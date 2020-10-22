Alex Albon Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Max Verstappen ve Alex Albon Hollanda Yollarında

Alex'in DNA'sı

Pistlerde rüzgar gibi esmek için elbette çok çalışmak gerekiyor. Ancak şurası da kesin: DNA'nın da bu işte büyük bir rolü var. Öyle ki, Alex'in babası da eski bir yarışçı. Britanyalı Nigel Albon , Alex'in yarışçı köklerinin kaynağı.

Annesi Taylandlı olan Alex, 1950'li yıllarda yarışan Prens Birabongse Bhanudej Bhanubandh'la birlikte Tayland'ı Formula 1'de temsil eden ikinci pilot. Dolayısıyla Alex'in modern dönemdeki ilk Taylandlı pilot olduğunu söyleyebiliriz.

Alex Albon 2020'de Kullanacağı Kaskı Anlattı

Yolların başlangıcı

23 Mart 1996'da Londra'da dünyaya gelen Alex, 2005 yılında henüz sekiz yaşındayken karting dünyasına girerek pistlerde direksiyon sallamaya başladı. Kariyerinin ilk iki yılında, yerel bir şampiyona olan Hoddeston'ı, Kartmasters British Grand Prix'i ve Super 1 National Honda Cadet Championship'i kazanmayı başardı. Alex, 2011 yılına kadar çeşitli zaferle gelişimini sürdürürken 2012 yılında Eurocup Formula Renault 2.0 serisine terfi etti.

Formula 3, GP3 ve Formula 2'de de boy gösteren Albon, 2018 yılının Kasım ayında Torro Rosso ile anlaşarak Formula 1'e adım attı. Toro Rosso başarılı performansının ardından 2019 sezonun 13. yarışı olan Belçika GP'de Pierre Gasly'nin yerine Aston Martin Red Bull Racing koltuğuna oturdu.

Verstappen ve Albon'un Hollanda Yolculuğunun Perde Arkası

Rakamlar

Alex hala genç bir pilot ve her geçen gün kendi geliştirmek için çaba gösteriyor. Red Bull koltuğunu hak etmek hiç kolay değildi ancak o bunu başardı. Şimdi ise bu koltukta başarıya ulaşma misyonunu gerçekleştirmek istiyor.

Araç numarası: 23

Yarış sayısı: 32

Podyum sayısı: 1

Kariyer puanı: 156