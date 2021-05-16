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Ali Türkkan Bulgaristan Rallisi'nde Ardına Bile Bakmadı
Ali Türkkan ilk yurt dışı tecrübesi olan Bulgaristan Rallisi'nde ERT Junior kategorisinde zirveye çıkarken, ERT2 kategorisinde ise ikinciliği alarak dikkat çekici bir performansa imza attı.
2021 FIA Avrupa Ralli Kupası ikinci ayağı olan Bulgaristan Rallisi'nde Ali Türkkan rüzgarı esti.
14 Mayıs Cuma akşamı 20:00’da start seremonisi ile başlayan ralli, 479,78 kilometre uzunluğundaki parkurda 16 özel etap üzerinden koşuldu. Rallide, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye’den toplam 36 ekip mücadele etti.
Castrol Ford Team Türkiye adına Ford Fiesta Rally4 ile ülkemizi temsil eden Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever Bulgaristan'da çok iyi bir yarış çıkardı.
Yarış öncesinde FIA ERT Balkan Ralli Kupası Genç Pilotlar ve ERT2 klasmanlarında lider durumda yer alan Ali Türkkan, Bulgaristan'da da istim üstündeydi. Yarışın ilk gününde ERT2 klasmanını ikinci sırada tamamlayan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, ERT Junior kategorisinde ise zirveye çıktı.
Yarışın ikinci gününde de hız kesmeyen Ali Türkkan, ralli sonunda ERT Junior klasmanında birincilik, ERT2 klasmanında ise ikincilikle yarışı tamamladı. Ali, bu ilk yurt dışı tecrübesinde genel klasmanda ise dördüncülüğü alarak harika bir performansa imza atmış oldu.