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Ali Türkkan Balkan Ralli Kupası'nda Şampiyonluğa Ulaştı
Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası'nda gençler kategorisinde zafere ulaşarak tarihi bir başarı elde etti.
Ralli parkurlarının parlayan yıldızı Ali Türkkan başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ali, 2021 Balkan Ralli Kupası kapsamında Sırbistan Rallisi'nde gençler kategorisinde parkura çıktı ve şahane performansını şampiyonluk kupası ile süslemeyi başardı.
Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda gençler kategorisinde mücadele etti. Sezonun son yarışı olan Sırbistan Rallisi'nde şampiyonluğunu ilan etti.
5 ayaktan oluşan Balkan Ralli Kupası'na Eskişehir'de elde ettikleri zaferle başlayan Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever, Sırbistan'da ilk günkü etapların ardından şampiyonluğu garantiledi. Türkiye'de yetişen en yetenekli genç pilotlar arasında yer alan Ali, elde ettiği bu başarıyla Yağız Avcı’dan sonra Avrupa’da şampiyonluk kupası kaldıran ilk Türk pilot oldu.
Ali Türkkan ralli branşında gençler klasmanında Türkiye’ye ilk uluslararası şampiyonluk kazandıran sporcu oldu. Kendisini ralliye başlatan ve bu yolculukta her zaman yanında olan Yağız Avcı’dan sonra Avrupa’da başarı elde eden ilk Türk pilot olmanın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Ali, duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti:
“Bu başarıya ulaşmak için çok çalıştık. Hem Castrol Ford Team Türkiye, hem Yağız Ağabey hem de Red Bull ekibi sezon boyunca benim en iyi şartlarda yarışmam için ellerinden geleni yaptılar. Ne mutlu bana ki sonunda da hedeflediğimiz Balkan Kupası şampiyonluğuna eriştik. Çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyorum. Biliyorum ki bu başarım diğer başarılarımın habercisi olacak. Ve Türkiye’ye birçok şampiyonluk daha getireceğim. Serdar Bostancı, Murat Bostancı ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim.” dedi.
Castrol Ford Team Türkiye takım yöneticisi Serdar Bostancı da Ali hakkında şunları söyledi: “Castrol Ford Team Türkiye kurulduğu günden beri hep gençlere yatırım yaptı. Tarihimiz boyunca her zaman hedefimiz genç pilotlar oldu. Bu 25 yıl içerisinde de birçok şampiyon genç pilot yetiştirdik. Murat Bostancı, Orhan Avcıoğlu, Yağız Avcı, Buğra Banaz gibi... Şimdi yeni jenerasyon genç pilotlara yatırım yapıyoruz. Bu pilotların başında da Ali Türkkan geliyor. Ali, bugüne kadar ralli branşında başarılmamış bir şeyi başararak Balkan Gençler Şampiyonu oldu. Bu da Türkiye’nin ilk uluslararası gençlik şampiyonluğu. Castrol Ford Team Türkiye olarak çok mutlu ve gururluyuz.”
Ali Türkkan, iki çeker kategorisinde de zafere ulaştı. Pazar günü koşulan etapların ardından kupalarına kavuşan yetenekli pilotun elde ettiği bu başarılar, Red Bull'un kanatları altında parlak bir geleceğe işaret ediyor.