Among Us Sistem Gereksinimleri 2020 ve İnceleme
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Among Us sistem gereksinimlerini, kaç GB alan kapladığını öğrenmek ve Among Us incelemesini okumak bu yazıda bulabilirsin.
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Among us yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürüldü fakat popülaritesini 2020’nin eylül ayında kazanmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde oyuncu kitlesini arttırdı. Her oyunda olduğu gibi, Among us sistem gereksinimlerini, kaç gb olduğunu ve nasıl oynandığını inceleyeceğiz.
Among Us Nasıl Bir Oyundur?
Oyunun oynanışı oldukça basit: En az 4 kişi, en fazla 10 kişi olarak oynanabiliyor. 10 kişi arasından 2 kişi importer (sahtekar) ve diğerleri crewmate olarak rastgele bir şekilde seçiliyor. Oyunda kimin hangi karakter olduğu kesinlikle bilinmiyor. Oyuncu sayısına göre oyun ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Impostor olan oyuncular sabotaj yeteneklerine sahip. Bu yetenekler ile elektrikleri veya odalarda bulunan oksijenleri kesebiliyorlar. Bu yetenekleri kullanırken dikkatli olmalısınız. Yeteneklerinizi sürekli kullanmak sizi ele verebilir. Impostor oynama taktikleri yazımızı okuyarak oyunun ustası olabilirsiniz.
Crewmate olan oyuncular impostorların kim olduğunu bulmaya çalışırlar. Ayrıca oyunun verdiği görevleri yaparak sol üstte bulunan görev barını doldurmalıdırlar. Eğer görev barı tüm crewmate yok olmadan önce tamamlanırsa crewmateler oyunu kazanır. Bir impostor sabotaj gerçekleştirdiğinde, ya tüm elektrikler gider ve oyun karanlık olur ya da bir geri sayım başlar. Sabotaj bitmeden çözülmelidir, yoksa tüm crewmate yok olur ve impostorlar oyunu kazanır. Among Us Crewmate oynama taktikleri yazımızı okuyarak impostorları hemen bulabilir ve oyunu kazanabilirsiniz.
Oyun içerisinde impostorların bıraktığı cesetleri gördüğünüzde herkesi acil olarak toplayabilirsiniz. Bu toplantı sırasında şüphelendiğiniz kişileri söyleyebilirsiniz. Toplantı ekranında oylama yaparak, şüphelendiğiniz kişiye oy verebilirsiniz. En çok oyu alan oyuncu oyundan atılır, atılan oyuncu eğer impostor ise crewmateler kazanır aksi takdirde bir crewmate elendiyse oyun devam eder.
Oyunda birden fazla harita vardır ve her haritanın farklı özellikleri mevcuttur.
Among Us Sistem Gereksinimleri Kaç GB?
Among Us sistem gereksinimleri oldukça düşüktür. 250 MB alana sahip bu oyun rahatlıkla bilgisayarda oynanabilir.
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+
- İşlemci: SSE2 instruction set support
- Bellek: 1 GB RAM
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
Among Us Mobil Sistem Gereksinimleri?
- Android telefonlar için gereken android sürümü 4.4 ve sonrası,
- iOS telefonlar için 10.0 ve sonrası cihazlar için oynanabilir.