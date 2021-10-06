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F1
AlphaTauri 2021 Sonbahar - Kış Koleksiyonu Artık Türkiye'de!
İtalyan markanın en özel tasarımlarına Vakkorama mağazaları üzerinden ulaşabilirsin. İşte ayrıntılar...
AlphaTauri'nin hem moda hem de F1 dünyasına girişi epey hızlı oldu. Red Bull'un moda markası olarak 2016'da lansmanını yapan AlphaTauri yüksek kaliteli malzemeler ve benzersiz stillerle yenilikçi bir moda anlayışı kurmak için yola çıktı.
Isısı ayarlanabilen montlardan, üzerine mükemmel oturan ve su geçirmeyen kazaklara kadar teknolojinin moda ve rahatlık ile buluştuğu bir koleksiyona sahip olan AlphaTauri, Türkiye'de de kendine yer açıyor. F1 gridinde bulunan şık takımıyla da dikkat çeken markanın ürünlerine Vakkorama mağazaları üzerinden ülkemizde de ulaşmak mümkün.
"Yenilik ve amaca yönelik tasarım." Bu iki ilkeyi benimseyen ve "Modanın Geleceği" olarak tanımlanan AlphaTauri, teknolojinin ve inovasyonun nasıl giyindiğimizin, nasıl satın aldığımızın ve ürünlerin bizim için nasıl üretildiğinin kökten değiştiği yepyeni bir dünya vadediyor.
Stilinden ödün vermeden hem rahatlık hem de inovasyonu bir araya getiren giysilerle buluşmak istersen bir gözün Vakkorama mağazalarında olsun. Geleceğin modası ile tanışmak için sakın geç kalma.