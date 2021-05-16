Ali Türkkan Bulgaristan Rallisi'nde Ardına Bile Bakmadı

14 Mayıs Cuma akşamı 20:00’da start seremonisi ile başlayan ralli, 479,78 kilometre uzunluğundaki parkurda 16 özel etap üzerinden koşuldu. Rallide, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye’den toplam 36 ekip mücadele etti.

14 Mayıs Cuma akşamı 20:00’da start seremonisi ile başlayan ralli, 479,78 kilometre uzunluğundaki parkurda 16 özel etap üzerinden koşuldu. Rallide, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye’den toplam 36 ekip mücadele etti.

14 Mayıs Cuma akşamı 20:00’da start seremonisi ile başlayan ralli, 479,78 kilometre uzunluğundaki parkurda 16 özel etap üzerinden koşuldu. Rallide, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye’den toplam 36 ekip mücadele etti.

Bulgaristan'da çok iyi bir yarış çıkardı.

Castrol Ford Team Türkiye adına Ford Fiesta Rally4 ile ülkemizi temsil eden

Castrol Ford Team Türkiye adına Ford Fiesta Rally4 ile ülkemizi temsil eden Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever Bulgaristan'da çok iyi bir yarış çıkardı.

Castrol Ford Team Türkiye adına Ford Fiesta Rally4 ile ülkemizi temsil eden Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever Bulgaristan'da çok iyi bir yarış çıkardı.

Yarış öncesinde FIA ERT Balkan Ralli Kupası Genç Pilotlar ve ERT2 klasmanlarında lider durumda yer alan Ali Türkkan, Bulgaristan'da da istim üstündeydi. Yarışın ilk gününde ERT2 klasmanını ikinci sırada tamamlayan

Yarış öncesinde FIA ERT Balkan Ralli Kupası Genç Pilotlar ve ERT2 klasmanlarında lider durumda yer alan Ali Türkkan, Bulgaristan'da da istim üstündeydi. Yarışın ilk gününde ERT2 klasmanını ikinci sırada tamamlayan Red Bull sporcusu Ali Türkkan , ERT Junior kategorisinde ise zirveye çıktı.

Yarış öncesinde FIA ERT Balkan Ralli Kupası Genç Pilotlar ve ERT2 klasmanlarında lider durumda yer alan Ali Türkkan, Bulgaristan'da da istim üstündeydi. Yarışın ilk gününde ERT2 klasmanını ikinci sırada tamamlayan Red Bull sporcusu Ali Türkkan , ERT Junior kategorisinde ise zirveye çıktı.