AlphaTauri 2021 Sonbahar - Kış Koleksiyonu Artık Türkiye'de!

'nin hem moda hem de F1 dünyasına girişi epey hızlı oldu. Red Bull'un moda markası olarak 2016'da lansmanını yapan AlphaTauri yüksek kaliteli malzemeler ve benzersiz stillerle yenilikçi bir moda anlayışı kurmak için yola çıktı.

Isısı ayarlanabilen montlardan, üzerine mükemmel oturan ve su geçirmeyen kazaklara kadar teknolojinin moda ve rahatlık ile buluştuğu bir koleksiyona sahip olan AlphaTauri, Türkiye'de de kendine yer açıyor. F1 gridinde bulunan şık takımıyla da dikkat çeken markanın ürünlerine