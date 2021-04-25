Eskişehir Rallisi'nde Ali Türkkan Rüzgarı Esti!

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Eskişehir Rallisi 23-25 Nisan tarihlerinde 82 araç ve 164 sporcunun katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Eskişehir Rallisi 23-25 Nisan tarihlerinde 82 araç ve 164 sporcunun katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirildi.

ile birlikte FIA Avrupa Ralli Kupası Kategori 2 ve Gençler, Türkiye Ralli Şampiyonası Sınıf 4, İki Çeker ve Genç Pilotlar olmak üzere 5 kategoride mutlu sona ulaşmayı başardı.

FIA Avrupa Ralli Kupası haricinde, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası‘na da puan veren ralliye Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Red Bull sporcusu