"Bu Sporcuların Çok Daha Fazla Sahiplenilmesi Gerekiyor"

Altuğ Gültan: Biz de bu oyunun içine girdik aslında. Biz mesela bazen tanışmıyoruz, direkt kamera önünde başlıyoruz konuşmaya. Can ve Deniz çok farklı karakterler. Deniz daha net anlatıyor. Can’da bir hiperaktivite de var. Bu ona yaptığı işte yardımcı oluyor aslında. Bu tarz sporcuların kafa yapısı ve ruh hali çok farklı. Düşünsenize, “En büyük korkunuz ne?” diye soruyorum ve gelen yanıt şu: “Yavaş gidip geride kalmak.” Toprak mesela çok daha farklı bir karakter. Onları etkileyen şeyler de farklı. Birini biraz daha ittirmek gerekiyor, diğerini serbest bırakmak gerekiyor. Burada Kenan Sofuoğlu’nun mentörlüğü çok kıymetli tabii. O her sporcusuna ayrı bir yaklaşımla gidiyor. Hepsinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu çok iyi biliyor. O, aynı yoldan da geçmiş ama o tek başına geçmiş. Bu ekibe bütün tecrübesini aktarması ve onları Sakarya’ya götürmesi harika. Çünkü çocukların orada pistleri var ve her gün birbirleriyle yarışıyorlar. Çok ilginç bir yapı bu.

Burak Aksoy: Kenan Sofuoğlu onlara hem bir yol açıyor, hem de rol model olmakla kalmayıp hepsiyle birer birer ilgileniyor. Ergenlikleri, eğitimleri, sponsorluk anlaşmaları, aileleriyle yapılan konuşmalar... Çok değerli.

Altuğ Gültan: Can 15 yaşında dünya rekoru kırıyor. Gelen başarıyı göğüslemek kolay bir şey değil. Kenan gibi birisi yanında olduğu zaman sana yol gösterebiliyor. Onun yaptığı iş kolay değil. Genç sporcuları hiç yanlış yöne saptırmadan hedefe doğru götürmek, destek olmak kolay bir şey değil.