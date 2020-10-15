Among Us yaklaşık 2 yıl önce çıkmasına rağmen 2020 Eylül ayında oldukça popülerleşti. Among Us 2 farklı takımın olduğu bir online oyun. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz uzay temalı bu oyunda amaç ekibin içindeki haini bulmak. Hain rolünü üstlenen oyuncu ise rakiplerine suikast düzenleyerek sayılarını azaltmak ve onları başkasının katlettiğine inandırmaya çalışıyor. Böylece hem oyun içinde hem de toplantı odasında birer mürettebat azaltabiliyor.

Among Us Nasıl Oynanır?

Oyunda 2 takım vardır. Bunlardan biri crewmate diğeri impostorlardır. Impostorların görevi tüm crewmateleri katlederek oyunu kazanmaktır. Crewmatelerin görevi ise aralarındaki impostoru bulmaktır. Oyun köylü-vampir oyununa benzemektedir. Crewmateler köylüler, Impostorlar vampirler olarak düşünebilirsiniz.

Among Us Oyunu Nasıl Kurulur?

Among Us © Among Us

Başlangıç ekranında online butonuna tıklayıp, isminizi girerek "Create Game" diyoruz.

Among Us © Among Us

Burada bulunan ayarlamaları yapıyoruz. Oyunda kaç kişi olacağını, impostor sayısını ve hangi haritada oynanacağını buradan belirtiyoruz.

Among Us © Among Us

Daha sonra Code: TVNBFF yazan yeri arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Oyunun giriş ekranında bulunan PRIVATE kısmına bu kodu girmeleri gerekmektedir. Böylece birlikte keyifli oyunlar oynayabilirsiniz.

Among Us © Among Us

Başlangıç noktasında bulunan bilgisayardan karakterimizin görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Ayrıca oyunda farklı ayarlamalar yapabilirsiniz.

Among Us Crewmate Nasıl Oynanır?

Among Us © Among Us

Oyun içerisinde bulunan görevleri yaparak, sol üstte bulunan Total Tasks Completed bölümünü doldurmanız gerekmektedir. Oyunda bulunan en büyük göreviniz impostoru yakalamaktır. Soru işaretli bölümlerde görevlerinizi yapabilirsiniz.

Among Us © Among Us

Görev pencereleri bu şekildedir. Görevler oldukça basittir. Sadece butonu çekip tutmanız yeterlidir.

Emergency Butonunu Kullanma

Among Us © Among Us

Oyunda konuşmak yasaktır. Oyunda konuşabileceğiniz 2 tane zaman vardır. Bunlardan 1 tanesi emergency butonudur. Eğer oyunda bir şeylerden şüphelenirseniz bu butona basabilir ve birilerini suçlayabilirsiniz. Bir diğeri ise bir ceset bulduğunuzda, report tuşuna basarak ekibi toplayabilirsiniz ve şüphelerinizi söyleyebilirsiniz.

Among Us © Among Us

Burada şüphelendiğiniz kişiye oy verebilir diğer crewmate üyelerini o kişiye oy vermek için ikna edebilirsiniz.

Crewmate İleri Seviye Taktikler

Genellikle toplu olarak dolaşmalısınız. Her görev yapıldığında sol üstte bulunan bar ufak bir şekilde dolmaktadır. Eğer bir kişiyi görev yaparken yakalarsanız ve görevi bitirdikten sonra bar dolmadıysa, yakaladığınız kişi impostor olabilir. Hemen acil toplanma butonuna giderek bunu diğer oyunculara söyleyebilirsiniz.

Among Us Impostor Nasıl Oynanır?

Impostor oynarken yalan söylemekten asla çekinmemelisiniz. Eğer gerçekten ikna edici ve kolaylıkla yalan söyleyebilen biriyseniz bu oyunda çok başarılı olacağınız anlamına gelir.

Suikast Düzenlemek

Among Us © Among Us

Impostor oynarken yapmanız gereken en önemli görevlerden bir tanesini crewmateleri katletmektir. Bir crewmatenin yanına giderek ona suikast düzenleyebilirsiniz. Daha sonra tekrar birini katletmek için zamana ihtiyacınız vardır. Gördüğünüz gibi birini katlettikten sonra REPORT butonu açıldı. Bu butona basarak cesedi rapor edebilirsiniz. Burada şöyle bir taktik vardır. Bu cesedi bulduğunuzu sizin öldermediğinizi inandırmak için “ben aslında şurada görev yapıyordum fakat şu oyuncu az önce buradaydı giderken gördüm” diyebilirsiniz. Tabii ki bu çok basit bir taktik olacaktır. Zamanla daha inandırıcı taktikler bulabilirsiniz.

VENT Bölümünü Kullanmak

Among Us © Among Us

Impostorların bir diğer özelliği oyunda bulunan havalandırmaları kullanabilirler. Dikkatli olun bu ventleri sadece impostorlar kullanır eğer buradan birinin çıktığını görürseniz o kişi kesinlikle impostordır. Burada gördüğünüz gibi crewmate öldürüldükten sonra ventler ile birlikte oyunda farklı bir bölüme gidebiliyoruz. Yani cesetten hızlıca uzaklaşıp “Ben haritanın çok uzağındayım oraya hiç gitmedim bile” diyebilirsiniz.

Sabotaj Yapmak

Among Us © Among Us

Impostorların kullanabildiği bir diğer özellik sabotaj yapmaktır. Bu özellik sayesinde crewmateleri birbirinden ayırarak onları tek başına yakalayıp öldürebilir. Eğer bu sabotajları, crewmate takımı zamanında engelleyemez ise oyunu kaybederler. Bu yüzden hızlı bir şekilde tamamlamak zorundadırlar. Her bir sabotajın farklı bir özelliği vardır.

Kapı Butonu: Eğer Cafeterianın kapı butonuna tıklarsanız cafeteriaya giriş çıkışlar tamamen kapanır. Böylece burada tek başına olan birini ventler aracılığıyla giderek öldürebilirsiniz.

Elektrik: Elektrik butonuna bastığınızda crewmate takımının görüşleri çok kısılır. Böylece bir kişinin yanında olsanız bile sizi bazen göremeyebilir.

Oksijen(O2): Bu sabotajı crewmate ekibi engelleyemez ise oyunu direkt olarak kaybetmiş sayılırlar. Bu sabotajı engellemenin yolu elektrik bölümünü tamir etmektir.

Reactor: Bu sabotajı crewmate ekibi engelleyemez ise oyunu direkt olarak kaybetmiş sayılırlar. Bu sabotajı engellemenin yolu sabotaj bölümünü tamir etmektir.

Communications: Bu sabotaj oyundaki kapı bilgilerini kapatır.

Impostor için İleri Seviye Taktikler

Oyun başı

Oyun başında başlangıç noktasından direkt olarak ayrılmayın. İlk olarak insanların nerelere gittiğini analiz edin. 4 veya 5 saniye bekledikten sonra hareket etmeye başlayabilirsiniz. Burada bulunan en büyük avantaj insanların sizin nereye gittiğinizi bilmiyor olacaklar. Dolayısıyla Ventler ile istediğiniz yere gidebilirsiniz.

Yalnız yakala

Oyun başlangıcında yaptığımız taktik ile oyuncuların nerelere kaç kişi gittiğini az çok biliyoruz. Şimdi yapmamız gereken uzak bir noktaya tek başına giden birini bulup öldürmek. Bunu yaptıktan sonra o bölgeden hızlıca uzaklaşıp farklı bir noktaya görev yapıyor gibi görünebilirsiniz.

Ortalığı Karıştır

İlk oylamada birbirini suçlayanları iyi analiz et ve onlardan birini öldür. Böylece insanlar birbirini suçlayanların bir tanesinin impostor olduğu düşüneceklerdir.

Mazlumu Savun Kendi Tarafına Çekmeye Çalış

Oyunda sizin dışınızda birini suçluyorlarsa o kişiyi savunarak onu kendi tarafınıza çekebilirsiniz. Böylece yanınızda 1 crewmate alabilirsiniz. Bunu size yararı bir sonraki oylamalarda o kişinin sizin tarafında olacağıdır. Eğer işler ters gidip savunduğunuz kişide sizden şüphelenirse bu durumda yapacak bir şey yoktur.

Görev Yap

Görev yaparken dikkatli olun, bazı durumlarda görev yaptığınızda bar dolmaz. Eğer görevi yapıp bar dolmadıysa görev yerinden ayrılmayın. Çünkü bunu görev crewmateler sizin impostor olduğunuzu anlayabilir.

Suçlama Yapma

Sizi kimse suçlamıyorsa ortaya çıkmanın çokta bir anlamı yoktur. Her konuştuğunuzda diğer oyuncular sizde açık aramaya başlayacaklardır veya suçladığınız kişi size düşman olacaktır. Birini suçlamaktansa sadece bir kişinin adını geçirip “ben orda görmüştüm ama bilmiyorum” diyip susabilir ve crewmatelerin içine kuşku o kişi hakkında kuşku bırakabilirsiniz.

Kapı Sabotajı

Kapı sabotajını yaptıktan sonra odaları hızlıca dolaşarak tek kalmış birini öldürebilir daha sonra geldiğiniz yerden geri çıkabilirsiniz. Böylece o bölgeye sizin giriş ve ya çıkış yaptığınızı kimse görmeyecektir.

Oylamada Oyna

Sürekli olarak oylamayı geçelim ve ya ben oy kullanmayacağım demeyin. Son saniyelerde “ben karar veremedim oy kullanmayacağım” diyerek skip butonuna basabilir ve kimseyi suçlamadan ve tepki çekmeden oylamadan ayrılabilirsiniz. Böylece size karşı bir şüphe oluşmayacak ve crewmatelerin birbirleriyle yaptığı kavgayı zevkle izleyeceksiniz. Eğer 3-4 kişi bir kişinin üstüne gidiyorsa “bence değil fakat çoğunluğa uyuyorum” diyerek oy verebilirsiniz.

Kameralar

Oyunda kameralar mevcuttur. Kameralar ile oyuncular diğer oyuncuların yerlerini görebilir. Bir kişi kamera ile baktığında kırmızı yanıp sönecektir. Kameralar aktifken birini öldürmeyin ve ventleri kullanmayın.

Impostor Nasıl Olunur?

Oyunun başlangıç ekranında bulunan free play tuşuna bastıktan sonra oyunun giriş bölümünde bir bilgisayar vardır.

Among Us © Among Us

Bu bilgisayara tıkladıktan sonra sizlere bir ekran açılacaktır.

Among Us © Among Us