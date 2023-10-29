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Ralli
100. Yıl Rallisi’ni Ali Türkkan Kazandı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Cumhuriyetin 100. yılı için düzenlenen 100. Yıl Rallisi’ni Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan kazandı.
Bolu’da düzenlenen ve Cumhuriyetin 100. yılı için “100. Yıl Rallisi” ismi ile koşulan yarışın galibi Ali Türkkan & Burak Erdener ikilisi oldu. Hafta boyunca piste çıktıkları tüm etapları ilk sırada tamamlayan ikili, en yakın rakibi ile arasında 2 dakika 40 saniyelik fark açmayı başardı.
Ali Türkkan galibiyet sonrası şunları söyledi: “Dokuz etabın dokuzunu kazanarak kusursuz bir yarışa imza attık. Her şeyden önemlisi, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken aynı zamanda galibiyet sevinci yaşadık. Bu yarışı kazanmak kariyerimdeki en özel galibiyetlerden biri oldu.”
Sezonun dördüncü yarışı olan 100. Yıl Rallisi’nin yer aldığı Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde bir sonraki durak Ege Rallisi olacak. 18-19 Kasım’da İzmir’de koşulacak rallinin ardından sezonun finali ise 23-24 Aralık’taki İstanbul Rallisi ile yapılacak ve şampiyon belli olacak.