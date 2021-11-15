Ali Türkkan'dan Kocaeli Rallisi'nde Dikkat Çeken Performans

Genel klasman liderliğini Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisi kazanırken, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi ise ikinci sırayı elde etti. Yine BC Vision Motorsport takımı için yarışan İtalyan ikili Tullio Versace - Eneo Giatti ise üçüncü sırada yer aldı.

Genel klasman liderliğini Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisi kazanırken, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi ise ikinci sırayı elde etti. Yine BC Vision Motorsport takımı için yarışan İtalyan ikili Tullio Versace - Eneo Giatti ise üçüncü sırada yer aldı.

Genel klasman liderliğini Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisi kazanırken, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi ise ikinci sırayı elde etti. Yine BC Vision Motorsport takımı için yarışan İtalyan ikili Tullio Versace - Eneo Giatti ise üçüncü sırada yer aldı.