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Ali Türkkan, Bodrum Rallisi'nde Podyumda
Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonası 2022 sezonunun ilk durağı olan Bodrum Rallisi'nde genel klasmanda üçüncüsü olarak podyumda yer aldı.
Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’na başarılı bir başlangıç yaptı. Genç ve başarılı pilot Ford Fiesta R5 ile yarıştığı Bodrum Rallisi'nde genel klasman üçüncüsü oldu ve podyumda yer aldı.
Toprak zeminde koşulan rallide iyi bir performans ortaya koymayı başaran Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, yeni otomobilleri Ford Fiesta R5 ile başarılı bir ralliyi geride bıraktı. Yarışın ardından duygularını paylaşan Türkkan, Bodrum Rallisi'ndeki performansını şöyle özetledi: “Sezon öncesi iyi bir hazırlık yaptık. Aslında Bodrum Rallisi de bizim için bu hazırlığın bir parçasıydı. Bu yarışa biraz da test gözüyle bakıyorduk. Bizim için Bodrum Rallisi güzel bir test oldu.
“Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu olmak istiyorum”
Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Türkkan, 2021 yılında Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olmuş ve Türk motor sporları tarihine adını yazdırmıştı. Türkkan, bu sezon Türkiye’nin en genç ralli kazanan pilotu olmayı hedeflediğini belirtti.
Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’na 27-29 Mayıs tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek olan Yeşil Bursa Rallisi ile devam edilecek.