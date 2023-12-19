Ali Türkkan: "Ralli Hala Geleneksel Bir Spor"
Bir ralli sürücüsünün nasıl bir yaşamı var? Sonuçta bir profesyonellik var, başka bir işle uğraşmıyorsun ve profesyonel olarak ralli sürücüsünün. Günlük veya yıllık olarak nasıl bir döngün var?
Dünya Şampiyonası'nda ve Türkiye Şampiyonası'nda yarışan bir pilotun başka bir işle meşgul olması fiziken de çok mümkün değil. Yılda neredeyse 12 yarış yapıyoruz, bu da her ay bir yarış anlamına geliyor. Özellikle Dünya Şampiyonası yarışları 10 gün sürüyor. Cumartesi günü gidip sonraki haftanın pazartesi günü dönüyoruz. Önceki hazırlığı, sonraki kendine gelme süreci derken başka herhangi bir şey yapmaya imkan tanımıyor. Sadece fiziksel olarak fit olmak için spor yapabiliyoruz. Bu da aslında hem ünvan hem de bir noktada iş tanımı oluyor çünkü sporcunun da geçim kaynağının yarışmak olması gerekiyor.
Ralliye ilgin nasıl başladı? İlk olarak pist yarışlarında mücadele ediyordun.
Ben kariyerime karting ile başladım ve piste geçtim. Pistte belli bir kariyer sahibi oldum, hatta Türkiye pist şampiyonu oldum. Ancak içinde bulunduğum şartlarda istediğim geleceği göremedim. O zaman 18 yaşındaydım, değişiklik yapmak için doğru zamandı ve radikal bir karar aldım. Bu karardaki en büyük etken de Red Bull sporcusu ve beş kez Türkiye ralli şampiyonu olan Yağız Avcı'ydı. Bana şunu söyledi: "Ben emekli olmak istiyorum, yerime birini yetiştirmek istiyorum ama hedefim benim gibi beş kez Türkiye ralli şampiyonu olması değil, gidip dünya ralli şampiyonu olması. Bu kişi sen olmak ister misin?" Bu kime söylense düşünülmeden kabul edilecek bir teklif ve ben de o gün teklifi kabul ettim. Şu an istediğim gibi bir kariyer yolculuğuna sahibim. Beni zamanında kendisi de yarıştığı Castrol Ford Team Türkiye'ye transfer etti ve olabileceğim en iyi yerdeyim.
Co-pilot ile ilişki kurmak nasıl oluyor? Nasıl bir iletişim oluyor? Ortada ciddi bir güven bağı gerekiyor.
Burak Erdener yıllardır Castrol Ford Team Türkiye'nin içinde ve iki senedir de benimle birlikte. Başarı üç etkenden oluşuyor; takım, pilot ve co-pilot. Hiçbiri birbirinden daha az değerli değil. Üçünün ortak çalışması sonucunda başarıya ulaşılıyor. Ben bir hata yaparsam kaza yapabilir ve yarış dışı kalabiliriz. Aynı şekilde co-pilot da bir hata yaparsa kaza yapabiliriz. Benden daha az yetki ya da sorumluluk sahibi değil. Yeri geliyor benden daha çok çalışıyor, inip lastik havalarını alıyor, karnelere yetişiyor. Ben otomobili kullanıyorum ama o da aynı otomobilin içinde benden daha fazla bir sürü iş yapıyor. Onunla çok iyi bir uyum yakaladık. Bu hem birlikte vakit geçirme ile oluyor hem de birbirinin dilinden anlayan iki kişinin aynı otomobilde olması çok önemli.