Ali Türkkan: "Sporcu olmanın içten gelen bir his olduğuna inanıyorum"

Türkiye'nin motor sporları dünyasındaki genç yıldızlarından biri o. İlk olarak 6 yaşında direksiyon başına geçti ve bugüne kadar birçok farklı klasmanda mücadele etti. Aynı zamanda bir Red Bull sporcusu da olan Ali Türkkan ile geride bıraktığımız 2020 sezonunda neler yaşadığı ve 2021 sezonundaki hedefleri üzerine sohbet ettik.

Öncelikle seni tanımak isteriz. Ali Türkkan kimdir?

Motor sporlarına 6 yaşında kartingle başladım ve uzun yıllar karting yaptım. 2015 yılında V2 Challenge ile otomobile geçiş yaptım. 2016’da bir yarış da olsa Dünya Rallikros Şampiyonası’nda start aldım. 2017 yılında ilk profesyonel sözleşmem ile Borusan Otomotiv Motorsport’a katılarak profesyonel hayata ilk adımımı attım. İlk profesyonel senemde Türkiye Pist Şampiyonu oldum. 2018 yılında başarılı bir Avrupa sezonu geçirdik. Akabinde beş kez Türkiye Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, bana sporcu odaklı planlarından bahsetti ve tabiri caizse beni ralliye transfer etmek istediğini söyledi. Bu teklif Yağız Ağabey’den gelince çok heyecanlandım ve hemen kabul ettim. Böylece 2019’da Yağız Ağabey ile ralli maceramız başladı.

Ali Türkkan © Red Bull

2019’da altı yarışta start aldık. Fiat Egea gibi bir başlangıç otomobiliyle yarıştım ve açıkçası beklenenin üstünde bir performans gösterdim. İlk sezonum olmasına rağmen ralliye çok iyi adapte oldum. Bu sayede 2020 yılının hemen başında Türkiye’nin en köklü ve başarılı ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye ile üç yıllık bir anlaşma imzaladım. Ama bu anlaşmanın hemen ardından pandemi patladı. Maalesef 2020 sezonunu sadece bir yarışla geçirdik ve o da Dünya Ralli Şampiyonası’nın Marmaris’teki Türkiye ayağıydı. Aynı zamanda Marmaris’ten hemen sonra Red Bull sporcusu oldum. Böylece 2021 için hem dünyanın en güçlü markalarından birini, hem de Türkiye’nin en iyi garajını arkama almış oldum. Umarım 2021 hepimiz için daha iyi olur.

İlk profesyonel senemde Türkiye Pist Şampiyonu oldum Ali Türkkan

Çok ufak yaşta spora başlayan biri olarak sporcu olmak için içten gelen bir his olması gerektiğine inanıyor musun?

6 yaşımdayken, Formula 1’in Türkiye’ye geldiği ikinci senede 25 Küçük Adam projesiyle bir Formula 1 pilotu yetiştirilmesi için yola çıkılmıştı. Bir karting şampiyonası düzenlendi ve ben bu projenin ilk yarışında ayağımı kırdım. İkinci yarış da yanılmıyorsam bir ya da bir buçuk ay sonra Bursa’daydı. Bu yarışa katılmak için çok ısrar etmişim. Tabii ki çok iyi hatırlamıyorum ama bana anlatılanlardan biliyorum. Doktor da babama “fren ayağı nasılsa, kullanmasa da olur” diyerek şakayla karışık “yarışabilir” demiş. Ben de bu yarışta alçımı çıkarıp otomobil kullanmışım. Dolayısıyla sporcu olmanın içten gelen bir his olduğuna inanıyorum.

Ailenin sporcu olması spor hayatına nasıl katkı yaptı?

Annemin ve babamın sporcu birer aileden gelmesi ile aynı zamanda sporcu olması bana inanılmaz bir ilham verdi. Hem nasıl iyi bir sporcu olunur, hem de bir sporcu nasıl yaşamalı, bunları görerek öğrendim. Hayatım boyunca bu perspektifte yetiştirildim ve bunun da spor kariyerime fazlasıyla olumlu katkısı oldu.

Peki genel olarak 2020 senin için nasıl geçti?

Benim için yarış dışında çok zor geçen bir yıldı. Çünkü yarışmak bir hobi değil, tamamıyla hayatım. Marmaris’teki yarışı istisna olarak görürsek neredeyse bir sene boyunca yarışamamak hayatımdan uzak kalmak gibiydi. Herkes eve kapanmaktan şikâyet ediyordu, bense hafta sonu yarış olsa eve kapanma konusunda hiç dertlenmezdim. Bu sene sadece Marmaris’te yarışabildik ve o yarış da bizim için biraz şanssız geçti.

Ali Türkkan © Red Bull

Geçen yıla dair “keşke” ya da “iyi ki” dediğin bir şey var mı?

Bütün sene pek bir şey yapamadığımız için ne “keşke”m, ne de “iyi ki”m var.

2021’de hangi yarışlarda yer almayı planlıyorsun? 2021 için ana hedefin nedir?

2020 sezonunun başında Türkiye’nin en köklü ve başarılı takımı Castrol Ford Team Türkiye’nin pilotu oldum. Beraberinde takım, dünya şampiyonasında kullanılan Ford Fiesta Rally 4 gibi güçlü ve yepyeni bir otomobili yarışmam için Türkiye’ye getirdi. Ancak pandemi sebebiyle iptal edilen 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası maalesef tüm hedeflerimizi ertelememize neden oldu. Kaybettiğimiz 2020 sezonunun ardından 2021 için çok iyi bir hazırlık planladı takım. Bu sene hedefimiz yeni otomobilimizle Türkiye Şampiyonu olmak ve gitgide büyüyen hedeflerimize en güçlü şekilde hazırlanmak.

2020’de belki pistte yarışamadın ama dijital ortamda oldukça aktif bir yıl geçirdin. Dijital yarışların gerçek yarışlara katkısı nedir?

Dijital yarışlarda konsantrasyonu toplamak çok daha zor. Çünkü evimde bir ekranın karşısındayım ve konsantrasyonu dağıtabilecek çok şey var. Herhangi bir ses, ekrandan kafamı çevirdiğimde odamı görebilmem ve fiziksel bir zorluk yaşamıyor oluşum odak noktamı uzun süre sabit tutmamı zorlaştırıyor. Ama buna alıştıktan sonra olumlu yanlarını görüyorsun. Reflekslerimi aktif tutuyor ve yarışmadığım dönemde el göz koordinasyonumun yüksek kalmasını sağlıyor. Simülasyon, yarış disiplini, co-pilottan not dinleme, frenaj ve otomobil kullanma gibi konularda gerçeğe çok yakın. Dolayısıyla hiç simülasyon kullanmasaydım ve evde otursaydım belki şu an otomobil kullanmaya çok daha az hazır olabilirdim.

Ali Türkkan © Red Bull

Gelecek yıllarda dijital yarışların daha çok artacağını düşünüyor musun?

Kesinlikle artacağını düşünüyorum. Dijital dünya her geçen gün gerçek dünyaya daha çok yaklaşıyor, daha gerçekçi oluyor. Buna bağlı olarak dijital dünyada yarışmanın keyfi de katlanarak artıyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla dijital yarışa şahitlik edeceğiz.

Yağız Avcı’nın senin için önemi nedir?

Ralliye başlamamdaki en temel neden Yağız Avcı. Durduk yere ralliye geçeyim demedim, Yağız Ağabey sayesinde ralliye geçtim. İleride bir gün rallide bir başarı elde eder ve hedeflerime ulaşabilirsem beni bu işe kazandıran Yağız Avcı’nın payı da çok büyük olacak.

Dijital yarışlarda konsantrasyonu toplamak çok daha zor Ali Türkkan

Ralliye geçerken hedeflediklerinin ne kadarını gerçekleştirdin?

Ralliye geçtiğimde ilk hedefim hızla adaptasyondu. Bunu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Yarışlar oldu, tecrübe edindim, hızlandım ama sonra pandemi süreci geldi. Burada tabii ki kondisyonumu biraz yitirdim.

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