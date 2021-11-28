Ali Türkkan'dan İstanbul Rallisi'nde Üç Birincilik!

'nde Gençler, İki Çeker ve Sınıf 4 kategorilerinde birinci olarak göz doldurdu.

, üç hafta aradan sonra bu kez de

Avrupa Ralli Kupası büyük finalinde hem Gençler hem de İki Çeker kategorilerinde kupaya uzanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza atan Red Bull sporcusu

üç kategoride zirveye çıkarak sezonu istim üstünde tamamladı. Ali Türkkan bu sonuçların ardından gençler kategorisinde ise sezonu Türkiye ikinciliği ile tamamladı.

Türkiye Ralli Şampiyonası 'nda sezonun son durağı İstanbul'du. 70 otomobilin yer aldığı rallide Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer üç kategoride zirveye çıkarak sezonu istim üstünde tamamladı. Ali Türkkan bu sonuçların ardından gençler kategorisinde ise sezonu Türkiye ikinciliği ile tamamladı.

Türkiye Ralli Şampiyonası 'nda sezonun son durağı İstanbul'du. 70 otomobilin yer aldığı rallide Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer üç kategoride zirveye çıkarak sezonu istim üstünde tamamladı. Ali Türkkan bu sonuçların ardından gençler kategorisinde ise sezonu Türkiye ikinciliği ile tamamladı.