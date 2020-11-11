Alex Albon ve Pierre Gasly'nin F1 Araçlarıyla İstanbul Turu
© Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool
F1'in iki yıldızı hem Türkiye GP'sini hem de AlphaTauri'nin Türkiye lansmanını şehrin iki yakasında kutladı.
itibarıyla yayında
Pierre Gasly ve Alex Albon F1 araçlarıyla İstanbul sokaklarına çıktı ve iki kıtayı birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek unutulmaz bir gösteriye imza attı. Hem uzun yıllar sonra Formula 1 DHL Türkiye GP'sinin dönüşünü hem de AlphaTauriürünlerinin Türkiye'de satışa çıkmasını kutlamak için daha iyi bir yol olabilir mi?
Albon ve Gasly boğazın iki yakasını birbirine bağlayan köprüden geçip kenti dolaşırken, "donut" molası vermeyi de unutmadılar.
01/10
Bu hafta sonu, moda markası AlphaTauri'nin Türkiye pazarında yerini alırken F1'in en şık takımı Scuderia AlphaTauri'nin İstanbul'daki ilk günlerine şahit oluyoruz. Takım, Toro Rosso adıyla 2006 ve 2011 arasında Türkiye GP'sinde mücadele etmişti.
F1 hayranlarının favori duraklarından biri olan Türkiye, AlphaTauri'nin de moda markası olarak ulaştığı 90 ülkeden biri oldu. Türkiye'de Vakkorama mağazaları üzerinden satışa sunulan AlphaTauri moda ürünleri F1 heyecanı ile eş zamanlı Türkiye piyasasına giriş yaptı. Markanın CEO'su Ahmet Mercan şöyle diyor: "Moda endüstrisi için zor bir zamandan geçtiğimiz halde AlphaTauri'yi Türkiye'de pazara sürmek hem endüstri hem de markamız açısından olumlu bir ivme yaratıyor."
Scuderia AlphaTauri 2020'de F1'e hızlı bir giriş yapmış ve özellikle eylül ayında Pierre Gasly markanın kendi evi olan İtalya'da zafere ulaşarak bu sezonu unutulmaz kılmıştı. Bu birinci sınıf moda markasının griddeki ilk sezonu için de benzersiz bir armağan olmuştu.
İstanbul sokaklarındaki sıra dışı aksiyonun ardından AlphaTauri takım pilotu Pierre Gasly şunları söylüyor: "Böylesine ikonik bir yerde F1 aracı kullanma şansı her zaman için özel bir deneyimdir. Göz açıp kapayıncaya kadar köprü üstünden bir kıtadan öbürüne geçmek inanılmaz ve harikaydı. F1'in Türkiye'ye dönüşünü kutlarken bunun AlphaTauri'nin moda markası olarak da Türkiye'ye geldiği zamanla çakışması ise olağanüstü. AlphaTauri kıyafetlerini kişisel olarak çok beğeniyorum ve renklerini dünyanın her yerine taşımak benim için bir ayrıcalık."
Aston Martin Red Bull Racing için ise Türkiye'deki yarış takımın F1'deki 300. yarışı olması nedeniyle de ayrıca özel. Takım daha önce Türkiye'de elde edilen bir zafer ve beş podyum mirasını kaldığı yerden sürdürmek istiyor. Bu konuda bu sene daha önce Toskana'da üçüncülük alan Alex Albon'a da takımın güveni tam.
Albon'un İstanbul hakkındaki görüşleri ise şu şekilde: "Boğaz köprüsünün manzarası inanılmaz ve bu manzaraya bir F1 aracı içinden tanık olmak ise destansı bir tecrübeydi. Lansman için de biraz gürültü çıkartmış olduk. Bence AlphaTauri markas hâlâ genç ama büyük hedefleri var. Bu gösteri de bunu kanıtlıyor."
Bu macerayı merak ettiysen çok daha fazlası için 19 Kasım'ı bekle!