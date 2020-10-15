Among Us Sistem Gereksinimleri 2020 ve İnceleme

Among us yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürüldü fakat popülaritesini 2020’nin eylül ayında kazanmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde oyuncu kitlesini arttırdı. Her oyunda olduğu gibi, Among us sistem gereksinimlerini, kaç gb olduğunu ve nasıl oynandığını inceleyeceğiz.

Among us yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürüldü fakat popülaritesini 2020’nin eylül ayında kazanmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde oyuncu kitlesini arttırdı. Her oyunda olduğu gibi, Among us sistem gereksinimlerini, kaç gb olduğunu ve nasıl oynandığını inceleyeceğiz.

Among us yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürüldü fakat popülaritesini 2020’nin eylül ayında kazanmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde oyuncu kitlesini arttırdı. Her oyunda olduğu gibi, Among us sistem gereksinimlerini, kaç gb olduğunu ve nasıl oynandığını inceleyeceğiz.

Among Us nasıl oynanır, nasıl bir oyundur? Impostor ve crewmate olarak oynanan trend oyun Among Us'ın ince detayları ve taktikleri RedBull.com’da!

Among Us nasıl oynanır, nasıl bir oyundur? Impostor ve crewmate olarak oynanan trend oyun Among Us'ın ince detayları ve taktikleri RedBull.com’da!

Among Us Nasıl Bir Oyundur?

Oyunun oynanışı oldukça basit: En az 4 kişi, en fazla 10 kişi olarak oynanabiliyor. 10 kişi arasından 2 kişi importer (sahtekar) ve diğerleri crewmate olarak rastgele bir şekilde seçiliyor. Oyunda kimin hangi karakter olduğu kesinlikle bilinmiyor. Oyuncu sayısına göre oyun ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Oyunun oynanışı oldukça basit: En az 4 kişi, en fazla 10 kişi olarak oynanabiliyor. 10 kişi arasından 2 kişi importer (sahtekar) ve diğerleri crewmate olarak rastgele bir şekilde seçiliyor. Oyunda kimin hangi karakter olduğu kesinlikle bilinmiyor. Oyuncu sayısına göre oyun ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Oyunun oynanışı oldukça basit: En az 4 kişi, en fazla 10 kişi olarak oynanabiliyor. 10 kişi arasından 2 kişi importer (sahtekar) ve diğerleri crewmate olarak rastgele bir şekilde seçiliyor. Oyunda kimin hangi karakter olduğu kesinlikle bilinmiyor. Oyuncu sayısına göre oyun ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Impostor olan oyuncular sabotaj yeteneklerine sahip. Bu yetenekler ile elektrikleri veya odalarda bulunan oksijenleri kesebiliyorlar. Bu yetenekleri kullanırken dikkatli olmalısınız. Yeteneklerinizi sürekli kullanmak sizi ele verebilir. Impostor oynama taktikleri yazımızı okuyarak oyunun ustası olabilirsiniz.

Impostor olan oyuncular sabotaj yeteneklerine sahip. Bu yetenekler ile elektrikleri veya odalarda bulunan oksijenleri kesebiliyorlar. Bu yetenekleri kullanırken dikkatli olmalısınız. Yeteneklerinizi sürekli kullanmak sizi ele verebilir. Impostor oynama taktikleri yazımızı okuyarak oyunun ustası olabilirsiniz.

Impostor olan oyuncular sabotaj yeteneklerine sahip. Bu yetenekler ile elektrikleri veya odalarda bulunan oksijenleri kesebiliyorlar. Bu yetenekleri kullanırken dikkatli olmalısınız. Yeteneklerinizi sürekli kullanmak sizi ele verebilir. Impostor oynama taktikleri yazımızı okuyarak oyunun ustası olabilirsiniz.