Among Us Nasıl Oynanır?

Among Us yaklaşık 2 yıl önce çıkmasına rağmen 2020 Eylül ayında oldukça popülerleşti. Among Us 2 farklı takımın olduğu bir online oyun. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz uzay temalı bu oyunda amaç ekibin içindeki haini bulmak. Hain rolünü üstlenen oyuncu ise rakiplerine suikast düzenleyerek sayılarını azaltmak ve onları başkasının katlettiğine inandırmaya çalışıyor. Böylece hem oyun içinde hem de toplantı odasında birer mürettebat azaltabiliyor.