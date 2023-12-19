Ali Türkkan: "Ralli Hala Geleneksel Bir Spor"

Ali Türkkan: Ben kariyerime karting ile başladım ve piste geçtim. Pistte belli bir kariyer sahibi oldum, hatta Türkiye pist şampiyonu oldum. Ancak içinde bulunduğum şartlarda istediğim geleceği göremedim. O zaman 18 yaşındaydım, değişiklik yapmak için doğru zamandı ve radikal bir karar aldım. Bu karardaki en büyük etken de Red Bull sporcusu ve beş kez Türkiye ralli şampiyonu olan Yağız Avcı'ydı. Bana şunu söyledi: "Ben emekli olmak istiyorum, yerime birini yetiştirmek istiyorum ama hedefim benim gibi beş kez Türkiye ralli şampiyonu olması değil, gidip dünya ralli şampiyonu olması. Bu kişi sen olmak ister misin?" Bu kime söylense düşünülmeden kabul edilecek bir teklif ve ben de o gün teklifi kabul ettim. Şu an istediğim gibi bir kariyer yolculuğuna sahibim. Beni zamanında kendisi de yarıştığı Castrol Ford Team Türkiye'ye transfer etti ve olabileceğim en iyi yerdeyim.