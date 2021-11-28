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Ralli
Ali Türkkan'dan İstanbul Rallisi'nde Üç Birincilik!
Rallinin genç yıldızı Ali Türkkan, 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun son yarışında üç kategoride birden zirveyi kimseye kaptırmadı.
Avrupa Ralli Kupası büyük finalinde hem Gençler hem de İki Çeker kategorilerinde kupaya uzanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza atan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, üç hafta aradan sonra bu kez de İstanbul Rallisi'nde Gençler, İki Çeker ve Sınıf 4 kategorilerinde birinci olarak göz doldurdu.
Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun son durağı İstanbul'du. 70 otomobilin yer aldığı rallide Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer üç kategoride zirveye çıkarak sezonu istim üstünde tamamladı. Ali Türkkan bu sonuçların ardından gençler kategorisinde ise sezonu Türkiye ikinciliği ile tamamladı.
Ali Türkkan son olarak 24 - 26 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın Vrnjačka Banja kentinde düzenlenen Sırbistan Rallisi'ni kazanarak 2021 Balkan Ralli Kupası'nda da iki kategoride birden şampiyonluğa ulaşmıştı. Böylece Ali Türkkan aksiyonu bol sonbahar aylarına birçok zafer ve kupa sığdırmayı başardı.