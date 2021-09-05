Yeşil Bursa Rallisi'nde Ali Türkkan Rüzgarı Esti!

bu yıl 45. kez düzenlendi.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi bu yıl 45. kez düzenlendi.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi bu yıl 45. kez düzenlendi.

04-05 Eylül tarihlerinde 75 otomobil ve 150 sporcu ile düzenlenen ralli iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesinde 368,94 km. uzunluğundaki parkurda koşuldu.

04-05 Eylül tarihlerinde 75 otomobil ve 150 sporcu ile düzenlenen ralli iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesinde 368,94 km. uzunluğundaki parkurda koşuldu.

04-05 Eylül tarihlerinde 75 otomobil ve 150 sporcu ile düzenlenen ralli iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesinde 368,94 km. uzunluğundaki parkurda koşuldu.

ise co-pilotu Aras Dinçer ile birlikte genel klasmanda üçüncülüğü aldı.