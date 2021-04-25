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Eskişehir Rallisi'nde Ali Türkkan Rüzgarı Esti!
Eskişehir'deki ralli şöleninde kendi kategorilerini domine eden Ali Türkkan, hafta sonuna damga vuran sporculardan biri oldu.
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Eskişehir Rallisi 23-25 Nisan tarihlerinde 82 araç ve 164 sporcunun katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirildi.
FIA Avrupa Ralli Kupası haricinde, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası‘na da puan veren ralliye Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Red Bull sporcusu Ali Türkkan damga vurdu. Ali Türkkan co-pilotu Onur Arslan ile birlikte FIA Avrupa Ralli Kupası Kategori 2 ve Gençler, Türkiye Ralli Şampiyonası Sınıf 4, İki Çeker ve Genç Pilotlar olmak üzere 5 kategoride mutlu sona ulaşmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun ilk yarışı da olan Eskişehir Rallisi'ne kendi kategorilerinde damga vuran Ali Türkkan sezona çok hızlı bir başlangıç yapmış oldu.
335,17 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta koşulan ralli, genel klasmanda Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibinin liderliğiyle sona erdi. İkinciliği yine BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi elde ederken, üçüncülüğün sahibi de Castrol Ford Team Türkiye takımından Ford Fiesta R5 ile Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi oldu.
Türkiye Ralli Şampiyonası, 29 – 30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.