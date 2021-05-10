Dağ bisikleti dünya kupası, Red Bull TV'ye geri döndü. Bisikletçiler, sezon başlangıcında Almanya'nın Albstadt kentine indiler. Yarışlara dair her şeyi hemen aşağıda bulabilirsin.

Yarışı Sarper Günsal ve Berkem Ceylan'ın anlatımı ile tekrar izlemek için tıkla.

Aslında Albstadt'taki yarış, her yıl orada izlediğimiz yarışlar bütününün bir karışımı gibiydi. Cuma günü ilk kez piste çıkarken kar yağışı vardı bisikletçileri ilk selamlayan adeta buz gibi bir hava oldu. Bununla birlikte kaygan zemin ve ıslak koşullar da epey zorlayıcıydı.

Kadınlar kısa parkur yarışında, taktikler ön plana çıktı. İsviçreli Linda Indergand atak yaptı ve ana gruptan uzaklaştı. Üçüncü tura kadar da enerji tasarrufu yapmaya çalıştı. Ancak Ferrand-Prévot atak yapıp ona yetişti. İkili final turunda sprint finişine kaldı ve çizgiyi ilk geçen Ferrand-Prévot oldu.

Pauline Ferrand-Prévot'nun kısa parkurdaki taktiği buydu. © Bartek Woliński

Erkekler kısa parkur yarışında ise akıl oyunları vardı. Bu, dünya kupası için tüm ana yarışmacıların birlikte yarıştığı ilk yarıştı ve herkes kazanmaya istekliydi. Birkaç bisikletçi, formlarını ve durumlarının çok iyi olduğunu göstermek için kaslarını esnetmek istiyordu. Mathieu van der Poel 2. turda atak yapıp ana gruptan uzaklaşan ilk bisikletçi oldu.

Yarışta çeşitli noktalarda Henrique Avancini , Victor Koretzky ve Mathias Flückiger, atak yaparak şanslarını denerlerken Nino Schurter de öndeki tempo yükseldiğinde gelen hamleleri takip etme yeteneğine sahip olduğunu göstermeye çalıştı.

Kadınlar cross-country mücadelesinde 21 yaşındaki Loana Lecomte, ilk turdan itibaren bunun onun yarışı olacağı konusunda kararlıydı. Ana grubu geride bırakan güçlü tırmanışçı, Albstadt parkurunda yoluna devam etti. Fransız Pauline Ferrand-Prévot ise arayı kapatmaya çalıştı ancak 53 saniyelik farkla çizgiyi ilk geçen Lecomte oldu.

Albstadt 2021 – Kadınlar cross-country özeti

Erkeklerde öne çıkan isimse Victor Koretzky idi zira kendisi ilk Dünya Kupası galibiyetini aldı. Victor Koretzky, yarışın son etaplarında Nino Schurter'i geçerek sprint finişine öncülük etti. Albstadt'ta öğlen sıcağının iyice kendisini gösterdiği noktada enerjisini muhafaza etmeyi başaran Koretzky, sonuca gitmeyi de başardı ve ilk dünya kupası zaferini elde etti.

Albstadt 2021 – Erkekler cross-country son turu

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Erkekler cross-country sonuçları

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