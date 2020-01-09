Vakit Yeni Hedeflere, Yeni Ümitlere Yönelme Vakti
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"Dağların Arslanı" lakaplı Red Bull sporcusu Ahmet Arslan başarılarla dolu kariyerini noktaladı.
Dağ Koşusu deyince akla gelen ilk isimlerden biri Ahmet Arslan. Hem de ünü sadece ülkemizle sınırlı değil. 2005 yılındaki Dünya Gençler Dağ Koşusu Şampiyonası Ferdi Dünya Dördüncülüğü ve Takım Dünya Şampiyonluğu ile başlayan bu serüven, Dünya Grand Prix Şampiyonluğu'na, Dünya Şampiyonası İkinciliği'ne ve Dünya Dağ Koşuları Şampiyonası Üçüncülüğü’ne kadar uzanıyor.
O, tam 7 kez üst üste Avrupa Şampiyonu oldu. Red Bull 400 serisini, 2011'de Tauplitz/Bad Mitterndorf'da düzenlenen ilk yarıştan itibaren 2017'de Erzurum'da koşulan ayağı da dahil olmak üzere tam 16 kez kazandı. Aynı zamanda Red Bull sporcusu olan Ahmet, yıllarca dağ bayır demeden ülkemizi her coğrafyada başarıyla temsil etti.
Şimdi ise kendi deyimiyle, "Yeni hedeflere, yeni hayallere ve farklı alanlarda yeni başarılara kucak açma vakti”. Ahmet Arslan 2020'nin hemen başında kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Hem de kariyeri gibi parlak bir veda mektubuyla.
İşte ‘Dağların Arslanı’ Ahmet Arslan’ın veda satırları:
Kendime koyduğum yeni hedefler var. Çünkü, "Hedeflerde sınır olmaz, limit olmaz. Sadece ümit olur." demiştim bundan yıllar yıllar önce. Bu motto ile düşlerini kurduğum birçok hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Ve şimdi artık vakit yeni hedeflere, yeni ümitlere yönelme vakti.
Geriye dönüp baktığım zaman kendim, ülkem, ailem ve destekçilerim adına gurur duyacağım başarılarla dolu bir kariyer bıraktığımı görüyorum. Bunun mutluluğunu ve onurunu her zaman yaşayacağım. Hiçbir sporcu yoktur ki ‘keşke’ demesin. Benim de ‘Keşke’ dediğim konular, ulaşamadığım hedefler var. Ancak hedeflerimin büyük çoğunluğunu gerçekleştirmiş olmanın verdiği manevi huzura sahibim. Artık profesyonel spor kariyerimi sonlandırma kararı aldım.
Dağlara ve doğaya olan sevgim bu sporu yapmamda en büyük etkendi. Çok zorlu, sıkıntılı süreçler olmasına rağmen dağlardan ve doğadan hiçbir zaman kopmak istemedim. Kendimi dağlara o kadar ait hissettim ki DAĞLARIN ARSLANI lakabını gururla ve severek taşıdım. Beni zirvesine taşıyan ve DAĞLARIN ARSLANI olarak kimlik bulmamı sağlayan yüce dağlara minnettarım.
Yarışlar hep hayatımın bir parçası oldu ve yarışlardaki mücadele ile hayattaki mücadele hep birbirini destekledi. Mücadelemi daha keyifli ve anlamlı kılan bütün rakiplerime sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Rakip varsa rekabet vardır, rekabet varsa yapılan işler değer ve anlam kazanır. Rakiplerim olmasaydı yaptığım en güzel koşular, sergilediğim en iyi performanslar bir antrenmandan öteye geçemezdi. Birlikte yol aldığımız bütün rakiplerim; iyi ki vardınız, iyi ki dağları, patikaları birlikte adımladık.
Hiçbir başarı tek başına elde edilmez. Her başarının arkasında rehberlik eden, yol gösteren birileri mutlaka vardır. Spora başlamamı sağlayan beden eğitimi öğretmenim Güldane Şahin’e, en büyük başarılarımın mimarı antrenörüm Metin Sazak’a ve diğer antrenörlerime, ekibime, antrenman arkadaşlarıma, aileme sonsuz teşekkürler.
Göğsümde ay-yıldızlı formayı taşıma sansı veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu’na, federasyon başkanlıklarımı yapan Mehmet Terzi ve Fatih Çintimar’a, federasyon koordinatörleri ve görevlilerine teşekkürlerimi iletiyorum.
Ve tabii ki Red Bull’a sonsuz teşekkür ediyorum. Aslında 10 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğum Red Bull ailesi bir teşekkürden çok daha fazlasını hak ediyor. Red Bull’un kariyerime olan etkisi o kadar önemli ki her zaman bir sponsordan çok daha fazlası olarak anlam buldu benim için. Son 10 yıllık süreçte en büyük başarıların mutluluğunu birlikte paylaşmamızın yanında en zor zamanlarımda desteğinizi arkamda hissettirmeniz bana büyük güç verdi, zorlukları daha kolay aşabilmemi sağladı. Kariyerimde kırılma dönemlerinden birisi olan 2015 yılı sonunda sporu bırakmayı düşünmeye başlamışken ‘Biz sadece başarıları paylaşmak için senin yanında değiliz, başarısızlıkları da birlikte aşacağız. Sen geçmişte çok iyi başarılar kazandın, yine başarabileceğine inanıyoruz’ diyerek varlığınızı hissettirmeniz bütün maddi desteklerden daha anlamlı, daha etkiliydi benim için. Sadece diğer sponsorlara değil, sporu yöneten kurum ve kuruluşlara ders olacak nitelikte bir yaklaşımdı bu. Verdiğiniz destekle birlikte spor kariyerim 4-5 yıl daha uzadı ve 2016 yılında kariyerimin ikinci baharını yaşayarak Dağ Koşusu Dünya 3’ncülüğü, Dağ Koşusu Avrupa 3’ncülüğü, Red Bull 400 Dünya Şampiyonluğu gibi başarılar elde ettim. Kariyerimin sonunda da diyorum ki: İyi ki Red Bull ailesinin bir üyesi olabildim.
Şimdi yeni hedeflere, yeni hayallere ve farklı alanlarda yeni başarılara kucak açma vakti!
Not: Çok sevdiğim koşudan, doğadan ve dağlardan ayrı kalmam mümkün olmayacak. Beni gelecek dönemlerde de başlangıç çizgisinde görebilirsiniz. Ancak start çizgisinde olma amacım rakiplerle kıyasıya mücadeleden öteye tutkumun peşinden koşmak, dağlarla ve koşu dostlarıyla hasret gidermek şeklinde olacak.