Yeşil Bursa Rallisi'nde Ali Türkkan Rüzgarı Esti!

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi bu yıl 45. kez düzenlendi.
04-05 Eylül tarihlerinde 75 otomobil ve 150 sporcu ile düzenlenen ralli iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesinde 368,94 km. uzunluğundaki parkurda koşuldu.
Genel klasmanda BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay ekibinin liderliği ile sona eren aksiyonda ikincilik Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibine giderken Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Red Bull sporcusu Ali Türkkan ise co-pilotu Aras Dinçer ile birlikte genel klasmanda üçüncülüğü aldı.
Ali Türkkan bununla beraber İki Çeker, Sınıf 4 ve Genç Pilotlar kategorilerinde de zirveye çıkarak yarışın en dikkat çeken pilotlarından biri oldu.
Türkiye Ralli Şampiyonası'nda bir sonraki durak 16-17 Ekim tarihlerinde Seferihisar’da gerçekleştirilecek olan Ege Rallisi olacak.