires mekaniklerine sahip. Şehir Merkezi binasının çevresine inşa ettiğimiz şehrimizde köylüleri hem inşaat, hem de yemek, odun ve maden toplama görevleri için kullanıyoruz. İnşa edilebilen binalar arasındaki Market sayesinde kaynak değişimi için alışveriş yapmak, askeri binalar (Kışla, Ahır, Tophane, Rıhtım ve benzeri.) sayesinde kara ve deniz birlikleri basmak gibi birçok aksiyon mevcut. Elbette ki binalar birim basmak dışında gelişimi ve üretimi hızlandıran seçeneklere de sahip. Örneğin Market’teki Katrak Makinesi sayesinde odun toplama hızı artırılabiliyor. Öte yandan çağ atladıkça yapılabileceklerin sayısı da artıyor ki hangi çağda neler yapılabileceğini Teknoloji Ağacı’ndan görebiliyoruz.
Zengin medeniyet yelpazesinin oynanışa katkısı büyük. Her medeniyetin kendine has birlikleri olması, farklı savaş stratejileri geliştirmemize olanak tanıyor. Yine her medeniyetin kendine has özel bonusu bulunuyor. Örneğin Osmanlılar yerleşimcileri ücretsiz üretebiliyor, Japonlar ise hayvanları mabetler sayesinde çekerek kaynak üretiyor. Oyunun yapay zekasının 15 sene önceki sürüme göre geliştirildiği, bu kapsamda savaş alanını daha iyi analiz ettiği, daha dengeli ordular oluşturduğu, gerektiğinde geri çekilmeyi bildiği ve yer yer vurkaç taktiğine başvurduğu söyleniyor ki bu taktiği ilk dakikadan itibaren gözlemlemek mümkün. Oynanışa dair iki detay daha vereyim. Birincisi, kaynak toplamak için bina yapmamıza gerek yok, toplanan kaynaklar direkt hanemize yazılıyor. İkincisi ise kart sistemi sayesinde seçtiğimiz desteye göre savaşlar sırasında ana şehirden destek alabiliyoruz.
Age of Empires III: Definitive Edition platform ve fiyat bilgisi
Her ne kadar orijinal oyun hem Windows, hem de Mac işletim sistemlerinde oynanabilir olsa da yenilenmiş sürüm sadece Windows için geliştirilmiş durumda. Microsoft’un Xbox Game Pass üyelik sistemi dahilinde ücretsiz oynanabilen oyunu Steam ve Microsoft mağazalarından ayrıca satın almak mümkün. Bu noktada dramatik bir fiyat farkı göze çarpıyor. Oyunu Steam üzerinden 32 TL’ye satın alabilirken, Microsoft mağazasındaki fiyat 128,75 TL olarak belirlenmiş. Hal böyle olunca Xbox Game Pass üyeliği almayı düşünmeyenler için tek seçenek -eğer bir düzenleme yapılmazsa- Steam gibi gözüküyor.
Age of Empires III: Definitive Edition sistem gereksinimleri
Age of Empires III: Definitive Edition’ın en büyük hamlesi tabii ki oyunun görselliğinin günümüz teknolojileri dahilinde güncellenmiş olması. 15 yıl önceki grafiklerin ötesinde bir görünüme sahip oyun 4K çözünürlük desteği, daha detaylı grafikler ve efektler sunuyor. Buna rağmen oyunu oynamak için üst seviye bileşenlerden oluşan bir sisteme ihtiyaç duyulmuyor.
Age of Empires III: Definitive Edition minimum sistem gereksinimleri
- Intel i3-2105 ya da AMD Phenom II X4 973 işlemci
- NVIDIA GeForce GT 430 ya da AMD Radeon HD 5570 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 42 GB disk alanı
- Windows 10 işletim sistemi
Age of Empires III: Definitive Edition önerilen sistem gereksinimleri
- Intel i5-3300 ya da AMD FX-8350 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 980 ya da AMD Radeon R9 Fury ekran kartı
- 16 GB bellek
- 50 GB disk alanı
- Windows 10 işletim sistemi