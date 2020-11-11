Alex Albon ve Pierre Gasly'nin F1 Araçlarıyla İstanbul Turu

F1 hayranlarının favori duraklarından biri olan Türkiye, AlphaTauri'nin de moda markası olarak ulaştığı 90 ülkeden biri oldu. Türkiye'de

mağazaları üzerinden satışa sunulan AlphaTauri moda ürünleri F1 heyecanı ile eş zamanlı Türkiye piyasasına giriş yaptı. Markanın CEO'su

Ahmet Mercan

şöyle diyor: "Moda endüstrisi için zor bir zamandan geçtiğimiz halde AlphaTauri'yi Türkiye'de pazara sürmek hem endüstri hem de markamız açısından olumlu bir ivme yaratıyor."