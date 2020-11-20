Ali Türkkan: "Benim için Red Bull sporcusu demek, işinde en iyi olan demek"

O artık bir Red Bull sporcusu ... Red Bull ailesinin yepyeni üyesi Ali Türkkan genç yaşında gösterdiği üst düzey performansla ralli dünyasında adını sıkça duyurmaya başladı. Yağız Avcı 'nın mentörlüğüyle önünde başarılarla donatabileceği bir kariyer uzanıyor. Ali Türkkan'la motor sporlarındaki geçmişini ve hedeflerini konuştuk.

Motor sporları kariyerine 6 yaşında Karting ile başladın, o günleri hatırlıyor musun, o yaşta karar vermiş miydin hep pistlerde kalmaya?

O günleri az da olsa hatırlıyorum. Görüntü kayıtlarından ve anlatılanlardan yola çıkarak pistlerde kalmaya o yaşta karar verdiğimi söyleyebilirim. Bu öyle bir karar ki, Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk yarışında bir kaza geçirip bacağımı kırdıktan tam 2 hafta sonra, Bursa yarışına zorla bacağımdaki alçıyı çıkartıp giriyorum. Kırık sol bacağımla yarışıyorum.

6 yaşında bir çocuk için hayatındaki en büyük aksiyonun bisikletle yokuş aşağı hızlanmak olduğunu göz önünde bulundurursak biraz çılgınca olduğunu söyleyebilirim. Belli ki o yaşta kararımı çoktan vermişim.

Baban da eski bir Formula 3 ve ralli pilotu. Bir motor sporları yarışçısı ile aynı evde büyümek de kariyerini çizmene yardımcı oldu mu?

Elbette genç bir sporcunun hedeflerini belirlemesi bu hedeflere ulaşması için mücadele vermesinde ailesinden birinin o sporu yapıyor veya daha önce yapmış olması büyük bir avantaj sağlıyor. Babamın da tecrübeleri kariyerimin her basamağının şekillenmesinde ilk günden bugüne büyük rol oynadı.

Unutmamak gerekir ki profesyonel bir spor kariyerinin içinde sadece sporcunun becerileri, kabiliyetleri ve başarıları yok. Arka planda ciddi bir çalışma ve özveri gerek. Babam bugüne kadar tüm bu konularda bana ciddi destek oldu. Ancak küçük bir çocuğun profesyonel bir sporcu olma yolculuğuna başka bir perspektiften de bakmak lazım.

6 yaşında bir çocuk ciddi anlamda bir spor hayatı olması konusunda istekliyse ve çaba gösteriyorsa, o sporun gereklerini tüm ailenin desteklemesi ve yaşaması gerekiyor. En basit örneği ile; ben 6 yaşımda Tuzla’da karting pistinde antrenman yapıyordum ve annem beni her sabah saat 8 de tuzla karting pistine götürüyordu. Pist ile evimizin arası yaklaşık 80 kilometre. Yani git-gel her gün 160 kilometre.

Ayrıca götürüp getirmekle kalmayıp, tüm gününün orada sıkılmadan benimle geçiriyordu. Tabi ki annemin de sporcu bir ailede yetişmiş olması, bana olan desteği vermesinde büyük rol oynadı. Özetle spor, bizim aile kültürümüz. Bu nedenle sadece babam değil, annem de üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Böylece tüm başarılara hep birlikte uzanıyoruz.

Kariyerin boyunca hep genç bir pilot olarak tecrübeli yarışçılara karşı mücadele ettin. Onlara karşı yarışmak sana neler öğretti? Özellikle de Dünya Rallikros Şampiyonası'nda Sebastien Loeb ile aynı padokta olmak sana neler katmıştı?

Kendimden hızlı ve tecrübeli pilotlara karşı yarışmak bir pilot olarak olgunlaşmamda büyük rol oynadı. Sürekli bir rekabet içinde olmam ve her yarış kendimi geliştirmek zorunda olmam beni çok ileriye taşıdı. Bunu özellikle 2015 V1 Challenge sezonunda yaşadım ve hemen ertesi sene Dünya Rallikros Şampiyonası’nda start aldım.

Benim için yıllarca televizyondan izlediğim pilotlarla aynı padokta yer almak çok heyecan vericiydi. Bana neler kattığına gelecek olursak, konuyu biraz farklı ele almak istiyorum. İngiliz halkının otomobil sporları tutkusu inanılır gibi değildi. İnsanlar bahsettiğimiz pilotlarla bir fotoğraf çektirebilmek için saatlerce sırada bekliyordu. Aralarında beni en çok etkileyen isim Petter Solberg olmuştu. Bu ilgiye karşı o kadar naif, alçak gönüllü ve samimi davranıyordu ki insanlar ona yaklaşmaktan veya sohbet etmekten hiç çekinmiyorlardı. Bu büyük sporcuların sosyal olarak insanlar ile aralarında o kadar saygı dolu ama bir o kadar samimi bir ilişki vardı ki bana bambaşka bir perspektif kattıklarını söyleyebilirim.

"Yağız Avcı bana göre, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi sporculardan biri" © Barış Acarlı

Motor sporlarına çok erken yaşta başlamanın avantajları neler oldu senin için?

Genel olarak her öğrenme sürecinde olduğu gibi spora da erken başlamam büyük bir avantaj oldu. Bu durumda 6 yaşımda yarışmaya başlamam bende viraj çizgisi, fren noktası, viraj çıkışı, aynı pistte başka araçlar ile yan yana yarışmak, sporumuzun gerektirdiği güvenlik önlemlerine uymak, geçmek ve geçilmek gibi bazı temel öğretileri bir refleks haline getirdi.

"Hiçbir sporcu kariyerlerinin zirvesine tek başına ulaşmamıştır" 2017 senin için özel bir yıl olmalı. Hem Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup Şampiyonu hem de V1 Challenge Türkiye Şampiyonu oldun. Üstelik 22 yarışın 13'ünü kazanıp tüm yarışlarda da en hızlı tur zamanlarını yapıp tüm yarışlara pole pozisyonunda başladın. Tüm bunları da henüz 17 yaşındayken yaptın. Bugünden bakınca 2017'yi nasıl hatırlıyorsun? 2017 sezonunun bende ki yeri sportif başarılarımdan çok daha farklı bir konu. Şunu biliyorum ki, bugün hangi spor dalında olursa olsun, hayranlık ile izlediğimiz hiçbir sporcu kariyerlerinin zirvesine tek başına ulaşmamıştır. Arkalarında onlara inanan, onlar ile aynı hedef ve heyecanları paylaşan aileleri, ülkenin spor yöneticileri, antrenörleri, mentörleri ve sponsorları olmuştur. Benim de çok başarılı geçirdiğim 2017 sezonunda bana inanan ve destekleyen, beraberinde V1 Challenge’da yarışmamı sağlayan bir federasyon başkanı Serkan Yazıcı, 17 yaşında bir sporcuya inanıp güvenen ve beni safkan bir yarış otomobilinin direksiyonuna oturtan takım direktörü İbrahim Okyay ve Borusan Otomotiv gibi bir sponsor vardı. Ben de çifte şampiyonluk kazanarak bana olan güvenleri boşa çıkartmamış oldum. Senin adını aslında birçok insan yine 2017 yılında Şampiyonlar Şampiyonası'nda gösterdiğin performansla duymuştu. 17 yaşında özel izinle yarışa katılıp yarı finale kadar yükselmiştin. O yarışı da kariyerinin kırılma anı olarak tanımlıyorsun. Neler yaşanmıştı ve neden özeldi senin için o yarış, biraz anlatır mısın? Birçok spor dalında olduğu gibi başarıya giden yolda size destek olacak takımların, sponsorların ve yöneticilerin size inanabilmesi için potansiyelinizi görmeleri ve ikna olmaları gerekiyor. 2017 yılında yapılan Şampiyonlar Şampiyonası uzun yıllar sonra tekrar yapılıyordu ve bu nedenle büyük bir ilgi gördü. Branşlarında şampiyon olmuş Türkiye’nin en hızlı en tecrübeli pilotlarının katıldığı muhteşem bir etkinlikti. Beni federasyon başkanımız Serkan Yazıcı davet etti ve bu sayede şampiyonaya katıldım. Cumartesi günü 50 sporcunun katılımı ile şampiyona, eleme turları ile başladı. Volkicar ile yapılan elemelerin sonunda ben günün en iyi tur zamanına imza atarak finale yükselen 12 sporcu arasına birinci sırada adımı yazdırdım. Ertesi gün Opel Corsa OPC ile yarı finale kadar yükseldim. İkinci günün de en iyi zamanını yapmış olmama rağmen yarı final yarışında yeteri kadar konsantre olamadım ve şampiyonaya veda ettim. Belki Şampiyonlar Şampiyonu olamadım, ama Serkan Yazıcı ağabeyin yaptığı davet ile performansımı tüm Türk otomobil sporları camiası önünde gösterme şansını yakaladım ve hemen ardından Borusan Otomotiv Motorsport Takım direktörü İbrahim Okyay ağabeyin bana yaptığı davet ile hem 2 yıllık beraberliğimiz hem de benim ilk profesyonel kariyerim başlamış oldu. Bu nedenle 2017 Şampiyonlar Şampiyonası benim kariyerimde önemli bir kırılma noktası oldu.

"Yağız Avcı bana göre, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi sporculardan biri" Ali Türkkan

2019 yılında da bir başka kırılma anı yaşadın ve bu kez ralliye geçtin. Bu süreçte 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Yağız Avcı da senin mentörlüğünü yapıyordu. Bize, Yağız'ın senin hayatındaki etkisinden bahseder misin?

2018 sezonunda Avrupa GT4 serisinde yarıştıktan sonra 2 pilotun paylaştığı bir seri yerine tek başıma rekabet edebileceğim bir seri ve program isteği ile Borusan Otomotiv Motorsport’tan bana sağladıkları iki sene için teşekkür ederek izin istedim.

Karting ile başlayan ve pist ile devam eden bu uzun süreçten sonra aklımda bir branş değişikliği yoktu. Doğal olarak pistlerde yarışmaya ve yeni programlar yaratmaya çalışıyorduk. Ancak Yağız ağabeyin bana sporcu odaklı planlarından bahsetmesi ve bu çalışmaları benimle yapmak istemesi doğrusu beni hem çok heyecanlandırdı hem de gururlandırdı.

Yağız Avcı bana göre, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi sporculardan biri. Bunu sadece hızlı ve şampiyon olduğu için söylemiyorum. Sahip olduğu spor ahlakını, hayat prensibi haline getirdiği için söylüyorum. Böyle bir sporcunun dikkatini çekmek, geleceğe onun bilgi ve tecrübeleri ile ilerlemek her genç sporcuya nasip olmaz. 2019 senesinde birlikte çalışmaya başladık ve birlikte çok önemli hedeflerimiz var. Umarım tüm bunlara ülkemiz adına ulaşma şansını yakalarız.

"Böyle bir aileye katılmak ise inanılmaz bir motivasyon" © Barış Acarlı

İlk Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunda da birçok başarıya imza attın ve şampiyonayı dokuzuncu sırada tamamladın. Sonrasında ise bu yıl mart ayında Castrol Ford Team Türkiye ile anlaştın. Kendine yeni takımınla nasıl hedefler koydun?

Aslında bu sorunun cevabından yukarıdaki sorularda bahsettim. Bir sporcunun başarılı olabilmesi için hızlı veya yetenekli olması yetmiyor. Arkasında onu destekleyen Castrol Ford Team Türkiye gibi büyük bir takıma sahip olması gerekiyor.

Bu sene başında Castrol Ford Team Türkiye gibi köklü bir takımın uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek bir sporcu yetiştirme hedefi ve 2020 stratejilerini bu perspektifte belirlemesi, doğal olarak bizleri bir araya getirdi.

Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası sezonunda da yedi yarışın altısını kazanarak şampiyon oldun ve sanal pistlerde de başarılı olabileceğini gösterdin. Dijital yarışlar ile gerçek yarışlar arasında özellikle hazırlık konusunda nasıl farklılıklar var?

Hazırlık süreci benim için üçe ayrılıyor; Fiziksel, sportif ve mental. Dijital yarışların biraz terlemek dışında hiçbir fiziksel zorluğu yok. Sportif olarak dijital yarışların sınırsız antrenman imkânı sunması en büyük farklardan biri. Bir diğer büyük fark ise limitlerin kolay bulunması, çünkü hata yapmanın hiçbir bedelinin olmaması.

Mental olarak ise yeri geldiğinde konsantre olmanın dijital yarışlarda daha zor olduğunu söyleyebilirim. Gerçek yarışlarda beni konsantre tutan fiziksel etkenlerin hiçbiri dijital yarışlarda olmuyor. Gözümü ekrandan 1 saniye bile ayırmak konsantrasyonumu tamamen bozabiliyor.

Son olarak Red Bull ailesine katılıp bir Red Bull sporcusu olmanla ilgili konuşalım... Neler hissediyorsun?