Danimarkalı FIFA Fenomeniyle Tanışın

Anders Vejrgang... Bu ismi bir kenara yazmakta fayda var. Çünkü henüz 14 yaşında olan bu genç adam FIFA sahnesine önümüzdeki yıllarda damgasını vurmaya hazırlanıyor. Şimdiden birçok turnuvadan zaferle ayrılan Danimarkalı harika çocuk , 12 yaşından bu yana dünya çapında bilinirliğe sahip.

Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında 20 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek olan RB Leipzig ve Başakşehir'in espor takımları da FIFA sahnesinde kozlarını paylaştı. RBLZ Gaming kadrosunda yer alan Anders'le Başakşehir'e karşı oynadıkları özel maçın öncesinde konuşma fırsatı bulduk.

Yarışmacı bir şekilde FIFA oynamaya ne zaman başladın?

FIFA oynamaya 2016 yılında başladım. O zaman FIFA 17 oynuyordum. Kısa süre içinde de turnuvalara katılmaya başladım.

Okul ve FIFA kariyerini birlikte yürütmenin zorlayıcı tarafları var mı?

Şu ana kadar hiç zorlanmadım. Ödevlerimi yaptıktan sonra FIFA oynamak için hala bir sürü vaktim kalıyor. O nedenle bir sorun olmuyor.

Turnuvalara nasıl hazırlanıyorsun?

Öyle belirli bir rutinim yok. Benim için önemli olan şey oyuna tam anlamıyla odaklanmak. Eğer bir turnuvadaysam tamamen o anki duruma odaklanıyorum.

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Sürekli kendinden yaşça büyük rakiplerle oynamak durumunda kalıyorsun. Bu duruma alışabildin mi?

Bu durumu pek düşünmüyorum açıkçası. Alıştığımı söyleyebilirim. Öte yandan, daha küçük bir yaşta onlarla aynı seviyede mücadele etmek güzel bir şey. Ancak doğruyu söylemek gerekirse bu gibi şeyleri düşünmek yerine doğrudan oyunuma odaklanıyorum.

FIFA kariyerine ailen nasıl yaklaşıyor?

Gayet iyi karşılıyorlar. Oyunda ne kadar iyi olduğumu biliyorlar ve bu nedenle FIFA'ya çok fazla vakit ayırmama izin veriyorlar. Oldukça destekleyici olduklarını söyleyebilirim.

FIFA oyuncusu olarak en büyük hedefin ne?

Elbette Dünya Kupası'nı kazanmak.

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