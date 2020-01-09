Vakit Yeni Hedeflere, Yeni Ümitlere Yönelme Vakti

Dağlara ve doğaya olan sevgim bu sporu yapmamda en büyük etkendi. Çok zorlu, sıkıntılı süreçler olmasına rağmen dağlardan ve doğadan hiçbir zaman kopmak istemedim. Kendimi dağlara o kadar ait hissettim ki

DAĞLARIN ARSLANI

lakabını gururla ve severek taşıdım. Beni zirvesine taşıyan ve DAĞLARIN ARSLANI olarak kimlik bulmamı sağlayan yüce dağlara minnettarım.