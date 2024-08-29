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Age of Mythology: Retold Hakkında Bilmen Gerekenler
Tanrılar geri döndü! Age of Empires'ı mitolojik karakterler ile buluşturan Age of Mythology'nin yenilenmiş sürümü hakkında bilmen gerekenleri sıraladık.
Age of Empires serisine bambaşka bir hava katan ve kendi kitlesini yaratmayı başaran Age of Mythology geri döndü. 2002 yılında piyasaya sürülen ve mitolojik karakterlerin başrolde olduğu oyun için uzun yıllardır “remake” talebi vardı. Bu talep nihayet karşılığını buldu ve Age of Mythology: Retold oyuncularla buluştu. Şimdi oyunun detaylarına geçelim.
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Age of Mythology: Retold nasıl bir oyun?
Age of Mythology: Retold, Age of Empires üzerine inşa edilen ve mitolojik karakterlerin başrolde olduğu bir gerçek zamanlı strateji oyunu. Oyunda Yunan, İskandinav, Mısır, Atlantis olmak üzere dört taraf yer alırken, her tarafta da birbirinden güçlü tanrılar ve mitolojik karakterler bulunuyor. Elbette ki doğaüstü güçler savaşların ihtişamını artırıyor.
Oyunun temel oynanış mekanikleri -orijinal Age of Mythology'de olduğu gibi- Age of Empires ile büyük oranda benzeşiyor. Kaynak topla, bina inşa et, birim bas, orduyu büyüt ve düşmana saldır döngüsüne sahip oyunu farklı kılan ise içeriğindeki mitolojik karakterler ve tanrısal güçler tabii ki. Çıkış günü itibariyle oyunda aşağıdaki tanrılar yer alıyor.
- Atlantis: Gaia, Kronos, Uranüs
- İskandinav: Freyr, Loki, Odin, Thor
- Mısır: Isis, Ra, Set
- Yunan: Hades, Poseidon, Zeus
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Age of Mythology: Retold nasıl oynanır?
Age of Mythology: Retold'u açar açmaz oyunculara farklı oyun seçenekleri sunuluyor. Yeni oyuncuların ilk tercihi kesinlikle Sefer olmalı çünkü bu bölümde farklı mitolojik hikayeleri takip eden toplam 50 görev yer alıyor. Bu görevleri oynarken bir yandan tanrıları ve karakterleri tanımak, diğer yandan oyunun temel mekaniklerini öğrenmek mümkün oluyor.
Oyuna yeteri kadar hakim olduktan sonra Çarpışma bölümüne girerek savaş becerilerini test edebilirsin. Yapay zekaya karşı tamamen oyuncu tarafından belirlenen kurallar dahilinde savaşlar düzenlenebiliyor. Oyuncu sayısı, oyun türü, harita boyutu, harita açıklığı, zorluk seviyesi ve daha nice ayar sayesinde farklı meydan okumalar da oluşturulabiliyor.
Sefer görevlerini bitirdin, tüm mitolojik tanrıları ve birimleri öğrendin, Çarpışma bölümünde şartları zorlaştırmana rağmen tüm savaşlar kazandın. Sırada ne var? Tabii ki diğer oyunculara meydan okumak! Çok Oyunculu bölümünde kendin oyun kurabilir, kurulu oyunlardan birine dahil olabilir ve dahası, sıralı maçlara girerek en iyilerle savaşabilirsin.
Hangi oyun moduna girersen gir savaşların gidişatı aynı şekilde işliyor. Bol bol kaynak (yiyecek, odun, altın, iyilik) topla, farklı binalar inşa et, savaşçı birimler bas ve tanrısal güçler eşliğinde savaşı kazanma şartlarını yerine getir. Bu klasik "Age of" oyun döngüsünden hoşlanıyorsan, üstüne mitolojiye de ilgi duyuyorsan bu oyun tam sana göre.
Son olarak oynanış tarafındaki birkaç önemli yenilikten bahsedeyim. Age of Mythology: Retold'da -orijinal oyundan farklı olarak- tanrısal güçler yeniden doluyor ve tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bu sayede özel güçlerin savaşlardaki etkisi artırılmış. Daha fazla şimşek yağmuru, sarsıntı ve diğer güçler sayesinde savaşlar daha görkemli hale gelmiş.
İkinci yenilik kaynak toplama önceliği sistemi. Bu sistem ile kaynak toplama sürecinde köylülerin yönetilmesi kolaylaştırılmış, oyunculara birim basma ve savaş için daha fazla kafa yorma şansı tanınmış. Son olarak oyuna yeni bir çağ (Harikalar Çağı) eklenmiş ve bu çağda hem bir Dünya Harikası inşa ediliyor hem de tanrısal güçlerin maliyeti azalıyor.
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Age of Mythology: Retold platform ve fiyat bilgisi nedir?
Age of Mythology: Retold, PC ve Xbox Series X|S platformları için geliştirildi. Game Pass abonelerinin 4 Eylül 2024 tarihinden itibaren ücretsiz indirip oynayabilecekleri oyunun Standart ve Premium olmak üzere iki sürümü bulunuyor. Standart sürüm Steam'de 23$ ve Xbox Store'da 599₺ iken, Premium sürüm ise Steam'de 40$ ve Xbox Store'da 999₺'den satışta.
Premium sürüm birçok ekstra içerik ve avantaj içeriyor. Öncelikle bu sürümü alanlar oyuna çıkış tarihinden yedi gün önce başlama şansı buluyorlar. Yeni Tanrılar Paketi'nde yer alan refah ve bereket tanrısı Freyr, İskandinav tanrıları arasına dahil oluyor. İlerleyen dönemde yayınlanacak iki genişleme paketi de bu sürümü alanlar için ücretsiz olacak.
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Age of Mythology: Retold sistem gereksinimleri neler?
Age of Mythology: Retold, orijinal oyunun yenilenmiş sürümü olsa da sistemlere çok fazla yük bindirmiyor. Bol bol birim basıp kalabalık savaşlara girilse bile oyun gayet iyi performans veriyor. Mitolojik karakterlerin ihtişamlı savaşlarına yön vermek isteyen oyuncuların sahip olmaları gereken minimum ve önerilen bileşenleri aşağıda yer görebilirsin.
Age of Mythology: Retold minimum sistem gereksinimleri
- Intel Core i3-4130 ya da AMD FX 4350 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 645 ya da AMD Radeon Vega 8 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 25 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işletim sistemi
Age of Mythology: Retold önerilen sistem gereksinimleri
- Intel Core i5 ya da eşdeğer AMD işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570 ekran kartı
- 16 GB bellek
- 25 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işletim sistemi
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