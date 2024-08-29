Age of Mythology: Retold Hakkında Bilmen Gerekenler

İkinci yenilik

kaynak toplama önceliği

sistemi. Bu sistem ile kaynak toplama sürecinde köylülerin yönetilmesi kolaylaştırılmış, oyunculara birim basma ve savaş için daha fazla kafa yorma şansı tanınmış. Son olarak oyuna

yeni bir çağ

(Harikalar Çağı) eklenmiş ve bu çağda hem bir Dünya Harikası inşa ediliyor hem de tanrısal güçlerin maliyeti azalıyor.