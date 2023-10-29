100. Yıl Rallisi’ni Ali Türkkan Kazandı

Bolu’da düzenlenen ve Cumhuriyetin 100. yılı için “100. Yıl Rallisi” ismi ile koşulan yarışın galibi Ali Türkkan & Burak Erdener ikilisi oldu. Hafta boyunca piste çıktıkları tüm etapları ilk sırada tamamlayan ikili, en yakın rakibi ile arasında 2 dakika 40 saniyelik fark açmayı başardı.