Ali Türkkan Balkan Ralli Kupası'nda Şampiyonluğa Ulaştı

Ali Türkkan ralli branşında gençler klasmanında Türkiye’ye ilk uluslararası şampiyonluk kazandıran sporcu oldu. Kendisini ralliye başlatan ve bu yolculukta her zaman yanında olan Yağız Avcı’dan sonra Avrupa’da başarı elde eden ilk Türk pilot olmanın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Ali, duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

Ali Türkkan ralli branşında gençler klasmanında Türkiye’ye ilk uluslararası şampiyonluk kazandıran sporcu oldu. Kendisini ralliye başlatan ve bu yolculukta her zaman yanında olan Yağız Avcı’dan sonra Avrupa’da başarı elde eden ilk Türk pilot olmanın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Ali, duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

Ali Türkkan ralli branşında gençler klasmanında Türkiye’ye ilk uluslararası şampiyonluk kazandıran sporcu oldu. Kendisini ralliye başlatan ve bu yolculukta her zaman yanında olan Yağız Avcı’dan sonra Avrupa’da başarı elde eden ilk Türk pilot olmanın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Ali, duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti: