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Ralli
Ali Türkkan'dan Kocaeli Rallisi'nde Dikkat Çeken Performans
İki Çeker ve Sınıf 4 kategorilerinde üçüncü sırayı alan Ali Türkkan, Genç Pilotlar kategorisinde ise ikinci sırada yer alarak başarılı bir performansa imza attı.
38. Kocaeli Rallisi nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu. 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı olan organizasyonda Red Bull sporcusu Ali Türkkan; İki Çeker, Sınıf 4 ve Genç Pilotlar kategorilerinde ilk üçte yer aldı.
Genel klasman liderliğini Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisi kazanırken, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi ise ikinci sırayı elde etti. Yine BC Vision Motorsport takımı için yarışan İtalyan ikili Tullio Versace - Eneo Giatti ise üçüncü sırada yer aldı.
Red Bull sporcusu Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer ise İki Çeker, Sınıf 4 ve Genç Pilotlar kategorilerinde dikkat çeken performanslarıyla göz doldurdu. İki Çeker ve Sınıf 4 kategorilerinde üçüncü olan ekip Genç Pilotlar kategorisinde ise ikinci sırada yer alarak başarılı bir performansa imza attı.
Pilotlar, Türkiye Ralli Şampiyonası’nın bir sonraki ayağında, İstanbul Rallisi için 27-28 Kasım tarihlerinde bir araya gelecek.