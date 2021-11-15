Ali Türkkan
© Barış Acarlı
Ralli

Ali Türkkan'dan Kocaeli Rallisi'nde Dikkat Çeken Performans

İki Çeker ve Sınıf 4 kategorilerinde üçüncü sırayı alan Ali Türkkan, Genç Pilotlar kategorisinde ise ikinci sırada yer alarak başarılı bir performansa imza attı.
Yazar: Red Bull
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38. Kocaeli Rallisi nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu. 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı olan organizasyonda Red Bull sporcusu Ali Türkkan; İki Çeker, Sınıf 4 ve Genç Pilotlar kategorilerinde ilk üçte yer aldı.
Ali Türkkan ve Aras Dinçer Kocaeli Rallisi'nde
Ali Türkkan ve Aras Dinçer Kocaeli Rallisi'nde
© Barış Acarlı
Genel klasman liderliğini Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisi kazanırken, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi ise ikinci sırayı elde etti. Yine BC Vision Motorsport takımı için yarışan İtalyan ikili Tullio Versace - Eneo Giatti ise üçüncü sırada yer aldı.
Red Bull sporcusu Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer ise İki Çeker, Sınıf 4 ve Genç Pilotlar kategorilerinde dikkat çeken performanslarıyla göz doldurdu. İki Çeker ve Sınıf 4 kategorilerinde üçüncü olan ekip Genç Pilotlar kategorisinde ise ikinci sırada yer alarak başarılı bir performansa imza attı.
Pilotlar, Türkiye Ralli Şampiyonası’nın bir sonraki ayağında, İstanbul Rallisi için 27-28 Kasım tarihlerinde bir araya gelecek.
Ralli