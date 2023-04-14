Tırmanma Ustası Angy Eiter'in Yeni Görevi: Destansı Rotalar Geliştirmek

Eiter, 2017'de 9b (La Planta de Shiva, 5.15b) derecesine tırmanan ilk kadın. 2020'de 9b rotasının ilk tırmanışının (Madame Ching) dönüm noktası rekorlarını kırdıktan sonra bile, Angy Eiter'in tırmanma arzularının sonu gelmedi. Tırmanma camiasında 'İlkler' çılgınlığı oldukça önemlidir. Şimdi onu bir sonraki seviyeye taşıyor. Artık onun için önemli olan tarihi çizgilerin ilkleri değil, parmaklarını gerçekten el değmemiş kayalara değdirmek. Kendi çizgilerini açmak ve herkesten önce tırmanmak.

2019'dan beri rekor kıran, eşi ve tırmanma partneri Bernie Ruech ile Hırvatistan'ın Buzet kentinde bir kayalıkta yeni hatlar kuruyor. Şimdi bozulmamış kayada birkaç ilk tırmanışı tamamladı. Eiter, FA'lara düşkün ve açıkladığı gibi, birçok başarısızlık ve düşüşle birlikte gelse de görünmeyen olasılıkları keşfetmeyi seviyor.

Angela Eiter - Zauberfee © Martin Hanslmayr / Red Bull Content Pool

"Partnerim ve ben zorlu tırmanışa ilk adım atanlar olduk. Çünkü kazık çakmak ve ilk tırmanışların topluluk olarak yapılması önemli. Ve ilk çıkışların cazibesi benim için ayrıca çok önemli. Ayrıca tırmanma dünyası için yeni bir kayalık da geliştirmek istedik."

El değmemiş bir duvar, dik bir çıkıntıya sahip, 20 metre yüksekliğinde küçük bir mağara. Hâlâ iki açık projesi olan kayaya 'Yarasa Mağarası' adını verdiler. Derece aralığına baktığımızda 6c ile 8c arasında 10 rota var. Eiter, "Rotalar atletik tipte ve çok güçlü" diye açıklıyor ve ekliyor: "'Wings for Life' adını verdiğim bir proje, güçlü, yeni nesil dağcılara açık. Gelecekte kimin zirveye çıkacağını görecek olmak beni heyecanlandırıyor.”

Angela Eiter tırmanış sırasında poz vermeyi de ihmal etmedi © Javier Pérez López-Triviño/ASP/Red Bull Content Pool

Ancak Buzet, Eiter'in tırmanış dünyasına kazandırdığı ilk kayalık değil. İlk kazık çakma deneyimi, 2015 yılında eşiyle birlikte Yunanistan'da Nifada adlı bir kayalık inşa ettiği zamana kadar gidiyor. 2013'te tırmanış yarışmalarından emekli olduktan sonra, "Bolting" projesiyle sadece iki yıl içinde açık hava tırmanış oyununu önemli ölçüde geliştirdi. Kendi projelerini yaratmaya ve sınırlarını test etmeye olan ilgisi epey arttı.

İkinci 5.15b'si olan Madame Ching, "Bilinmeyenden inşa etme" yönündeki en önemli çabasıydı. Hat, görünüşe göre onun için özel olarak yapılmış bir proje olan eşi tarafından bulunmuştu. 2020'de Eiter rotayı değiştirdi ve kariyerinde FA için başka bir dönüm noktası belirledi. Daha sonra 2020'de Avusturya yakınlarında Schatzinsel ("hazine adası" anlamına gelir) adlı yepyeni bir rotanın FA'sını elde etti ve şunları söyledi: "Genellikle, sadece bir tüketici olarak sınırlarımı mevcut spor tırmanışlarında test ederim. 2015 yılında kendi çizgimi geliştirme arzusunu yakaladım. Şimdi el değmemiş bir duvar arama dürtüsü içimde yeniden ortaya çıktı.”

Bu arzunun peşinden giderek, potansiyelini genişletmek ve derecesini ilerletmekle birlikte yeni tırmanış yolları keşfetme yoluna girdi. Eiter, tırmanma alanları oluşturmaya ek olarak, kapsayıcı tırmanma toplulukları oluşturmaya sık sık yaptığı katkılarla da tanınır. Sürdürülebilir tırmanış uygulamalarını aktif olarak teşvik ediyor ve Green Climbing Initiative'in de bir üyesi. Çevreyi korumak için çevre dostu yöntemlere olan ihtiyacı gerçekten anlıyor. Kayayı metalle delmeden önce yerleşimin farkında. Bunu dikkatli bir şekilde yapıyor ve konuyu şöyle açıklıyor: "Kayanın sınırlı olduğuna inanıyorum, daha ziyade bir sonu olduğuna inanıyorum."

Angela Eiter © Javier Pérez López-Triviño/ASP/Red Bull Content Pool Benim 'Wings for Life' adını verdiğim bu proje güçlü, yeni nesil dağcılara açık. Kimin zirveye çıkacağını görmek için heyecanlıyım. Angela Eiter

Eiter, bir tırmanışçı olarak tırmanma dünyasındaki insanların sayısını artırmak için de çeşitli şekillerde çabalıyor. Yarasa Mağarası'nın eklenmesiyle herkes için eğlenceli ve zorlu rotalar olacağını garanti ediyor ve çok beğenileceğini umuyor.