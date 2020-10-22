Alex Albon Hakkında Bilmen Gereken Her Şey
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Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'sine 23 gün kala Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alex Albon hakkında bilmen gerekenleri derledik!
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Formula 1 heyecanının İstanbul Park'a taşınmasına çok kısa bir süre kaldı. Dünyanın en hızlı araçları ve dünyanın en iyi pilotları Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'sinde piste çıkacak. O isimler arasında Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alex Albon da yer alıyor. İşte Alex Albon hakkında bilmen gereken her şey.
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Alex'in DNA'sı
Pistlerde rüzgar gibi esmek için elbette çok çalışmak gerekiyor. Ancak şurası da kesin: DNA'nın da bu işte büyük bir rolü var. Öyle ki, Alex'in babası da eski bir yarışçı. Britanyalı Nigel Albon, Alex'in yarışçı köklerinin kaynağı.
Annesi Taylandlı olan Alex, 1950'li yıllarda yarışan Prens Birabongse Bhanudej Bhanubandh'la birlikte Tayland'ı Formula 1'de temsil eden ikinci pilot. Dolayısıyla Alex'in modern dönemdeki ilk Taylandlı pilot olduğunu söyleyebiliriz.
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Yolların başlangıcı
23 Mart 1996'da Londra'da dünyaya gelen Alex, 2005 yılında henüz sekiz yaşındayken karting dünyasına girerek pistlerde direksiyon sallamaya başladı. Kariyerinin ilk iki yılında, yerel bir şampiyona olan Hoddeston'ı, Kartmasters British Grand Prix'i ve Super 1 National Honda Cadet Championship'i kazanmayı başardı. Alex, 2011 yılına kadar çeşitli zaferle gelişimini sürdürürken 2012 yılında Eurocup Formula Renault 2.0 serisine terfi etti.
Formula 3, GP3 ve Formula 2'de de boy gösteren Albon, 2018 yılının Kasım ayında Torro Rosso ile anlaşarak Formula 1'e adım attı. Toro Rosso başarılı performansının ardından 2019 sezonun 13. yarışı olan Belçika GP'de Pierre Gasly'nin yerine Aston Martin Red Bull Racing koltuğuna oturdu.
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Rakamlar
Alex hala genç bir pilot ve her geçen gün kendi geliştirmek için çaba gösteriyor. Red Bull koltuğunu hak etmek hiç kolay değildi ancak o bunu başardı. Şimdi ise bu koltukta başarıya ulaşma misyonunu gerçekleştirmek istiyor.
- Araç numarası: 23
- Yarış sayısı: 32
- Podyum sayısı: 1
- Kariyer puanı: 156
Bu sezon Mugello'da üçüncü sırayı alarak karinin ilk podyum başarısına ulaşan Alex, bu sezon şu ana kadar koşulan 11 yarışın 8'inde puan toplamayı başardı. Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'sinde de her zaman yaptığı gibi daha iyisi için mücadele edecek.