Sadece 10 Dakika: Akciğerini Güçlendirmek İçin Yapabileceğin Egzersizler

Önce bir durumu netleştirelim. Sadece hayat kalitemizi artırmak için değil, hayatta kalmak için o ciğer güçlenecek, kapasitesi artırılacak. Güçlü akciğerler sayesinde alınan kaliteli nefesin stresi azaltması, lenf sistemini uyararak detoks etkisi yaratması, tansiyonu düşürmesi, endorfin salgılanımını hızlandırarak seni mutlu etmesi gibi konulara girmedik bile. İyi de bu güçlü akciğer işi nasıl olacak?

Antrenman, dümdüz antrenman

Bunu tahmin etmek zor olmasa gerek, spor akciğeri güçlendirir . Egzersiz yaparken dakikada 40-60 arası nefes alırız, bu da 100 litre kadar oksijen demek. Lucifer’ın dördüncü sezonunu izlerken ise dakikada yaklaşık 15 kez nefes alırız, bu da 12 litre oksijen anlamına geliyor. Bir kası güçlendirmenin yolunun onu çalıştırmak olduğu bilgisinden hareketle dümdüz bir mantık yürütürsek, daha fazla çalışan akciğer de güçlenir.

Diyafram çalışması

Diyafram, akciğerimizin altındaki kubbe şeklindeki kasa verilen isim. “Daha güçlü diyafram = daha doğru bir nefes = daha fazla oksijen = daha fazla enerji” gibi bir denklem söz konusu. Sporcular, şarkıcılar bu yüzden diyaframlarını geliştiriyor. Farkında olmayabilirsin ama akciğer için özel üretilmiş bu kas yerine nefes alırken genelde boynun, omzun ve sırtındaki kasları kullanıyorsun.

Diyaframını güçlendirmek için arkana dayan veya daha iyisi sırt üstü uzan, omuzlarını rahatlat. Bir elini göğsüne, diğerini göbeğine koy. Burnundan nefes al ve karnının şişmesini gözlemle. Amaç, karnın göğüsten daha fazla şişmesi. Dudaklarını büzerek nefesini yavaşça ver. Yazı ile anlatması bir çıt zor ancak göğsün yerine karnından nefes alınabildiğini birkaç denemede keşfedeceksin. Meditatif etkisi de vardır, uyup kalırsan şaşırma. Dudak büzmek demişken…

Diyafram çalışması

Burada amaç, nefes alış verişini yavaşlatarak nefes borusunun daha uzun süre açık kalmasını sağlamak. Diyaframdan nefes konusunu hemen çözemediysen endişelenme, bu egzersizi şıp diye çözeceksin. Yapmanız gereken, burnundan aldığınız nefesi, sanki öpüşüyormuş gibi dudaklarını büzerek olabilecek en uzun sürede vermek. Nefes veriş süren, alış sürenin “en az” iki katı uzunluğunda olmalı. Ne kadar uzun, o kadar iyi.

Nefes tutma alıştırması

Bu çalışmada ayaktayız çünkü akciğerimizin olabilecek en yüksek kapasitesinde olmasını istiyoruz. Burnundan alabileceğin en derin nefesi al, beş ile on saniye arasında nefesini tut, bu kez burnundan, verebileceğin tüm nefesi ver. Günde on dakika, hatta onar dakikadan 2-3 set olarak yapılması öneriliyor.

Elli kollu

Bu egzersiz için alçak bir taburede oturuyoruz. Dizlerimizin normal oturuş pozisyonumuza göre göğsümüze daha yakın alması gerekiyor. Sol kolunuzu öne, diğerini arkaya uzatın. Burnundan nefes alırken gövdeni geriye atmadan sağ kolunu daha da arkaya uzatarak (sanki arkanda bir şeye uzanıyormuş gibi) göğsünü ger. Büzüştürdüğün ağzından nefes verirken, yine gövdeni çok hareket ettirmeden önündeki (sol) kolunu daha ileriye uzat. Kolların duruşunu değiştirmeden tekrar et. Bu hareketi daha etkili hale getirmek için nefes verirken ağzından kalınca (mesela bir vapur düdüğü gibi) bir ses de çıkarabilirsin. Nefes verirken tüm nefesini tüketmeye dikkat et. Beş tekrardan sonra kollarını değiştirerek bir set daha yapabilirsin.

Öksürmeli tıksırmalı