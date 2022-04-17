Ali Türkkan, Bodrum Rallisi'nde Podyumda

, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’na başarılı bir başlangıç yaptı. Genç ve başarılı pilot Ford Fiesta R5 ile yarıştığı Bodrum Rallisi'nde genel klasman üçüncüsü oldu ve podyumda yer aldı.

Toprak zeminde koşulan rallide iyi bir performans ortaya koymayı başaran Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, yeni otomobilleri Ford Fiesta R5 ile başarılı bir ralliyi geride bıraktı. Yarışın ardından duygularını paylaşan Türkkan, Bodrum Rallisi'ndeki performansını şöyle özetledi: “Sezon öncesi iyi bir hazırlık yaptık. Aslında Bodrum Rallisi de bizim için bu hazırlığın bir parçasıydı. Bu yarışa biraz da test gözüyle bakıyorduk. Bizim için Bodrum Rallisi güzel bir test oldu.